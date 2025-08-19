Việt Nam cần kết nối tài chính xanh với thị trường carbon để thúc đẩy xu hướng xanh hóa, hiện thực hóa các cam kết về phát triển bền vững, từ đó nắm bắt cơ hội tương lai...

Việt Nam đang đối mặt với những thách thức lớn từ biến đổi khí hậu và các cam kết quốc tế về phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu này, việc kết nối tài chính xanh với thị trường carbon là rất cần thiết.

Tài chính xanh, thông qua các công cụ như trái phiếu xanh và quỹ đầu tư xanh, có thể huy động vốn cho các dự án giảm phát thải, tạo ra tín chỉ carbon và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đạt được các mục tiêu môi trường.

Hiện nay, khung pháp lý để phát triển thị trường carbon ở Việt Nam đang được các bộ ngành liên quan khẩn trương xây dựng. Bộ Công Thương đang soạn thảo Nghị định quy định chính sách xuất nhập khẩu hàng hóa và hoạt động của sàn giao dịch hàng hóa trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Dự thảo này sẽ quy định việc niêm yết và giao dịch sản phẩm tài chính xanh, chỉ thực hiện đối với sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn môi trường.

Mới đây, với việc Chính phủ ban hành Nghị định 119/2025/NĐ-CP và có hiệu lực, sẽ thiết lập Hệ thống đăng ký quốc gia và tổ chức vận hành thí điểm sàn giao dịch carbon trong nước. Giai đoạn từ năm 2029, Việt Nam sẽ xây dựng và thực hiện cơ chế đấu giá hạn ngạch phát thải khí nhà kính, hoàn thiện quy định quản lý tín chỉ carbon và tổ chức, quản lý thị trường carbon trong nước.

Việc thành lập thị trường carbon được kỳ vọng sẽ tạo ra một luồng tài chính mới cho các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển công nghệ phát thải thấp. Điều này không chỉ giúp Việt Nam đạt được mục tiêu Net Zero mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Đặc biệt, các cơ chế tài chính như tín dụng xanh và trái phiếu xanh sẽ là những công cụ quan trọng trong việc thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp.

Các chuyên gia cho rằng tài chính xanh và thị trường carbon là những cơ chế quan trọng trong việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Tín dụng xanh cung cấp vốn cho các dự án được chứng nhận bằng tín chỉ carbon, trong khi tín chỉ carbon tạo cơ hội cho hàng hóa được xuất khẩu sang các nước khác. Chẳng hạn như trong lĩnh vực nông nghiệp, việc chuyển đổi sang các hệ thống sản xuất bền vững có thể được hỗ trợ bởi trái phiếu xanh, giúp giảm thiểu rủi ro môi trường và tăng cường tiềm năng xuất khẩu.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025 phát hành ngày 18/8/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: VnEconomy- Tạp chí Kinh tế Việt Nam