Dự kiến vận hành hai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong giai đoạn 2030-2035

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 03/12/2025
Hoàng Anh
03/12/2025, 11:45
Theo danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, 2 nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 tại Khánh Hòa dự kiến vận hành giai đoạn 2030-2035. Bên cạnh đó, dự án khu vực phát triển điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1 dự kiến vận hành giai đoạn 2025-2035 và 3 dự án trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng Nam Trung Bộ- Nam Bộ, dự kiến vận hành năm 2030...
Ngày 2/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 2634/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.
Danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng thuộc phạm vi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng gồm: 32 dự án nguồn điện (21 dự án nhà máy nhiệt điện; 9 dự án nhà máy thủy điện; 2 dự án điện gió ngoài khơi); 7 dự án kho LNG; 7 dự án thuộc các chuỗi dự án khí - điện; 3 dự án trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng Nam Trung Bộ - Nam Bộ…
Trong danh mục các nhà máy nhiệt điện như: LNG Quảng Ninh công suất 1.500 MW dự kiến vận hành 2028-2029; Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng (giai đoạn 1 công suất 1.600 dự kiến vận hành năm 2030 và giai đoạn 2 công suất 3.200 MW kiến vận hành từ 2031-2035); LNG Bạc Liêu công suất 3.200MW, vận hành trước 2030;
Dự án LNG Thái Bình (Hưng Yên) công suất 1.500 MW dự kiến vận hành giai đoạn 2028-2029; LNG Nghi Sơn công suất 1.500 MW vận hành trước 2030; LNG Hải Lăng giai đoạn 1 công suất 1.500 MW vận hành giai đoạn 2028-2029; LNG Cà Ná (1.500MW, vận hành trước 2030).
Bên cạnh đó, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 tại Khánh Hòa (mỗi nhà máy có công suất 2.000-3.200MW) dự kiến sẽ vận hành giai đoạn 2030-2035.
Trong nhóm các nhà máy thủy điện tích năng có Bác Ái, công suất 1.200 MW, dự kiến vận hành 2029-2030; Đơn Dương (tổ máy 1 là 300 MW dự kiến vận hành vào 2030; tổ máy 2 và 3 công suất 600 MW giai đoạn 2031-2035); Phước Hòa công suất 1.200 MW, dự kiến vận hành 2029-2030.
Ngoài ra còn có các dự án phát triển điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1 công suất 2.000 MW dự kiến vận hành trong giai đoạn 2025-2035 và dự án xuất khẩu điện gió ngoài khơi từ Việt Nam sang Singapore, Malaysia (công suất 3.000MW) dự kiến vận hành năm 2033.
7 dự án kho LNG thuộc danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng gồm kho LNG Nhà máy điện Quảng Ninh, kho LNG Nhà máy điện Thái Bình, kho LNG Nhà máy điện Nghi Sơn, kho LNG Nhà máy điện Hải Lăng giai đoạn 1, kho LNG Nhà máy điện Cà Ná, kho LNG Nhà máy điện Bạc Liêu (giai đoạn 1), kho LNG Bắc Trung Bộ (kho LNG Vũng Áng) giai đoạn 1, dự kiến sẽ vận hành trong giai đoạn từ nay đến 2030.
Có 7 dự án thuộc các chuỗi dự án khí - điện gồm chuỗi dự án khí - điện Lô B (3.810MW tại Cần Thơ); chuỗi dự án khí - điện Cá Voi Xanh (3.750MW tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi); chuỗi dự án khí - điện LNG Sơn Mỹ (4.500MW tại Lâm Đồng).
Bên cạnh đó, 3 dự án trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng Nam Trung Bộ - Nam Bộ, gồm: Nhà máy sản xuất cáp ngầm cao thế phục vụ các dự án năng lượng tái tạo tại TP.Hồ Chí Minh; dự án Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo tại TP.Hồ Chí Minh; Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo Khánh Hòa, dự kiến sẽ vận hành năm 2030.
Thành phố Huế hướng tới việc tích hợp trí tuệ nhân tạo trong vận hành hồ chứa, giám sát ngập lụt và nâng cấp hệ thống phân tích dữ liệu thời gian thực, với sự hỗ trợ của ISET và Quỹ Z Zurich...
Thị trường carbon có thể là một kênh tài chính tiềm năng cho phát triển bền vững và thực hiện các hành động về biến đổi khí hậu. Các công cụ định giá carbon như thị trường carbon, thuế carbon… đang trở thành một trong những công cụ chính sách ngày càng phổ biến, hiệu quả và mạnh mẽ giúp các quốc gia giảm phát thải khí nhà kính, phát triển xanh, chuyển đổi xanh, huy động nguồn lực cho các nước đang phát triển...
Việt Nam đã tuyên bố mục tiêu phát triển phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu đó, chính sách về tài nguyên khoáng sản phải dịch chuyển theo hướng giảm cường độ tài nguyên trong phát triển kinh tế, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tái chế, tái sử dụng, và bảo tồn tài nguyên chiến lược cho tương lai...
Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với các thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp như: máy điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt gia dụng, nồi cơm điện, quạt điện, máy thu hình, đèn LED động cơ điện...
Đồng tình với quy định miễn thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản nhóm 3,4 trong tình huống khẩn cấp, song đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ tiêu chí xác định tình trạng khẩn cấp, giới hạn phạm vi, khối lượng có thể khai thác, có cơ chế giám sát chặt chẽ để tránh lạm dụng, khai thác bừa bãi... Bên cạnh đó với khoáng sản nhóm 4 dễ khai thác vượt mức, nếu không kiểm soát có thể gây suy thoái môi trường...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: