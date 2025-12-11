Dự báo lợi nhuận nhóm ngân hàng tăng 16% trong năm 2026

SSI Research dự báo lợi nhuận trước thuế các ngân hàng trong phạm vi nghiên cứu sẽ tăng 16% vào năm 2026 được thúc đẩy bởi nhiều động lực khác nhau.

SSI Research vừa có báo cáo cập nhật triển vọng cổ phiếu ngân hàng trong đó nhấn mạnh bỏ hạn mức tín dụng sẽ hướng tới tăng trưởng bền vững hơn.

Theo đó, SSI Research kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ bắt đầu có những thay đổi chiến lược, từng bước bãi bỏ hạn mức tín dụng toàn hệ thống từ năm 2026. Tuy vậy, cơ quan quản lý nhiều khả năng vẫn giữ lại một số công cụ điều tiết, nhằm hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên và kiểm soát tín dụng vào những lĩnh vực được xem là rủi ro trong từng giai đoạn phát triển kinh tế.

Một số thay đổi đáng chú ý gồm chuyển dịch sang giám sát dựa trên các tiêu chí quản trị rủi ro tại Thông tư 14/2025 & 21/2025. Basel III, phương pháp tiếp cận rủi ro nội bộ (IRB), quy định chặt chẽ hơn về mức độ tập trung rủi ro và chất lượng tài sản, quản lý rủi ro thanh khoản chặt chẽ hơn.

Tiệm cận chuẩn mực kế toán quốc tế - Áp dụng IFRS 9 giúp nâng cao tính thận trọng trong đánh giá tổn thất tín dụng, đồng thời tăng cường tính minh bạch của bảng cân đối kế toán.

Luật Các Tổ chức Tín dụng (sửa đổi) có hiệu lực từ tháng 10/2025 mang lại cho ngân hàng công cụ pháp lý mạnh mẽ hơn trong việc thu giữ và xử lý tài sản đảm bảo.

SSI Research dự báo lợi nhuận trước thuế các ngân hàng trong phạm vi nghiên cứu sẽ tăng 16% vào năm 2026 được thúc đẩy bởi nhiều động lực khác nhau: NIM dần hồi phục tăng 6 điểm cơ bản so với -18 điểm cơ bản vào năm 2025 nhờ mức tăng trưởng tín dụng ổn định 17,6% và việc tăng lãi suất cho vay với từng nhóm khách hàng.

Chất lượng tài sản được kỳ vọng cải thiện khi thị trường bất động sản ổn định và quá trình xử lý, thanh lý tài sản bảo đảm diễn ra thuận lợi hơn.

Thu từ nợ xấu đã xử lý cũng có thể ghi nhận tích cực, được hỗ trợ bởi Luật Các Tổ chức Tín dụng sửa đổi và thị trường bất động sản ổn định.

Những rủi ro chính cần lưu ý bao gồm rủi ro chu kỳ bất động sản. Giá bất động sản tăng mạnh trong khi nguồn cung nhà ở tầm trung hạn chế có thể làm giảm thanh khoản thị trường, từ đó ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của chủ đầu tư và nhà đầu cơ. Ngoài ra, nếu các chính sách hỗ trợ hiện tại đảo chiều, tâm lý thị trường có thể suy yếu, tác động đến hoạt động giải ngân mới.

Áp lực biên lợi nhuận: Nếu tăng trưởng tín dụng vượt dự báo, các ngân hàng có thể cần tăng lãi suất huy động để củng cố thanh khoản, trong bối cảnh tỷ lệ LDR thuần đã ở mức cao nhất trong vòng 10 năm, từ đó gây rủi ro giảm biên lãi ròng (NIM).

Rủi ro trích lập dự phòng: Nghị định 86/2024 (hiệu lực từ tháng 7/2024) siết chặt quy định về định giá tài sản bảo đảm, có thể khiến chi phí tín dụng tăng lên đối với các ngân hàng có tỷ trọng nợ nhóm 5 cao vốn đã duy trì trong một thời gian dài.

Các cổ phiếu được SSI Research ưu tiên lựa chọn gồm CTG, MBB, VPB, và TCB – lợi nhuận dự báo tăng trưởng mạnh; VCB với chiến lược phòng thủ; định giá thấp mang lại tiềm năng tăng giá dài hạn.

Trước đó, lũy kế 9 tháng năm 2025, lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng này đạt gần 260 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ. Với các diễn biến trên, ngành ngân hàng tiếp tục bám sát kế hoạch lợi nhuận cả năm với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch đạt 74%.

Về tín dụng, tăng trưởng tín dụng, kể từ đầu năm của các ngân hàng niêm yết tính tới hết quý 3/2025 đạt 14,5 %, ghi nhận mức tăng tích cực nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Mức độ tăng có phần chậm lại do yếu tố mùa vụ nhưng vẫn tích cực so với cùng kỳ các năm trước nhờ quan điểm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Chính phủ. Tính đến ngày 15/10, tăng trưởng tín dụng đạt 13,8%.