FED giảm lãi suất, chứng khoán có tích cực hơn?

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách ngày 10/12, Điều này một mặt giúp cho chứng khoán thế giới khởi sắc trở lại trong những ngày đầu tháng 12 cũng như khiến chỉ số USD-Index giảm trở lại, phần nào giảm bớt sức ép lên tỷ giá USD/VND.

Chỉ số VN-Index tăng 3,1% trong tháng 11 sau hai tháng giảm điểm. VN-Index tiếp tục quán tính giảm trong nửa đầu tháng 11. Tính đến ngày 10/11, VN-Index đã giảm 3,6% so với cuối tháng 10, xuống còn 1.580,5 điểm - mức thấp nhất trong gần bốn tháng. Tuy nhiên, từ mức thấp này, VN-Index đã bật tăng 7% trong thời gian còn lại của tháng và đóng cửa tháng 11 ở mức 1.691 điểm tăng 3, 1% so với tháng trước.

Sự hồi phục của VN-Index chủ yếu đóng góp bởi mức tăng của một số cổ phiếu vốn hóa rất lớn như VIC (+36%), VPL (+23%) hay VJC (+9%). Trong khi đó, thanh khoản của thị trường lại sụt giảm mạnh, cho thấy tâm lý thận trọng lan rộng trên thị trường. Giá trị giao dịch trung bình hàng ngày trên HSX giảm 32,3% so với tháng trước, xuống còn lần lượt là 863,9 triệu USD.

Nhận định về triển vọng thị trường chứng khoán tháng 12/2025, Chứng khoán Vietcap cho rằng yếu tố hỗ trợ lúc này là VN-Index có mức định giá hợp lý, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đã đặt kế hoạch tăng trưởng GDP 10% cho năm 2026. Hệ số P/E trượt 12 tháng của rổ VN-Index đang ở mức 16,4x, gần với mức trung vị 10 năm.

Yếu tố rủi ro bao gồm lãi suất liên ngân hàng ở các kỳ hạn có xu hướng tăng mạnh trong những ngày qua, đạt mức cao nhất kể từ đầu năm, phản ánh căng thẳng thanh khoản tạm thời của hệ thống trong bối cảnh nhu cầu vốn cuối năm gia tăng. Điều này khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với dòng tiền đi vào thị trường chứng khoán trong tháng cuối năm 2025, đặc biệt khi mà khối ngoại vẫn duy trì bán ròng.

Phân tích kỹ thuật xu hướng VN-Index tháng 12/2025 cho thấy sau khi lấy lại trạng thái cân bằng tại hỗ trợ MA100, chỉ số VN-Index với sự dẫn dắt luân phiên của một số mã vốn hóa rất lớn đã ghi nhận sự hồi phục mạnh vào nửa cuối tháng 11 và những ngày đầu tháng 12.

Mặc dù vậy, sức lan tỏa của hiệu ứng tích cực lên đa số các cổ phiếu khác khá hạn chế, phản ánh ở sự sụt giảm mạnh thanh khoản của thị trường cũng như diễn biến đi ngang của nhiều cổ phiếu.

Đối với biến động của VN-Index, việc vượt lên trên mốc 1.700 để thiết lập mức cao nhất trong hơn 6 tuần qua đã giúp chỉ số đạt được điều kiện cần của việc tái lập lại xu hướng tăng giá trung hạn. Điều kiện đủ sẽ được hoàn thành nếu như VN-Index trong một nhịp điều chỉnh giảm sắp tới có thể từ kháng cự 1.770 điểm không giảm thấp hơn hỗ trợ MA 100 nằm tại vùng 1.670 điểm.

Vietcap đưa ra 3 kịch bản cho biến động của VN-Index trong tháng 12 như sau:

Kịch bản cơ sở (xác suất 65%): VN-Index sẽ dao động trong biên độ 1.670-1.770 điểm trong tháng 12 để hoàn thiện mẫu hình đảo chiều, quay trở lại xu hướng tăng giá trung hạn. Biến động của chỉ số nhiều khả năng vẫn sẽ chịu ảnh hưởng từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi các cổ phiếu khác có thể sẽ tích lũy trong một biên độ nhỏ hơn.

Kịch bản tích cực (xác suất 20%): VN-Index vượt mốc 1.770 điểm để tiếp tục thiết lập mức cao lịch sử mới. Kịch bản này cho phép chỉ số tiếp cận mốc 1.800 điểm trong tháng 12 trước khi xuất hiện sự củng cố với biên độ dự kiến là 1.730 - 1.800 điểm.

Kịch bản tiêu cực (xác suất 15%): VN-Index điều chỉnh giảm và vi phạm một cách rõ ràng hỗ trợ MA100 tại 1.670 điểm. Khi đó, chỉ số có thể sẽ giảm về mức đáy thiết lập trong tháng 11 tại 1.590 - 1.600 điểm.