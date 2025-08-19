Việt Nam cần kết nối tài chính xanh với thị trường carbon để thúc đẩy xu hướng xanh hóa, hiện thực hóa các cam kết về phát triển bền vững, từ đó nắm bắt cơ hội tương lai...
Việt Nam
đang đối mặt với những thách thức lớn từ biến đổi khí hậu và các cam kết quốc tế
về phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu này, việc
kết nối tài chính xanh với thị trường carbon là rất cần thiết.
Tài chính xanh,
thông qua các công cụ như trái phiếu xanh và quỹ đầu tư xanh, có thể huy động vốn
cho các dự án giảm phát thải, tạo ra tín chỉ carbon và hỗ trợ doanh nghiệp
trong việc đạt được các mục tiêu môi trường.
Hiện nay, khung pháp lý để phát triển thị trường carbon ở Việt Nam đang được các bộ ngành liên quan khẩn trương xây dựng. Bộ Công
Thương đang soạn thảo Nghị định quy định chính sách xuất nhập khẩu hàng hóa và
hoạt động của sàn giao dịch hàng hóa trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt
Nam. Dự thảo này sẽ quy định việc niêm yết và giao dịch sản phẩm tài chính
xanh, chỉ thực hiện đối với sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn môi trường.
Mới đây, với việc Chính phủ ban hành Nghị định 119/2025/NĐ-CP và có hiệu lực, sẽ thiết lập Hệ thống đăng ký quốc
gia và tổ chức vận hành thí điểm sàn giao dịch carbon trong nước. Giai đoạn từ
năm 2029, Việt Nam sẽ xây dựng và thực hiện cơ chế đấu giá hạn ngạch phát thải
khí nhà kính, hoàn thiện quy định quản lý tín chỉ carbon và tổ chức, quản lý thị
trường carbon trong nước.
Việc thành
lập thị trường carbon được kỳ vọng sẽ tạo ra một luồng tài chính mới cho các hoạt
động giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển công
nghệ phát thải thấp. Điều này không chỉ giúp Việt Nam đạt được mục tiêu Net
Zero mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
Đặc biệt, các cơ chế tài
chính như tín dụng xanh và trái phiếu xanh sẽ là những công cụ quan trọng trong
việc thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi sang nền
kinh tế carbon thấp.
Các chuyên
gia cho rằng tài chính xanh và thị trường carbon là những cơ chế quan trọng
trong việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Tín dụng xanh cung cấp vốn
cho các dự án được chứng nhận bằng tín chỉ carbon, trong khi tín chỉ carbon tạo
cơ hội cho hàng hóa được xuất khẩu sang các nước khác. Chẳng hạn
như trong lĩnh vực
nông nghiệp, việc chuyển đổi sang các hệ thống sản xuất bền vững có thể được hỗ
trợ bởi trái phiếu xanh, giúp giảm thiểu rủi ro môi trường và tăng cường tiềm
năng xuất khẩu.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025 phát hành ngày 18/8/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Việt Nam cần kết nối tài chính xanh với thị trường carbon để thúc đẩy xu hướng xanh hóa, hiện thực hóa các cam kết về phát triển bền vững, từ đó nắm bắt cơ hội tương lai...
Khai thác các cơ hội và nguồn lực từ thị trường carbon
Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng trên bản đồ thị trường carbon toàn cầu. Khi thị trường carbon được triển khai, nhiều cơ hội mới sẽ được mở ra với các doanh nghiệp, huy động nguồn lực, triển khai các dự án giảm phát thải. Tham gia thị trường carbon không chỉ là cách để giảm chi phí tuân thủ môi trường, mà còn là cơ hội tiếp cận tài chính xanh, cải thiện hình ảnh thương hiệu và đáp ứng các tiêu chuẩn ESG ngày càng khắt khe trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tuy nhiên, để biến cơ hội, tiềm năng thành kết quả thực chất, Việt Nam cần giải quyết những vấn đề về pháp lý, công nghệ, tài chính và nhận thức xã hội…
Bàn tròn chuyên đề Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy đưa ra góc nhìn, quan điểm, nhận định, khuyến nghị của các chuyên gia, doanh nghiệp về những cơ hội tiềm năng, các thách thức đặt ra cũng như giải pháp để thúc đẩy dự án, phát triển thị trường carbon ở Việt Nam.
Rà soát, sớm ban hành quy định pháp luật về thị trường carbon
Một số văn bản chưa được kịp thời ban hành. Bộ Tư pháp đã rà soát và đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, sửa đổi tối đa trong quá trình xây dựng 1 luật sửa 15 luật sẽ trình Quốc hội trong thời gian tới...
Lồng ghép biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh
Tăng cường năng lực thể chế trong bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, phục vụ định hướng phát triển xanh cho các đô thị loại II...
Nguồn lực cho các mục tiêu xanh
Phát triển thị trường carbon là một yêu cầu cấp bách. Đây cũng là cơ hội quan trọng để huy động nguồn lực tài chính phục vụ cho quá trình chuyển đổi xanh...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: