Một công ty fintech Mỹ “đúc nhầm” 300 nghìn tỷ USD stablecoin

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 17/10/2025
Hạ Chi
17/10/2025, 08:25
Paxos cho biết sự cố xảy ra trong quá trình chuyển tiền nội bộ. Hệ thống của họ đã vô tình tạo ra lượng stablecoin vượt mức dự kiến. Công ty khẳng định đã phát hiện và xử lý ngay, đồng thời hủy toàn bộ số stablecoin PayPal USD (PYUSD) được đúc thừa…
Paxos, công ty công nghệ tài chính (Fintech) của Mỹ chuyên phát triển hạ tầng blockchain cho các tổ chức tài chính, vừa gặp một sự cố hy hữu khi đúc nhầm stablecoin trị giá 300 nghìn tỷ USD do “lỗi kỹ thuật nội bộ”.
Sự cố được phát hiện hôm qua khi giới quan sát thị trường phát hiện trên Etherscan - nền tảng theo dõi giao dịch của mạng Ethereum - xuất hiện một lượng lớn stablecoin PayPal USD (PYUSD) bất thường.
Paxos, đối tác phát hành PYUSD cho PayPal, cho biết lượng stablecoin này được đúc nhầm trong quá trình chuyển khoản nội bộ.
Công ty khẳng định đã phát hiện lỗi ngay lập tức và hủy bỏ (đốt) toàn bộ số PYUSD dư thừa, đồng thời nhấn mạnh không có vi phạm bảo mật nào.
“Đây là lỗi kỹ thuật nội bộ. Không có rủi ro an ninh. Tài sản của khách hàng vẫn an toàn tuyệt đối”, Paxos thông tin.
Theo dữ liệu từ Etherscan, sự cố được khắc phục chỉ sau khoảng 20 phút.
PYUSD được giới thiệu là stablecoin bảo chứng hoàn toàn bằng tiền gửi USD, trái phiếu kho bạc Mỹ và các tài sản tương đương tiền mặt, có thể đổi 1:1 sang USD.
Tuy nhiên, sự cố lần này cho thấy “chốt đô la” của stablecoin phụ thuộc vào nguồn bảo chứng thực tế và các báo cáo kiểm toán độc lập, chứ không nằm ở số lượng token được tạo ra.
Dĩ nhiên, không thể có đủ USD đang lưu hành để bảo chứng cho 300 nghìn tỷ PYUSD – con số này còn lớn gấp đôi tổng GDP toàn cầu.
Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, PYUSD hiện là stablecoin lớn thứ sáu thế giới, với giá trị vốn hóa thị trường hơn 2,6 tỷ USD.
Sự cố của Paxos diễn ra trong bối cảnh stablecoin ngày càng được sử dụng rộng rãi, khi nhiều ngân hàng và nền tảng thanh toán bắt đầu chấp nhận loại tài sản kỹ thuật số này.
Năm 2020, thị trường stablecoin chỉ đạt giá trị khoảng 28 tỷ USD. Theo ước tính của Citigroup, con số này đã tăng vọt lên 282 tỷ USD vào năm 2025, tương đương mức tăng trưởng gấp 10 lần.
Sự tăng trưởng vượt bậc trong 5 năm này diễn ra khi các stablecoin nhanh chóng trở thành một công cụ thanh khoản được ưa chuộng trong giao dịch tiền ảo và các ứng dụng tài chính phi tập trung.
Một số chuyên gia thậm chí đã đưa ra dự báo thị trường stablecoin có thể đạt giá trị 1,9 nghìn tỷ USD vào năm 2030.
Dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực FinTech trong khu vực đã “quay đầu” sau hai năm liên tiếp tăng trưởng mạnh...
“Chương trình đã thất bại vì triển khai quá vội vàng. Lẽ ra cần thử nghiệm, đánh giá kỹ trước khi áp dụng đại trà”...
Việc thành lập Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu (Vietnam Data Expert Network – VDEN) là bước đi chiến lược, phù hợp với xu hướng quốc tế và định hướng phát triển kinh tế số của Việt Nam…
Nghiên cứu mới cho thấy chỉ vài trăm tài liệu độc hại cũng đủ “nhiễm bẩn” một mô hình, bất kể quy mô lớn ra sao...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: