Trang chủ Kinh tế số

Một công ty fintech Mỹ “đúc nhầm” 300 nghìn tỷ USD stablecoin

Hạ Chi

17/10/2025, 08:25

Paxos cho biết sự cố xảy ra trong quá trình chuyển tiền nội bộ. Hệ thống của họ đã vô tình tạo ra lượng stablecoin vượt mức dự kiến. Công ty khẳng định đã phát hiện và xử lý ngay, đồng thời hủy toàn bộ số stablecoin PayPal USD (PYUSD) được đúc thừa…

PYUSD hiện là stablecoin lớn thứ sáu thế giới, với giá trị vốn hóa thị trường hơn 2,6 tỷ USD.
PYUSD hiện là stablecoin lớn thứ sáu thế giới, với giá trị vốn hóa thị trường hơn 2,6 tỷ USD.

Paxos, công ty công nghệ tài chính (Fintech) của Mỹ chuyên phát triển hạ tầng blockchain cho các tổ chức tài chính, vừa gặp một sự cố hy hữu khi đúc nhầm stablecoin trị giá 300 nghìn tỷ USD do “lỗi kỹ thuật nội bộ”.

Sự cố được phát hiện hôm qua khi giới quan sát thị trường phát hiện trên Etherscan - nền tảng theo dõi giao dịch của mạng Ethereum - xuất hiện một lượng lớn stablecoin PayPal USD (PYUSD) bất thường.

Paxos, đối tác phát hành PYUSD cho PayPal, cho biết lượng stablecoin này được đúc nhầm trong quá trình chuyển khoản nội bộ.

Công ty khẳng định đã phát hiện lỗi ngay lập tức và hủy bỏ (đốt) toàn bộ số PYUSD dư thừa, đồng thời nhấn mạnh không có vi phạm bảo mật nào.

“Đây là lỗi kỹ thuật nội bộ. Không có rủi ro an ninh. Tài sản của khách hàng vẫn an toàn tuyệt đối”, Paxos thông tin.

Theo dữ liệu từ Etherscan, sự cố được khắc phục chỉ sau khoảng 20 phút. 

PYUSD được giới thiệu là stablecoin bảo chứng hoàn toàn bằng tiền gửi USD, trái phiếu kho bạc Mỹ và các tài sản tương đương tiền mặt, có thể đổi 1:1 sang USD.

Tuy nhiên, sự cố lần này cho thấy “chốt đô la” của stablecoin phụ thuộc vào nguồn bảo chứng thực tế và các báo cáo kiểm toán độc lập, chứ không nằm ở số lượng token được tạo ra.

Dĩ nhiên, không thể có đủ USD đang lưu hành để bảo chứng cho 300 nghìn tỷ PYUSD – con số này còn lớn gấp đôi tổng GDP toàn cầu.

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, PYUSD hiện là stablecoin lớn thứ sáu thế giới, với giá trị vốn hóa thị trường hơn 2,6 tỷ USD.

Sự cố của Paxos diễn ra trong bối cảnh stablecoin ngày càng được sử dụng rộng rãi, khi nhiều ngân hàng và nền tảng thanh toán bắt đầu chấp nhận loại tài sản kỹ thuật số này. 

Năm 2020, thị trường stablecoin chỉ đạt giá trị khoảng 28 tỷ USD. Theo ước tính của Citigroup, con số này đã tăng vọt lên 282 tỷ USD vào năm 2025, tương đương mức tăng trưởng gấp 10 lần. 

Sự tăng trưởng vượt bậc trong 5 năm này diễn ra khi các stablecoin nhanh chóng trở thành một công cụ thanh khoản được ưa chuộng trong giao dịch tiền ảo và các ứng dụng tài chính phi tập trung.

Một số chuyên gia thậm chí đã đưa ra dự báo thị trường stablecoin có thể đạt giá trị 1,9 nghìn tỷ USD vào năm 2030. 

blockchain kinh tế số stablecoin tài chính thị trường stablecoin tiền ảo

VnEconomy