Chứng khoán Mỹ mất điểm vì giá dầu leo thang trở lại
Bình Minh
12/03/2026, 07:51
Các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục đương đầu với áp lực giảm từ đà tăng của giá dầu, trong bối cảnh chiến sự ở Trung Đông chưa có dấu hiệu xuống thang...
Hai trong số ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (11/3), khi mối lo về sự dai dẳng của lạm phát và xu hướng leo thang của giá dầu gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu. Đà leo thang của giá dầu tiếp tục, dù các nước giàu tuyên bố xả kỷ lục 400 triệu thùng dầu dự trữ.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 289,24 điểm, tương đương giảm 0,61%, còn 47.417,27 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,08%, còn 6.775,8 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,08%, đạt 22.716,13 điểm.
Phiên này, các chỉ số tiếp tục đương đầu với áp lực giảm từ đà tăng của giá dầu, trong bối cảnh chiến sự ở Trung Đông chưa có dấu hiệu xuống thang.
Giá dầu thô WTI giao sau tại thị trường New York tăng 4,55%, chốt ở mức 87,25 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London tăng 4,76%, chốt ở mức 91,98 USD/thùng.
Phiên tăng giá này của dầu thô diễn ra ngay cả khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tuyên bố sẽ xả 400 triệu thùng dầu dự trữ để cải thiện nguồn cung dầu toàn cầu trong lúc gián đoạn nguồn cung dầu từ Vùng Vịnh do Iran đóng cửa eo biển Hormuz. Đây là đợt xả dự trữ lớn chưa từng có trong lịch sử IEA - hãng tin Reuters cho biết.
Trao đổi với hãng tin CNBC, Giám đốc đầu tư (CIO) Ron Albahary của công ty Laird Norton nhận định rằng quyết định xả dự trữ dầu thô của IEA “không giải quyết được những vấn đề khác có thể sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Ông chỉ ra rằng sự gián đoạn dòng chảy các sản phẩm xăng dầu tinh chế được vận chuyển qua eo biển Hormuz, chẳng hạn như xăng hàng không, là một vấn đề trong số đó.
“Tôi cho rằng thị trường hiện đang cố gắng hình dung về một lối thoát cho cuộc xung đột này. Cả hai bên đều đã lún sâu vào xung đột và rất khó để dự báo về một kết thúc tích cực từ cả hai phía trong ngắn hạn”, ông Albahary nói.
Giới phân tích cho rằng xung đột kéo dài sẽ giữ giá dầu ở mức cao. Trong ngày thứ Tư, lực lượng của Mỹ đã đánh chìm nhiều tàu chiến của Iran, bao gồm 16 tàu rải thủy lôi, gần khu vực eo biển Hormuz, khi lực lượng của Iran tìm cách triển khai thủy lôi tại đoạn đường biển huyết mạch này.
Cùng ngày, cơ quan hàng hải thương mại của Anh cho biết 3 tàu chở hàng đã bị tấn công ở vùng biển ngoài khơi Iran, trong đó có một tàu trở thành mục tiêu khi đi qua eo Hormuz.
Phía Iran tuyên bố thế giới nên chuẩn bị sẵn sàng cho mức giá dầu 200 USD/thùng. Lực lượng của nước này đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu bè thương mại, song song với nhằm vào Israel và các mục tiêu khác trên khắp Trung Đông.
Những diễn biến này cho thấy xung đột chưa hề hạ nhiệt, dù Tổng thống Donald Trump vào đầu tuần này tuyên bố chiến tranh sẽ sớm kết thúc.
“Việc ông Trump tuyên bố chiến tranh có thể sớm kết thúc, sau khi giá dầu tăng dữ dội, có lẽ là một dấu hiệu cho thấy ông ấy đã bắt đầu lo ngại về giá dầu. Chừng nào giá dầu còn tăng cao, rủi ro đối với lợi nhuận của doanh nghiệp và định giá cổ phiếu còn lớn”, trưởng chiến lược chứng khoán châu Âu Emmanuel Cau của ngân hàng Barclays nhận định.
Cùng ngày thứ Tư, báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy lạm phát ở nước này tiếp tục cách xa mục tiêu 2% của Fed. Báo cáo này cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn với mức tăng 0,2% của tháng 1 và phù hợp với dự báo. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, CPI tháng 2 tăng 2,4%, cũng là một mức tăng phù hợp với dự báo.
Điểm dữ liệu này, cùng với báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 2 xấu hơn dự báo mà Bộ Lao động Mỹ công bố vào tuần trước, đang làm gia tăng mối lo ngại về việc nền kinh tế Mỹ có thể rơi vào tình trạng đình lạm, nhất là khi giá dầu tăng cao như hiện nay. Một nền kinh tế đình lạm - với tăng trưởng ì ạch và lạm phát cao - có thể đặt Fed vào thế “tiến thoái lưỡng nan” về lãi suất.
Ngày thứ Sáu tuần này, Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng.
Cuộc họp sắp tới của Fed sẽ diễn ra vào ngày 17-18/3. Giới phân tích hiện dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này.
