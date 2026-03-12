Vàng trượt giá sau báo cáo lạm phát Mỹ

Nhu cầu phòng ngừa rủi ro còn lớn, nhưng giá vàng dường như đang chịu sự chi phối nhiều hơn bởi các yếu tố tỷ giá và kỳ vọng lạm phát - lãi suất...

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (11/3), khi đồng USD tăng giá và mối lo lạm phát làm suy yếu các đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất. Tuy nhiên, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust đã có phiên mua ròng thứ hai liên tiếp.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ giảm 15,1 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,26%, còn 5.177,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 2,57 USD/oz, tương đương giảm 2,9%, còn 85,87 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 giảm 1,2%, chốt phiên ở mức 5.179,1 USD/oz.

Xung đột quân sự tiếp tục căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang là động lực để nhà đầu tư nắm giữ vàng cho mục đích phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, thị trường kim loại quý dường như đang chịu sự chi phối nhiều hơn của diễn biến tỷ giá USD.

Phiên này, đồng USD mạnh lên sau báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy lạm phát ở nước này còn dai dẳng trên mục tiêu của Fed.

Theo báo cáo trên, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn với mức tăng 0,2% của tháng 1 và phù hợp với dự báo. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, CPI tháng 2 tăng 2,4%, cũng là một mức tăng phù hợp với dự báo. Trong khi đó, mục tiêu lạm phát hàng năm của Fed là 2%.

Giới đầu tư lo ngại rằng việc giá dầu leo thang gần đây trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran sẽ làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu và nhất là ở Mỹ, nơi lạm phát nền đã cao sẵn. Mối lo này làm suy yếu các kỳ vọng về việc Fed hạ lãi suất trong năm nay, theo đó đưa USD tăng giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng, gây áp lực mất giá lên vàng.

Chỉ số Dollar Index tăng 0,43% trong phiên ngày thứ Tư, chốt ở mức 99,25 điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 8 điểm cơ bản trong phiên này, lên mức 4,222%, so với mức dưới 4% trước khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 7 điểm cơ bản, lên mức 3,644%.

“Thị trường vàng dường như đang giằng co giữa một bên là nhu cầu phòng ngừa rủi ro do chiến tranh và một bên là mối lo về lãi suất cao hơn lâu hơn”, chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters.

Giá dầu thô tăng khoảng 4% trong phiên ngày thứ Tư, khi các cuộc tấn công nhằm vào tàu bè đi qua eo biển Hormuz làm gia tăng mối lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông. Các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã đề xuất xả 400 triệu thùng dầu dự trữ chiến lược, nhưng giới phân tích cho rằng số lượng dầu này không đủ để trấn an thị trường.

Phía Iran tuyên bố thế giới nên chuẩn bị sẵn sàng cho mức giá dầu 200 USD/thùng. Lực lượng của nước này đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu bè thương mại, song song với nhằm vào Israel và các mục tiêu khác trên khắp Trung Đông.

Với áp lực giảm đè nặng lên các tài sản rủi ro, Standard Chartered nhận định rằng không có gì là bất thường khi vàng đương đầu áp lực giảm giá trong nhiều tuần giữa bối cảnh nhà đầu tư cần tiền mặt như hiện nay. “Chúng tôi duy trì quan điểm dài hạn về giá vàng, kỳ vọng giá vàng sẽ nối lại xu hướng tăng sau khi hoạt động chốt lời trong ngắn hạn kết thúc”, một báo cáo của ngân hàng này viết.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 3,7 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, nâng khối lượng nắm giữ lên gần 1.077,3 tấn vàng. Trong hai phiên liên tiếp, quỹ đã mua ròng 6,6 tấn vàng.

Giá vàng và giá bạc tiếp tục giảm khi thị trường khởi động phiên giao dịch tại châu Á sáng nay (12/3).

Lúc 6h25 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm gần 22 USD/oz so với mức chốt phiên Mỹ, tương đương giảm hơn 0,4%, giao dịch ở mức gần 5.155 USD/oz.

Giá bạc giao ngay giảm gần 0,8%, giao dịch ở mức 85,2 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 163,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.001 đồng (mua vào) và 26.311 đồng (bán ra), tăng 16 đồng ở chiều mua vào và giảm 4 đồng ở chiều bán ra so với sáng qua.