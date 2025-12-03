Thứ Tư, 03/12/2025

Trang chủ Kinh tế xanh

Dự kiến vận hành hai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong giai đoạn 2030-2035

Hoàng Anh

03/12/2025, 11:45

Theo danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, 2 nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 tại Khánh Hòa dự kiến vận hành giai đoạn 2030-2035. Bên cạnh đó, dự án khu vực phát triển điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1 dự kiến vận hành giai đoạn 2025-2035 và 3 dự án trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng Nam Trung Bộ- Nam Bộ, dự kiến vận hành năm 2030...

Phối cảnh dự án điện hạt nhân Ninh Thuận năm 2016. Ảnh Tư liệu
Phối cảnh dự án điện hạt nhân Ninh Thuận năm 2016. Ảnh Tư liệu

Ngày 2/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 2634/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng thuộc phạm vi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng gồm: 32 dự án nguồn điện (21 dự án nhà máy nhiệt điện; 9 dự án nhà máy thủy điện; 2 dự án điện gió ngoài khơi); 7 dự án kho LNG; 7 dự án thuộc các chuỗi dự án khí - điện; 3 dự án trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng Nam Trung Bộ - Nam Bộ…

Trong danh mục các nhà máy nhiệt điện như: LNG Quảng Ninh công suất 1.500 MW dự kiến vận hành 2028-2029; Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng (giai đoạn 1 công suất 1.600 dự kiến vận hành năm 2030 và giai đoạn 2 công suất 3.200 MW kiến vận hành từ 2031-2035); LNG Bạc Liêu công suất 3.200MW, vận hành trước 2030;

Dự án LNG Thái Bình (Hưng Yên) công suất 1.500 MW dự kiến vận hành giai đoạn 2028-2029; LNG Nghi Sơn công suất 1.500 MW vận hành trước 2030; LNG Hải Lăng giai đoạn 1 công suất 1.500 MW vận hành giai đoạn 2028-2029; LNG Cà Ná (1.500MW, vận hành trước 2030).

Bên cạnh đó, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 tại Khánh Hòa (mỗi nhà máy có công suất 2.000-3.200MW) dự kiến sẽ vận hành giai đoạn 2030-2035.

Trong nhóm các nhà máy thủy điện tích năng có Bác Ái, công suất 1.200 MW, dự kiến vận hành 2029-2030; Đơn Dương (tổ máy 1 là 300 MW dự kiến vận hành vào 2030; tổ máy 2 và 3 công suất 600 MW giai đoạn 2031-2035); Phước Hòa công suất 1.200 MW, dự kiến vận hành 2029-2030.

Ngoài ra còn có các dự án phát triển điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1 công suất 2.000 MW dự kiến vận hành trong giai đoạn 2025-2035 và dự án xuất khẩu điện gió ngoài khơi từ Việt Nam sang Singapore, Malaysia (công suất 3.000MW) dự kiến vận hành năm 2033.

7 dự án kho LNG thuộc danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng gồm kho LNG Nhà máy điện Quảng Ninh, kho LNG Nhà máy điện Thái Bình, kho LNG Nhà máy điện Nghi Sơn, kho LNG Nhà máy điện Hải Lăng giai đoạn 1, kho LNG Nhà máy điện Cà Ná, kho LNG Nhà máy điện Bạc Liêu (giai đoạn 1), kho LNG Bắc Trung Bộ (kho LNG Vũng Áng) giai đoạn 1, dự kiến sẽ vận hành trong giai đoạn từ nay đến 2030.

Có 7 dự án thuộc các chuỗi dự án khí - điện gồm chuỗi dự án khí - điện Lô B (3.810MW tại Cần Thơ); chuỗi dự án khí - điện Cá Voi Xanh (3.750MW tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi); chuỗi dự án khí - điện LNG Sơn Mỹ (4.500MW tại Lâm Đồng).

Bên cạnh đó, 3 dự án trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng Nam Trung Bộ - Nam Bộ, gồm: Nhà máy sản xuất cáp ngầm cao thế phục vụ các dự án năng lượng tái tạo tại TP.Hồ Chí Minh; dự án Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo tại TP.Hồ Chí Minh; Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo Khánh Hòa, dự kiến sẽ vận hành năm 2030.

