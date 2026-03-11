Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh theo đà đi xuống của thị trường thế giới

Theo đà đi xuống của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 11/3 đã được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 3.619 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 3.880 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức giảm từ 4.247 đồng/lít đến 7.966 đồng/lít so với kỳ điều hành liền kề trước đó.

Vào lúc 22h45, ngày 11/3/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này liên Bộ tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể: xăng sinh học (E5RON92): 4.000 đồng/lít; xăng không chì (RON95): 4.000 đồng/lít; dầu điêzen: 5.000 đồng/lít; dầu hỏa: 4.000 đồng/lít; dầu mazut: 4.000 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc không trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 22.951 đồng/lít (giảm 3.619 đồng/lít);

Xăng RON95-III: không cao hơn 25.240 đồng/lít (giảm 3.880 đồng/lít);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 26.470 đồng/lít (giảm 4.247 đồng/lít);

Dầu hỏa: không cao hơn 24.419 đồng/lít (giảm 7.966 đồng/lít);

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 19.001 đồng/kg (giảm 5.706 đồng/kg).

Trong kỳ điều hành này, nếu không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá, giá xăng E5RON92 sẽ ở mức 26.951 đồng/lít, xăng RON95-III ở mức 29.240 đồng/lít...

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 11/3/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.

Về nguyên nhân giảm giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới ngày 10/3/2026 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; thông tin về cuộc điện đàm trao đổi giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga liên quan đến việc nới lỏng lệnh trừng phạt đối với dầu của Nga nhằm hạ nhiệt giá dầu toàn cầu; Mỹ và các nước thuộc nhóm G7 đang xem xét mở kho dầu dự trữ chiến lược; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong ngày 10/3/2026 giảm xuống so với ngày 09/3/2026.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới ngày 10/3/2026 so với ngày 09/3/2026 là: 119,220 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 20,080 USD/thùng, tương đương giảm 14,41%); 127,420 USD/thùng xăng RON95 (giảm 20,080 USD/thùng, tương đương giảm 13,61%); 142,990 USD/thùng dầu hỏa (giảm 45,210 USD/thùng, tương đương giảm 24,02%); 160,400 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 24,030 USD/thùng, tương đương giảm 13,03%); 682,710 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 199,670 USD/tấn, tương đương giảm 22,63%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 07/3/2026 - 09/3/2026 và 10/3/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Văn bản số 2113/VPCP-KTTH ngày 11/3/2026 của Văn phòng Chính phủ về điều hành giá xăng dầu, thực hiện Quyết định số 443/QĐ-BCT ngày 11/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tại lần thông báo giá xăng dầu ngày 11/3/2026, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục áp dụng phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa việc bình ổn giá xăng dầu (chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá ở mức 5.000 đồng/lít dầu điêzen, 4.000 đồng/lít,kg xăng các loại, dầu hỏa, dầu ma dút) và điều chỉnh giá xăng dầu trong nước, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường; đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.