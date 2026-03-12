Thứ Năm, 12/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Dragon Capital, KIM, Hanwha Life, Vina Capital và hàng loạt quỹ lớn tham gia rót vốn vào SHB

Tuấn Sơn

12/03/2026, 08:38

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHB) công bố danh sách các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu, gồm nhiều tổ chức đầu tư lớn trong và ngoài nước như: Dragon Capital, Korea Investment Management (KIM), Hanwha Life, Vina Capital, PVIAM, FPT Capital, cùng nhiều quỹ ngoại khác.

VnEconomy

Cụ thể, SHB công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách các nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và một số nội dung liên quan. Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành.

SHB dự kiến thu về khoảng 3.370 tỷ đồng từ đợt phát hành. Theo kế hoạch sử dụng vốn, ngân hàng sẽ phân bổ nguồn vốn thu về để cho vay bổ sung vốn lưu động và tài trợ tài sản cố định, cho vay phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh và triển khai các dự án.

Theo danh sách công bố, các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đợt phát hành bao gồm nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital với tổng khối lượng đăng ký mua 34 triệu cổ phiếu, thông qua các quỹ thành viên như Vietnam Enterprise Investments Limited, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) và Hanoi Investments Holdings Limited.

Bên cạnh đó, nhóm quỹ liên quan đến Korea Investment Management (KIM) – một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu Hàn Quốc – đăng ký mua gần 13 triệu cổ phiếu, thông qua các quỹ KIM Vietnam Growth Equity Fund, TMAM Vietnam Equity Mother Fund, KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund và KITMC Worldwide China Vietnam Fund.

Ngoài ra, Hanwha Life Vietnam và VinaCapital lần lượt đăng ký mua 12,5 triệu và 10,55 triệu cổ phần.

Các nhà đầu tư tổ chức uy tín khác tham gia đợt phát hành lần này bao gồm PVI Asset Management với khối lượng đăng ký mua 62,5 triệu cổ phiếu, cùng Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI đăng ký 25 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, FPT Capital đăng ký mua 29,96 triệu cổ phiếu, trong khi Quỹ đầu tư HPP đăng ký 12,5 triệu cổ phiếu.

Việc nhiều tổ chức đầu tư chuyên nghiệp tham gia đợt phát hành riêng lẻ cho thấy mức độ quan tâm của thị trường đối với cổ phiếu SHB, đồng thời góp phần nâng cao năng lực tài chính để ngân hàng mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư cho tăng trưởng và triển khai chiến lược phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Trước đó, SHB được NHNN chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng lên mức 53.442 tỷ đồng, dự kiến vươn lên TOP 4 ngân hàng TMCP tư nhân. Theo phương án được công bố, SHB phát hành 750 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 16,32%; trong đó chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước, phát hành 459,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu và 90,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Trên thị trường chứng khoán, SHB là 1 trong 3 ngân hàng niêm yết cổ phiếu sớm nhất, thuộc nhóm VN30 - nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường và luôn nằm trong top đầu thanh khoản giao dịch. Mặt khác sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng, cổ phiếu SHB được dự báo có thể được bổ sung vào FTSE Global All Cap Index. Đây là tín hiệu quan trọng, bởi để được xem xét vào các rổ chỉ số toàn cầu, doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí khắt khe về quy mô vốn hóa, thanh khoản và mức độ minh bạch thông tin. Điều này cho thấy SHB đang không ngừng nâng vị thế trên thị trường vốn theo chuẩn mực quốc tế.

Không dừng ở huy động vốn trong nước, SHB đã và đang thực hiện các kế hoạch huy động vốn nước ngoài với hạn mức tổng giá trị thực hiện và đang đàm phán lên đến 1 tỷ USD.

Năm 2025, lợi nhuận trước thuế đạt 15.028 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước và hoàn thành 104% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản của SHB đạt gần 892.600 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2024, tiếp tục tiến sát mốc 1 triệu tỷ đồng. Ngân hàng không ngừng mở rộng bảng cân đối một cách lành mạnh, dựa trên nền tảng nội lực tài chính.

Xuyên suốt 33 năm phát triển, SHB đã xây dựng một nền tảng tài chính vững mạnh, vị thế hàng đầu trên thị trường trong nước và quốc tế. Nhìn tổng thể, các chỉ tiêu về an toàn vốn, thanh khoản, chất lượng tài sản, hiệu quả hoạt động, tăng trưởng lợi nhuận và quy mô tài sản đang cho thấy một bức tranh nhất quán: SHB là ngân hàng phát triển trên nền tảng vững chắc, với mức độ an toàn cao hơn đáng kể so với yêu cầu quản lý, hiệu quả vận hành thuộc nhóm tốt trong hệ thống và định hướng tăng trưởng rõ ràng, bền vững.

Đó cũng là lý do SHB không chỉ được nhìn nhận là ngân hàng tăng trưởng tốt, mà còn là ngân hàng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, có đủ năng lực để đồng hành cùng nền kinh tế trong các giai đoạn biến động cũng như trong chu kỳ phát triển mới.

Thời gian tới, song hành cùng với những định hướng cốt lõi về công nghệ, SHB tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển dựa trên quản trị minh bạch, kiểm soát rủi ro chặt chẽ, hiện đại hóa công nghệ và nâng cao hiệu quả hoạt động. Mục tiêu không chỉ là tăng trưởng về quy mô, mà là xây dựng một định chế tài chính có chất lượng tài sản tốt, nền tảng vốn mạnh, chuẩn mực quản trị cao và sức cạnh tranh bền vững trong dài hạn.

Trong chiến lược phát triển toàn diện, SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng Top 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng Top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong Top đầu của khu vực.

Từ khóa:

shb

Đọc thêm

OCB hỗ trợ hộ kinh doanh đáp ứng chính sách mới tại 29 cơ sở Thuế TP. HCM

OCB hỗ trợ hộ kinh doanh đáp ứng chính sách mới tại 29 cơ sở Thuế TP. HCM

Sự hợp giữa OCB và Thuế TP. HCM được kỳ vọng sẽ giúp hộ kinh doanh dễ dàng thực hiện chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai theo quy định Thuế 2026, góp phần thúc đẩy hoạt động thanh toán không tiền mặt và nộp thuế điện tử…

Giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt giảm mạnh

Giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt giảm mạnh

Sáng 12/3, các công ty kinh doanh vàng liên tục điều chỉnh tăng, giảm giá mua/bán vàng miếng SJC. Chỉ trong chưa đầy 2 tiếng mở cửa, mức độ điều chỉnh giá mua/bán vàng miếng từ 2-3 lần lên tới cả triệu đồng...

Chênh lệch giá mua, bán USD tại ngân hàng giảm mạnh

Chênh lệch giá mua, bán USD tại ngân hàng giảm mạnh

Tính đến hôm nay (12/3) so với đầu tháng, chênh lệch giữa giá mua và bán USD tại các ngân hàng thu hẹp từ 410 đồng xuống 270 đồng/USD, giảm hơn 34%, cho thấy mức độ rủi ro giảm sâu, tâm lý thị trường ổn định…

Báo cáo CPI Mỹ khiến nhà đầu tư lo lắng về triển vọng lãi suất Fed

Báo cáo CPI Mỹ khiến nhà đầu tư lo lắng về triển vọng lãi suất Fed

“Trong điều kiện bình thường, những con số lạm phát như thế này sẽ được coi là ôn hòa. Nhưng điều kiện hiện tại không phải là bình thường”, một nhà kinh tế nhận xét...

Vàng trượt giá sau báo cáo lạm phát Mỹ

Vàng trượt giá sau báo cáo lạm phát Mỹ

Nhu cầu phòng ngừa rủi ro còn lớn, nhưng giá vàng dường như đang chịu sự chi phối nhiều hơn bởi các yếu tố tỷ giá và kỳ vọng lạm phát - lãi suất...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khu Đông Hà Nội: Bất động sản cộng hưởng quy hoạch chiến lược và tiêu chuẩn vận hành quốc tế lên ngôi

Bất động sản

2

OCB hỗ trợ hộ kinh doanh đáp ứng chính sách mới tại 29 cơ sở Thuế TP. HCM

Tài chính

3

Danh sách loạt cổ phiếu “trú ẩn” an toàn với cổ tức cao, thanh khoản tốt, tiền mặt dồi dào

Chứng khoán

4

Tàu chở 63.000 tấn LNG qua eo biển Hormuz cập cảng Thị Vải

Thị trường

5

Giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt giảm mạnh

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy