TP. Hồ Chí Minh phát triển hạ tầng phủ sóng hơn 90% mạng 5G, ứng dụng IoT giai đoạn 2025 – 2027

Minh Hà

05/11/2025, 11:01

TP. Hồ Chí Minh tập trung đầu tư mở rộng vùng phủ sóng 5G tại các khu vực trung tâm, khu vực hành chính công, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin, khu/cụm công nghiệp,… phấn đấu hơn 90% phủ sóng 5G cho người dân…

TP. Hồ Chí Minh phát triển hạ tầng phủ sóng hơn 90% mạng 5G, ứng dụng IoT giai đoạn 2025 – 2027
TP. Hồ Chí Minh phát triển hạ tầng phủ sóng hơn 90% mạng 5G, ứng dụng IoT giai đoạn 2025 – 2027

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch Phát triển hạ tầng kết nối mạng thông tin di động (trạm BTS) 5G và IoT trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2025 – 2027. 

Ngoài ra, Thành phố thúc đẩy phát triển hạ tầng 5G và Internet vạn vật (Internet of Things – IoT) theo Kế hoạch số 4354/KH-UBND ngày 14/6/2025 của UBND Thành phố về triển khai Kế hoạch hành động số 459-KHHĐ/TU ngày 21/5/2025 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời, tăng cường chia sẻ và sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông và giữa các hạ tầng kỹ thuật khác; định hướng phát triển mới hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động hiện đại, đa chức năng và phù hợp với môi trường, cảnh quan đô thị.

Mục tiêu cụ thể đến 2027 là tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động 4G (đài, trạm BTS 4G) và nâng cao chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng di động 4G có tốc độ tải xuống từ 40Mbit/s đến 100Mbit/s (kết quả đo bằng ứng dụng i-Speed do Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ phát triển và cung cấp).

Đặc biệt, Thành phố tập trung đầu tư mở rộng vùng phủ sóng 5G (trạm BTS 5G) tại các khu vực trung tâm, khu vực hành chính công, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, khu/cụm công nghiệp, khu vực có dân cư tập trung đông và khu vực công cộng như: nhà ga/cảng biển/sân bay, hệ thống giao thông công cộng theo mô hình TOD. Phấn đấu đạt tỷ lệ hơn 90% vùng phủ sóng dịch vụ 5G cho người dân Thành phố. Nâng cao chất lượng dịch vụ truy cập internet băng rộng di động 5G có tốc độ tải xuống từ 100Mbit/s đến 500Mbit/s.

Bên cạnh đó, tận dụng cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động 4G, 5G cho các giải pháp IoT và tích hợp các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển các ngành công nghiệp và đô thị thông minh.

TP. Hồ Chí Minh đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

13:56, 31/10/2025

TP. Hồ Chí Minh đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phổ cập kiến thức AI đến hơn 2 triệu người

19:06, 29/10/2025

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phổ cập kiến thức AI đến hơn 2 triệu người

TP. Hồ Chí Minh tham vọng xây dựng một “Silicon Valley” của Việt Nam

14:03, 29/10/2025

TP. Hồ Chí Minh tham vọng xây dựng một “Silicon Valley” của Việt Nam

Từ khóa:

5G đô thị thông minh Internet vạn vật IoT Kế hoạch phát triển hạ tầng 5G phát triển công nghệ quy hoạch hạ tầng viễn thông Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh trạm BTS 5G tỷ lệ phủ sóng 5G Vneconomy

L2Pro Việt Nam: Thúc đẩy giáo dục sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo

L2Pro Việt Nam: Thúc đẩy giáo dục sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo

L2Pro Việt Nam tập trung vào đối tượng chính là sinh viên, các nhà nghiên cứu, các startup và doanh nghiệp Việt giúp cộng đồng bảo vệ và khai thác tối đa giá trị sáng tạo biến ý tưởng trở thành giá trị tài sản chiến lược.

Thống nhất kiến trúc dữ liệu tại các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương

Thống nhất kiến trúc dữ liệu tại các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương

Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia thống nhất việc xây dựng và áp dụng kiến trúc dữ liệu tại các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác dữ liệu...

Các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc “thống trị” thị trường Đông Nam Á

Các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc “thống trị” thị trường Đông Nam Á

Thị phần của các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc hiện chiếm 44% tại Indonesia, 30% tại Việt Nam và 51% tại Philippines, theo báo cáo của Bain & Company…

Thị trường tiền điện tử tiếp tục

Thị trường tiền điện tử tiếp tục "bốc hơi" khoảng 139 tỷ USD trong 24 giờ qua

Áp lực bán gia tăng trên toàn thị trường, tập trung chủ yếu ở nhóm tiền tiền điện tử vốn hóa lớn...

Huế khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư hạ tầng số

Huế khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư hạ tầng số

Với định hướng phát triển hạ tầng số gắn liền chuyển đổi số quốc gia, thành phố Huế đang triển khai kế hoạch cụ thể khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực viễn thông, dữ liệu, và công nghệ thông minh, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong thập kỷ tới.

