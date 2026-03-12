Tháo gỡ điểm nghẽn tạo đà đưa ngành công nghiệp tăng trưởng hai con số
Huyền Vy
12/03/2026, 07:27
Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng yêu cầu tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện mô hình phát triển để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong lĩnh vực công nghiệp. Trọng tâm là nâng cao năng lực ngành chế biến, chế tạo thông qua ứng dụng công nghệ và đồng bộ chính sách…
Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng vừa có buổi làm
việc với Cục Công nghiệp về các giải pháp chiến lược thực hiện mục tiêu tăng
trưởng hai con số trong lĩnh vực công nghiệp.
Báo cáo các giải pháp chiến lược thực hiện mục tiêu tăng trưởng
hai con số trong lĩnh vực công nghiệp, ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Cục Công
nghiệp, cho biết năm 2025, cơ cấu ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm khoảng
24,5% trong GDP. Do đó, để đạt được mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp
chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 28% là một thách thức rất lớn.
“Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam vẫn còn
nhiều điểm nghẽn chưa được khắc phục như phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài,
năng lực tự chủ và sức chống chịu của nền sản xuất nội địa còn rất nhiều hạn chế”,
ông Hòa nhấn mạnh.
Nghị quyết Đại hội XIV chỉ rõ: công nghiệp không chỉ tiếp tục
được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng, mà được nâng tầm trở thành trụ
cột trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, có vai trò quyết định đến khả năng
hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về
định hướng và giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp trong giai đoạn tới,
hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời thống nhất cần hoàn thiện
cơ chế chính sách và tập trung phát triển mạnh mẽ ngành chế biến, chế tạo để
nâng cao vị thế của khu vực công nghiệp trong cơ cấu kinh tế, góp phần hiện thực
hóa các mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra.
Chỉ
đạo tại buổi làm việc, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng yêu cầu Cục Công nghiệp phối
hợp với các đơn vị liên quan đánh giá cụ thể về thực trạng của ngành công nghiệp
Việt Nam, từ đó xác định được những hạn chế và xây dựng kế hoạch, giải pháp để
triển khai các công việc nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng về công nghiệp và tỷ
trọng công nghiệp trong GDP, phù hợp với mục tiêu phát triển của đất nước.
Nhấn mạnh yêu cầu đánh giá đúng thực trạng, Quyền Bộ trưởng
cho rằng cần tiến hành rà soát, phân tích một cách toàn diện bức tranh của
ngành công nghiệp Việt Nam, không chỉ trong phạm vi các lĩnh vực thuộc chức
năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương mà trên tổng thể toàn ngành.
Về yêu cầu xây dựng các kịch bản và mô hình tính toán cụ thể
trên cơ sở đánh giá thực trạng ngành công nghiệp, Quyền Bộ trưởng lưu ý cần xác
định rõ các tham số, làm rõ mô hình phát triển. Đồng thời đánh giá đúng năng lực
của từng lĩnh vực để có cơ sở phân bổ mục tiêu tăng trưởng phù hợp. Trước hết
xây dựng nhóm giải pháp tập trung khắc phục các tồn tại hiện nay của ngành, coi
đây là cơ sở để từng bước đạt được mục tiêu tăng trưởng công nghiệp.
Bên cạnh các giải pháp ngắn hạn, Quyền Bộ trưởng cũng chỉ ra nhóm giải pháp dài hạn mang tính nền tảng cho phát triển công nghiệp. Cụ thể, cần đẩy nhanh việc hoàn thiện định hướng chiến lược và mô hình phát triển của ngành. Từ định hướng chiến lược này, phải làm rõ cơ cấu ngành, xác định các trụ cột và lĩnh vực trọng tâm của công nghiệp Việt Nam. Đồng thời có định hướng rõ ràng về nâng cấp công nghệ chủ lực, định hình thị trường.
Quyền Bộ trưởng yêu cầu xây dựng danh mục các nhiệm vụ, dự
án cụ thể cần triển khai trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Các nhiệm vụ cần
tập trung hướng tới hoàn thiện chuỗi giá trị và phát triển các ngành công nghiệp
nền tảng, như luyện kim, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và liên kết chặt
chẽ giữa các khâu trong chuỗi sản xuất.
Đề cập đến nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách, Quyền Bộ
trưởng cho rằng phải đồng bộ hệ thống chính sách trên cơ sở xác định rõ các chỉ
tiêu trọng yếu trong tăng trưởng GDP, qua đó làm căn cứ phân bổ nguồn lực và tổ
chức triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển công nghiệp. Các đơn vị cần xác định rõ danh mục các
ngành công nghiệp trọng điểm và lĩnh vực ưu tiên phát triển để gắn với hệ thống
cơ chế, chính sách và bộ giải pháp cụ thể.
Nhấn mạnh vai trò của khoa học - công nghệ, Quyền Bộ trưởng cho
rằng các thành tựu khoa học - công nghệ phải được chuyển hóa và ứng dụng trực
tiếp vào các ngành kinh tế, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng. Nếu không
gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các ngành, khoa học công nghệ sẽ khó
phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
Trên cơ sở các định hướng chung, Quyền Bộ trưởng đề nghị tiếp
tục hoàn thiện hoạch định phát triển đối với từng ngành công nghiệp như năng lượng,
hóa chất, vật liệu và các ngành công nghiệp nền tảng, hỗ trợ. Việc xây dựng định
hướng cần được thực hiện đồng bộ với quá trình hình thành Chiến lược phát triển
ngành Công Thương, bảo đảm sự kết nối trong chuỗi giá trị giữa các ngành.
Theo Quyền Bộ trưởng, từ quá trình hoạch định, sẽ từng bước
hình thành hệ thống chính sách, tầm nhìn dài hạn, chiến lược phát triển cũng
như khung quản trị phù hợp để tổ chức triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển
của công nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.
Sản xuất công nghiệp tăng 10,4%, chế biến chế tạo là động lực chính
10:40, 06/03/2026
Sản xuất công nghiệp bứt phá ngay trong tháng đầu năm 2026
10:07, 06/02/2026
Sản xuất công nghiệp năm 2025 tăng 9,2%, mức cao nhất trong 7 năm qua
Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh theo đà đi xuống của thị trường thế giới
Theo đà đi xuống của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 11/3 đã được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 3.619 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 3.880 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức giảm từ 4.247 đồng/lít đến 7.966 đồng/lít so với kỳ điều hành liền kề trước đó.
Xuất khẩu thủy sản phân hóa theo thị trường: Trung Quốc tăng mạnh, Mỹ chững lại
2 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực, đạt mức tăng trưởng trên 20%. Tuy vậy, bức tranh chung đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu phân hóa rõ rệt giữa các mặt hàng và thị trường, trong đó thị trường Mỹ cùng một số nhóm hải sản khai thác đang phát ra tín hiệu cần theo dõi chặt chẽ...
Hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi
Việc xây dựng Nghị định triển khai Nghị quyết số 253/2025/QH15 của Quốc hội về năng lượng là bước đi chiến lược nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý, đặc biệt là trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi và điều chỉnh quy hoạch điện lực. Nghị định cũng được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng để thu hút các nhà đầu tư lớn, đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số…
Việt Nam nổi lên như điểm đến mới của ngành vải không dệt trong khu vực
Thị trường vải không dệt được dự báo tiếp tục tăng trưởng với nhu cầu gia tăng trong các lĩnh vực y tế, vệ sinh, chăm sóc cá nhân và công nghiệp. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một trung tâm sản xuất mới của ngành tại khu vực Đông Nam Á...
Vượt “sóng” biến động toàn cầu, xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm tăng trên 17%
Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 2 tháng đầu năm 2026 tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột quân sự tại một số khu vực diễn biến khó lường, đòi hỏi các giải pháp thích ứng nhanh cho xuất khẩu của ngành trong thời gian tới...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: