Tài chính

Dự án xanh, tuần hoàn và ESG sắp được hỗ trợ lãi suất 2%

Mỹ Văn

29/09/2025, 18:18

Chính phủ đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước cho các khoản vay của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thông qua các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo dự thảo, khoản vay này phải được sử dụng để thực hiện dự án xanh, dự án tuần hoàn hoặc áp dụng tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị) theo quy định hiện hành. 

Khách hàng vay vốn đáp ứng đủ điều kiện sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất 2%/năm, tính trên số dư nợ vay thực tế và thời gian vay. Khoản hỗ trợ được trừ trực tiếp vào lãi phải trả hằng tháng của bên vay.

Thời gian hỗ trợ được tính từ ngày giải ngân cho đến khi khách hàng hoàn tất nghĩa vụ trả nợ, không vượt quá thời hạn của hợp đồng vay.

Để được hưởng hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước, khách hàng vay vốn tại Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau.

Thứ nhất, dự án vay vốn phải được xác nhận là “xanh, tuần hoàn, hoặc áp dụng khung tiêu chuẩn ESG” từ cơ quan có thẩm quyền và nằm trong danh sách do Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố chính thức trên Cổng thông tin điện tử.

Thứ hai, khoản vay có lãi suất tối thiểu là 2%/năm và chưa được hưởng bất kỳ chính sách hỗ trợ lãi suất nào khác từ ngân sách nhà nước.

Thứ ba, khoản vay phải được giải ngân và có phát sinh dư nợ kể từ thời điểm Nghị định có hiệu lực.

Thứ tư, khách hàng phải sử dụng vốn đúng mục đích, có đầy đủ hồ sơ, chứng từ, và tuân thủ các yêu cầu kiểm tra, giám sát của Quỹ.

Trường hợp không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất nếu: (1) Khoản vay bị quá hạn hoặc gia hạn nợ; (2) dự án không còn nằm trong danh sách được xác nhận là dự án xanh, tuần hoàn hoặc ESG; (3) phát hiện sử dụng vốn sai mục đích hoặc khai báo sai điều kiện.

Theo Dự thảo Nghị định, khách hàng có thể vay vốn từ các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có chức năng cho vay, bao gồm:

  • Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  • Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam;
  • Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã;
  • Quỹ Hỗ trợ nông dân;
  • Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;
  • Và các Quỹ khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập.

Các Quỹ này có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo định kỳ tình hình giải ngân và hỗ trợ lãi suất, cũng như phối hợp với Kho bạc Nhà nước để thực hiện thanh toán từ ngân sách.

Ngân sách nhà nước sẽ bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ lãi suất theo thẩm quyền. Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí cho các Quỹ do Trung ương quản lý. Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí cho các Quỹ thuộc địa phương.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao trách nhiệm xác định và công bố danh sách dự án đủ điều kiện hỗ trợ, định kỳ hai lần mỗi năm (30/6 và 31/12). Bộ Tài chính hướng dẫn bố trí kinh phí và phối hợp xử lý phát sinh. UBND cấp tỉnh theo dõi triển khai tại địa phương và hướng dẫn các Quỹ địa phương thực hiện.

Khách hàng vay vốn có trách nhiệm sử dụng vốn đúng mục đích và cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ phục vụ hỗ trợ lãi suất. Nếu vi phạm điều kiện, khách hàng phải hoàn trả toàn bộ số vốn vay và tiền hỗ trợ đã nhận. Quỹ tài chính nhà nước phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đảm bảo chính sách được thực thi đúng pháp luật.

Nghị định dự kiến có hiệu lực từ ngày được ký ban hành trong năm 2025, theo đề xuất của Bộ Tài chính và thẩm quyền của Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường Dự án xanh hỗ trợ lãi suất ngân sách Nhà nước quỹ tài chính Tiêu chuẩn ESG vay vốn

