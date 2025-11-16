Chủ Nhật, 16/11/2025

Trang chủ Kinh tế số

Dự kiến đến hết năm nay, 5G sẽ phủ sóng 90% dân số

Bạch Dương

16/11/2025, 07:33

Đến tháng 10/2025, Việt Nam đã có 16.737 trạm 5G, phủ sóng 39,52% dân số. Dự kiến đến hết năm 2025, cả nước đạt 68.457 trạm 5G, phủ sóng khoảng 90% dân số...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thời gian qua tại Phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 ngày 15/11. 

Theo đó, đến ngày 13/11, các Bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành 370/944 nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động của Chính phủ, với tỷ lệ hoàn thành đúng hạn đạt 67%. Riêng từ sau Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo (24/9 - 13/11/2025), các cơ quan được giao 125 nhiệm vụ mới và đã hoàn thành 81 nhiệm vụ.

DOANH THU DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ ĐẠT 505.518 TỶ ĐỒNG 

Về Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, đối với 70 nhiệm vụ được giao cho 56 Bộ, ngành, địa phương trong năm 2025, đến nay đã có 50 nhiệm vụ hoàn thành, trong đó 32 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn. 

Nhiều Bộ, ngành đạt tỷ lệ hoàn thành trên 70%, như: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường… Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ chậm, nhất là việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu dùng chung và chiến lược chuyển đổi số của Bộ, ngành.

Khu vực doanh nghiệp ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Đến hết tháng 10/2025, cả nước có 954 doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, trong đó khu vực tư nhân chiếm 98,5%, cho thấy xu hướng đầu tư mạnh mẽ của doanh nghiệp tư nhân vào R&D và đổi mới sáng tạo. 

Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân báo cáo tại Phiên họp.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân báo cáo tại Phiên họp.

Trong lĩnh vực công nghệ số, cả nước có 78.502 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động. Doanh thu tháng 10/2025 đạt 505.518 tỷ đồng, tăng 52,4% so với cùng kỳ năm 2024; lũy kế 10 tháng đạt 4.255 nghìn tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử 10 tháng đạt 146,3 tỷ USD, tương đương 90% kế hoạch năm 2025. Số lượng lao động trong lĩnh vực công nghệ số đạt khoảng 1,9 triệu người.

Trên bình diện quốc tế, Việt Nam duy trì vị trí 44/139 quốc gia, nền kinh tế về đổi mới sáng tạo, tiếp tục là một trong 9 quốc gia thu nhập trung bình cải thiện thứ hạng nhanh nhất tính từ năm 2013. Việt Nam cũng là một trong 2 quốc gia giữ kỷ lục có thành tích vượt trội so với mức độ phát triển trong 15 năm liên tiếp.

CẢ NƯỚC ĐÃ CÓ 16.737 TRẠM 5G

Về hạ tầng số, tốc độ Internet di động của Việt Nam đứng thứ 13/139 quốc gia, đạt 159,57 Mbps, tăng 2,9 lần và tăng 38 bậc so với cùng kỳ 2024. 

Tốc độ Internet cố định của Việt Nam đứng thứ 11 thế giới, đạt 263,88 Mbps, tăng 1,7 lần và tăng 21 bậc so với cùng kỳ năm 2024. Hệ thống cáp quang quốc tế tiếp tục được mở rộng.

Mạng 5G được triển khai với tốc độ chưa từng có. Đến tháng 10/2025, cả nước đã có 16.737 trạm 5G, phủ sóng 39,52% dân số; dự kiến đến hết năm 2025 đạt 68.457 trạm 5G, tương đương 57,5% số trạm 4G, phủ sóng khoảng 90% dân số.

Nền tảng Tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia ghi nhận hơn 1,18 tỷ giao dịch chia sẻ dữ liệu trong 10 tháng năm 2025, vận hành ổn định, đóng vai trò trục liên thông quốc gia.

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tháng 10/2025 khoảng 39,98%, trong đó khối Bộ đạt tỷ lệ 54,46%, khối tỉnh đạt tỷ lệ 16,94%.

Trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình quốc gia phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay trong năm 2025, hoàn thành trong tháng 11/2025; khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành: Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, Đề án hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu, Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Đề án Đầu tư năng lực cho các tổ chức nghiên cứu phát triển công lập.

Bộ cũng đôn đốc các nhà mạng phủ sóng 5G trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu phủ sóng 5G 90% dân số trong năm 2025; phối hợp với các Bộ, ngành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Starlink để có thể triển khai trong năm 2026 (phấn đấu đạt 500.000 thuê bao)...

Những kết quả đạt được cho thấy chuyển đổi số quốc gia đang bước vào giai đoạn bứt tốc mạnh mẽ, với doanh nghiệp công nghệ làm trung tâm, hạ tầng 5G làm nền tảng và thể chế đổi mới sáng tạo làm động lực chiến lược. Việt Nam không chỉ thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu mà đang tạo dựng vị thế mới trên bản đồ công nghệ toàn cầu. 

