Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh theo đà đi xuống của thị trường thế giới
Huyền Vy
11/03/2026, 23:10
Theo đà đi xuống của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 11/3 đã được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 3.619 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 3.880 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức giảm từ 4.247 đồng/lít đến 7.966 đồng/lít so với kỳ điều hành liền kề trước đó.
Vào lúc 22h45, ngày 11/3/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính
công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này liên Bộ tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình
ổn giá xăng dầu. Cụ thể: xăng sinh học (E5RON92): 4.000 đồng/lít; xăng không
chì (RON95): 4.000 đồng/lít; dầu điêzen: 5.000 đồng/lít; dầu hỏa: 4.000 đồng/lít;
dầu mazut: 4.000 đồng/kg.
Sau khi thực hiện việc không trích lập và chi sử dụng Quỹ
Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị
trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 22.951 đồng/lít (giảm 3.619 đồng/lít);
Xăng RON95-III: không cao hơn 25.240 đồng/lít (giảm 3.880 đồng/lít);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 26.470 đồng/lít (giảm 4.247
đồng/lít);
Dầu hỏa: không cao hơn 24.419 đồng/lít (giảm 7.966 đồng/lít);
Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 19.001 đồng/kg (giảm
5.706 đồng/kg).
Trong kỳ điều hành này,
nếu không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá, giá xăng E5RON92 sẽ ở mức 26.951 đồng/lít,
xăng RON95-III ở mức 29.240 đồng/lít...
Về nguyên nhân giảm giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường
xăng dầu thế giới ngày 10/3/2026 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung
đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; thông tin về cuộc điện
đàm trao đổi giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga liên quan đến việc nới lỏng lệnh
trừng phạt đối với dầu của Nga nhằm hạ nhiệt giá dầu toàn cầu; Mỹ và các nước
thuộc nhóm G7 đang xem xét mở kho dầu dự trữ chiến lược; xung đột quân sự giữa
Nga với Ucraina vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong ngày 10/3/2026 giảm xuống so với ngày 09/3/2026.
Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới ngày 10/3/2026 so với
ngày 09/3/2026 là: 119,220 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm
20,080 USD/thùng, tương đương giảm 14,41%); 127,420 USD/thùng xăng RON95 (giảm
20,080 USD/thùng, tương đương giảm 13,61%); 142,990 USD/thùng dầu hỏa (giảm
45,210 USD/thùng, tương đương giảm 24,02%); 160,400 USD/thùng dầu điêzen 0,05S
(giảm 24,030 USD/thùng, tương đương giảm 13,03%); 682,710 USD/tấn dầu mazut
180CST 3,5S (giảm 199,670 USD/tấn, tương đương giảm 22,63%).
Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá
VND/USD và các quy định hiện hành, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại
Văn bản số 2113/VPCP-KTTH ngày 11/3/2026 của Văn phòng Chính phủ về điều hành
giá xăng dầu, thực hiện Quyết định số 443/QĐ-BCT ngày 11/3/2026 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Tại lần thông báo giá xăng dầu ngày 11/3/2026, liên Bộ Công
Thương - Tài chính quyết định tiếp tục áp dụng phương án điều hành giá xăng dầu
kết hợp giữa việc bình ổn giá xăng dầu (chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá ở mức 5.000
đồng/lít dầu điêzen, 4.000 đồng/lít,kg xăng các loại, dầu hỏa, dầu ma dút) và
điều chỉnh giá xăng dầu trong nước, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể
tham gia thị trường; đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng giá
xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học
E5RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu
sinh học.
Trước căng thẳng tại
Trung Đông ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu, ngày 9/3/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2026/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập
khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu tại
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày
31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,
Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn
ngạch thuế quan.
Theo đó, mức thuế suất
MFN được giảm từ 10% xuống 0% với xăng động cơ không pha chì (như RON 95) và
các nguyên liệu pha chế xăng. Thuế này cũng hạ từ 7% xuống 0% với dầu diesel,
nhiên liệu máy bay. Ngoài ra, một số nguyên liệu pha chế xăng, hóa dầu như
naphtha, reformate, condensate... cũng được giảm thuế về 0%.
Nghị định có hiệu lực
từ ngày ký đến hết 30/4/2026. Trường hợp cần kéo dài, Bộ Công Thương sẽ đề xuất để Bộ
Tài chính trình Chính phủ.
Bên cạnh việc giảm
thuế, sử dụng chi Quỹ bình ổn để hạ nhiệt giá xăng dầu, Thủ tướng cũng giao Bộ
Tài chính khẩn trương đề xuất phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với
các mặt hàng này về mức 0 đồng, báo cáo Chính phủ trong ngày 12/3/2026.
Giá xăng dầu tăng mạnh, quyết định chi Quỹ Bình ổn để giảm “sốc”
07:41, 11/03/2026
Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá
13:58, 10/03/2026
Hà Nội quyết liệt đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu, không để đứt gãy chuỗi phân phối
Xuất khẩu thủy sản phân hóa theo thị trường: Trung Quốc tăng mạnh, Mỹ chững lại
2 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực, đạt mức tăng trưởng trên 20%. Tuy vậy, bức tranh chung đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu phân hóa rõ rệt giữa các mặt hàng và thị trường, trong đó thị trường Mỹ cùng một số nhóm hải sản khai thác đang phát ra tín hiệu cần theo dõi chặt chẽ...
Hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi
Việc xây dựng Nghị định triển khai Nghị quyết số 253/2025/QH15 của Quốc hội về năng lượng là bước đi chiến lược nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý, đặc biệt là trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi và điều chỉnh quy hoạch điện lực. Nghị định cũng được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng để thu hút các nhà đầu tư lớn, đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số…
Việt Nam nổi lên như điểm đến mới của ngành vải không dệt trong khu vực
Thị trường vải không dệt được dự báo tiếp tục tăng trưởng với nhu cầu gia tăng trong các lĩnh vực y tế, vệ sinh, chăm sóc cá nhân và công nghiệp. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một trung tâm sản xuất mới của ngành tại khu vực Đông Nam Á...
Vượt “sóng” biến động toàn cầu, xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm tăng trên 17%
Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 2 tháng đầu năm 2026 tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột quân sự tại một số khu vực diễn biến khó lường, đòi hỏi các giải pháp thích ứng nhanh cho xuất khẩu của ngành trong thời gian tới...
Trải nghiệm giá trị văn hóa bản địa tại “Ngôi làng chung” của người dân tộc thiểu số Việt Nam
Giữa không gian văn hóa đa sắc màu của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, những nghệ nhân người dân tộc thiểu số đến từ nhiều nơi trên cả nước đang lặng lẽ góp phần giữ gìn hồn cốt văn hóa dân tộc. Tiếng cồng chiêng, nhịp đàn T’rưng hay những tấm vải zèng dệt thủ công không chỉ là ký ức của quá khứ, mà còn là cầu nối để văn hóa truyền thống tiếp tục sống.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: