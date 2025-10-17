Thứ Sáu, 17/10/2025

Trang chủ Kinh tế số

Dòng vốn vào startup Fintech Đông Nam Á sụt giảm tới 39%

Bạch Dương

17/10/2025, 07:30

Dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực FinTech trong khu vực đã “quay đầu” sau hai năm liên tiếp tăng trưởng mạnh...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, các doanh nghiệp công nghệ tài chính (FinTech) ở Đông Nam Á chỉ huy động được 839 triệu USD, giảm 39% so với 1,4 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái và giảm 56% so với 1,9 tỷ USD của năm 2023, theo dữ liệu từ nền tảng nghiên cứu thị trường Tracxn.

Tracxn nhận định các con số này cho thấy đà hạ nhiệt của dòng vốn đầu tư vào FinTech trong khu vực, sau hai năm liên tiếp tăng trưởng mạnh. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy xu hướng chững lại kéo dài của thị trường so với giai đoạn bùng nổ trước đó.

Ở giai đoạn hạt giống, các startup chỉ huy động được 62,3 triệu USD trong chín tháng đầu năm 2025 – giảm 63% so với 168 triệu USD năm ngoái và thấp hơn 64% so với 173 triệu USD cùng kỳ năm 2023.

Nguồn vốn cho giai đoạn đầu cũng đi theo chiều hướng tương tự, chỉ đạt 219 triệu USD, giảm 66% so với 642 triệu USD của năm ngoái và 70% so với 724 triệu USD năm 2023.

Trong khi đó, đầu tư giai đoạn cuối giữ ở mức 558 triệu USD, gần như không thay đổi so với năm 2024, dù vẫn thấp hơn 45% so với 1 tỷ USD của năm 2023.

Mặc dù vậy, Đông Nam Á đã ghi nhận ba thương vụ gọi vốn trên 100 triệu USD trong 9 tháng đầu năm nay, tăng nhẹ so với 2 thương vụ năm 2024 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với 6 thương vụ của năm 2023. 

Ba thương vụ lớn gồm Thunes (150 triệu USD, vòng Series D), Airwallex (150 triệu USD, vòng Series F) và Bolttech (147 triệu USD, vòng Series C), cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vẫn tập trung vào một số doanh nghiệp FinTech lớn trong khu vực.

Đông Nam Á cũng có hai doanh nghiệp lên sàn (IPO) trong giai đoạn này, tăng so với một IPO của năm 2024.

Cùng giai đoạn này, khu vực xuất hiện một kỳ lân mới, giống năm 2024, trong khi năm 2023 không có kỳ lân nào được hình thành.

Các doanh nghiệp FinTech ở Đông Nam Á thực hiện 13 thương vụ mua lại trong 9 tháng đầu năm 2025, giảm 43% so với 23 thương vụ của năm 2024 và 35% so với 20 thương vụ năm 2023. 

Trong đó, KFin Technologies mua lại ASCENT với giá 34,7 triệu USD, trở thành thương vụ có giá trị lớn nhất giai đoạn này. Theo sau là Titanlab thâu tóm Coinseeker với giá 30 triệu USD.

Singapore tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm FinTech của khu vực khi chiếm tới 84% tổng vốn đầu tư trong năm 2025, bỏ xa Jakarta (Indonesia) – nơi đứng thứ hai với 4%. Điều này củng cố vai trò dẫn đầu của Singapore như trung tâm đầu tư và đổi mới FinTech hàng đầu Đông Nam Á.

Nhìn chung, hệ sinh thái FinTech Đông Nam Á trong 9 tháng đầu năm 2025 chứng kiến đà giảm tốc trong tổng giá trị đầu tư, chủ yếu do sụt giảm mạnh ở giai đoạn hạt giống và giai đoạn đầu. Tuy nhiên, các khoản đầu tư giai đoạn cuối vẫn giữ ổn định, nhờ vào ba thương vụ lớn trên 100 triệu USD.

