Thứ Năm, 12/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Tháo gỡ điểm nghẽn tạo đà đưa ngành công nghiệp tăng trưởng hai con số

Huyền Vy

12/03/2026, 07:27

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng yêu cầu tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện mô hình phát triển để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong lĩnh vực công nghiệp. Trọng tâm là nâng cao năng lực ngành chế biến, chế tạo thông qua ứng dụng công nghệ và đồng bộ chính sách…

Công nghiệp được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Ảnh minh họa.
Công nghiệp được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Ảnh minh họa.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng vừa có buổi làm việc với Cục Công nghiệp về các giải pháp chiến lược thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong lĩnh vực công nghiệp.

Báo cáo các giải pháp chiến lược thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong lĩnh vực công nghiệp, ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Công nghiệp, cho biết năm 2025, cơ cấu ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm khoảng 24,5% trong GDP. Do đó, để đạt được mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 28% là một thách thức rất lớn.

“Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam vẫn còn nhiều điểm nghẽn chưa được khắc phục như phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, năng lực tự chủ và sức chống chịu của nền sản xuất nội địa còn rất nhiều hạn chế”, ông Hòa nhấn mạnh.

​Nghị quyết Đại hội XIV chỉ rõ: công nghiệp không chỉ tiếp tục được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng, mà được nâng tầm trở thành trụ cột trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, có vai trò quyết định đến khả năng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP.

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm việc với Cục Công nghiệp về phát triển ngành công nghiệp. Ảnh: MOIT.
Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm việc với Cục Công nghiệp về phát triển ngành công nghiệp. Ảnh: MOIT.

​Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về định hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp trong giai đoạn tới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời thống nhất cần hoàn thiện cơ chế chính sách và tập trung phát triển mạnh mẽ ngành chế biến, chế tạo để nâng cao vị thế của khu vực công nghiệp trong cơ cấu kinh tế, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra.

​Chỉ đạo tại buổi làm việc, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng yêu cầu Cục Công nghiệp phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá cụ thể về thực trạng của ngành công nghiệp Việt Nam, từ đó xác định được những hạn chế và xây dựng kế hoạch, giải pháp để triển khai các công việc nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng về công nghiệp và tỷ trọng công nghiệp trong GDP, phù hợp với mục tiêu phát triển của đất nước.

Nhấn mạnh yêu cầu đánh giá đúng thực trạng, Quyền Bộ trưởng cho rằng cần tiến hành rà soát, phân tích một cách toàn diện bức tranh của ngành công nghiệp Việt Nam, không chỉ trong phạm vi các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương mà trên tổng thể toàn ngành.

Về yêu cầu xây dựng các kịch bản và mô hình tính toán cụ thể trên cơ sở đánh giá thực trạng ngành công nghiệp, Quyền Bộ trưởng lưu ý cần xác định rõ các tham số, làm rõ mô hình phát triển. Đồng thời đánh giá đúng năng lực của từng lĩnh vực để có cơ sở phân bổ mục tiêu tăng trưởng phù hợp. Trước hết xây dựng nhóm giải pháp tập trung khắc phục các tồn tại hiện nay của ngành, coi đây là cơ sở để từng bước đạt được mục tiêu tăng trưởng công nghiệp.

Bên cạnh các giải pháp ngắn hạn, Quyền Bộ trưởng cũng chỉ ra nhóm giải pháp dài hạn mang tính nền tảng cho phát triển công nghiệp. Cụ thể, cần đẩy nhanh việc hoàn thiện định hướng chiến lược và mô hình phát triển của ngành. Từ định hướng chiến lược này, phải làm rõ cơ cấu ngành, xác định các trụ cột và lĩnh vực trọng tâm của công nghiệp Việt Nam. Đồng thời có định hướng rõ ràng về nâng cấp công nghệ chủ lực, định hình thị trường.

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: MOIT.
Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: MOIT.

Quyền Bộ trưởng yêu cầu xây dựng danh mục các nhiệm vụ, dự án cụ thể cần triển khai trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Các nhiệm vụ cần tập trung hướng tới hoàn thiện chuỗi giá trị và phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, như luyện kim, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và liên kết chặt chẽ giữa các khâu trong chuỗi sản xuất.

Đề cập đến nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách, Quyền Bộ trưởng cho rằng phải đồng bộ hệ thống chính sách trên cơ sở xác định rõ các chỉ tiêu trọng yếu trong tăng trưởng GDP, qua đó làm căn cứ phân bổ nguồn lực và tổ chức triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển công nghiệp. Các đơn vị cần xác định rõ danh mục các ngành công nghiệp trọng điểm và lĩnh vực ưu tiên phát triển để gắn với hệ thống cơ chế, chính sách và bộ giải pháp cụ thể.

Nhấn mạnh vai trò của khoa học - công nghệ, Quyền Bộ trưởng cho rằng các thành tựu khoa học - công nghệ phải được chuyển hóa và ứng dụng trực tiếp vào các ngành kinh tế, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng. Nếu không gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các ngành, khoa học công nghệ sẽ khó phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Trên cơ sở các định hướng chung, Quyền Bộ trưởng đề nghị tiếp tục hoàn thiện hoạch định phát triển đối với từng ngành công nghiệp như năng lượng, hóa chất, vật liệu và các ngành công nghiệp nền tảng, hỗ trợ. Việc xây dựng định hướng cần được thực hiện đồng bộ với quá trình hình thành Chiến lược phát triển ngành Công Thương, bảo đảm sự kết nối trong chuỗi giá trị giữa các ngành.

Theo Quyền Bộ trưởng, từ quá trình hoạch định, sẽ từng bước hình thành hệ thống chính sách, tầm nhìn dài hạn, chiến lược phát triển cũng như khung quản trị phù hợp để tổ chức triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển của công nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

Sản xuất công nghiệp tăng 10,4%, chế biến chế tạo là động lực chính

10:40, 06/03/2026

Sản xuất công nghiệp tăng 10,4%, chế biến chế tạo là động lực chính

Sản xuất công nghiệp bứt phá ngay trong tháng đầu năm 2026

10:07, 06/02/2026

Sản xuất công nghiệp bứt phá ngay trong tháng đầu năm 2026

Sản xuất công nghiệp năm 2025 tăng 9,2%, mức cao nhất trong 7 năm qua

19:38, 05/01/2026

Sản xuất công nghiệp năm 2025 tăng 9,2%, mức cao nhất trong 7 năm qua

Từ khóa:

chuỗi giá trị công nghiệp Cục công nghiệp giải pháp phát triển công nghiệp khoa học công nghệ trong sản xuất mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2030 ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng công nghiệp Việt Nam

Đọc thêm

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh theo đà đi xuống của thị trường thế giới

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh theo đà đi xuống của thị trường thế giới

Theo đà đi xuống của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 11/3 đã được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 3.619 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 3.880 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức giảm từ 4.247 đồng/lít đến 7.966 đồng/lít so với kỳ điều hành liền kề trước đó.

Xuất khẩu thủy sản phân hóa theo thị trường: Trung Quốc tăng mạnh, Mỹ chững lại

Xuất khẩu thủy sản phân hóa theo thị trường: Trung Quốc tăng mạnh, Mỹ chững lại

2 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực, đạt mức tăng trưởng trên 20%. Tuy vậy, bức tranh chung đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu phân hóa rõ rệt giữa các mặt hàng và thị trường, trong đó thị trường Mỹ cùng một số nhóm hải sản khai thác đang phát ra tín hiệu cần theo dõi chặt chẽ...

Hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi

Hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi

Việc xây dựng Nghị định triển khai Nghị quyết số 253/2025/QH15 của Quốc hội về năng lượng là bước đi chiến lược nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý, đặc biệt là trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi và điều chỉnh quy hoạch điện lực. Nghị định cũng được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng để thu hút các nhà đầu tư lớn, đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số…

Việt Nam nổi lên như điểm đến mới của ngành vải không dệt trong khu vực

Việt Nam nổi lên như điểm đến mới của ngành vải không dệt trong khu vực

Thị trường vải không dệt được dự báo tiếp tục tăng trưởng với nhu cầu gia tăng trong các lĩnh vực y tế, vệ sinh, chăm sóc cá nhân và công nghiệp. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một trung tâm sản xuất mới của ngành tại khu vực Đông Nam Á...

Vượt “sóng” biến động toàn cầu, xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm tăng trên 17%

Vượt “sóng” biến động toàn cầu, xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm tăng trên 17%

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 2 tháng đầu năm 2026 tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột quân sự tại một số khu vực diễn biến khó lường, đòi hỏi các giải pháp thích ứng nhanh cho xuất khẩu của ngành trong thời gian tới...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh theo đà đi xuống của thị trường thế giới

Thị trường

2

TP. Hồ Chí Minh phát động "chiến dịch 150 ngày đêm" xây 1.000 phòng học mới

Dân sinh

3

Xuất khẩu thủy sản phân hóa theo thị trường: Trung Quốc tăng mạnh, Mỹ chững lại

Thị trường

4

Hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi

Thị trường

5

Các quỹ cổ phiếu hầu hết ghi nhận hiệu suất thua xa VN-Index trong tháng 2

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy