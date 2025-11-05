TP. Hồ Chí Minh phát triển hạ tầng phủ sóng hơn 90% mạng 5G, ứng dụng IoT giai đoạn 2025 – 2027

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Minh Hà
05/11/2025, 11:01
TP. Hồ Chí Minh tập trung đầu tư mở rộng vùng phủ sóng 5G tại các khu vực trung tâm, khu vực hành chính công, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin, khu/cụm công nghiệp,… phấn đấu hơn 90% phủ sóng 5G cho người dân…
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch Phát triển hạ tầng kết nối mạng thông tin di động (trạm BTS) 5G và IoT trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2025 – 2027.
Ngoài ra, Thành phố thúc đẩy phát triển hạ tầng 5G và Internet vạn vật (Internet of Things – IoT) theo Kế hoạch số 4354/KH-UBND ngày 14/6/2025 của UBND Thành phố về triển khai Kế hoạch hành động số 459-KHHĐ/TU ngày 21/5/2025 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Đồng thời, tăng cường chia sẻ và sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông và giữa các hạ tầng kỹ thuật khác; định hướng phát triển mới hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động hiện đại, đa chức năng và phù hợp với môi trường, cảnh quan đô thị.
Mục tiêu cụ thể đến 2027 là tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động 4G (đài, trạm BTS 4G) và nâng cao chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng di động 4G có tốc độ tải xuống từ 40Mbit/s đến 100Mbit/s (kết quả đo bằng ứng dụng i-Speed do Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ phát triển và cung cấp).
Đặc biệt, Thành phố tập trung đầu tư mở rộng vùng phủ sóng 5G (trạm BTS 5G) tại các khu vực trung tâm, khu vực hành chính công, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, khu/cụm công nghiệp, khu vực có dân cư tập trung đông và khu vực công cộng như: nhà ga/cảng biển/sân bay, hệ thống giao thông công cộng theo mô hình TOD. Phấn đấu đạt tỷ lệ hơn 90% vùng phủ sóng dịch vụ 5G cho người dân Thành phố. Nâng cao chất lượng dịch vụ truy cập internet băng rộng di động 5G có tốc độ tải xuống từ 100Mbit/s đến 500Mbit/s.
Bên cạnh đó, tận dụng cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động 4G, 5G cho các giải pháp IoT và tích hợp các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển các ngành công nghiệp và đô thị thông minh.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: