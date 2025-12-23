Ông Tăng Thế Cường giữ chức Cục trưởng Cục Môi trường

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao tân Cục trưởng tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhằm khắc phục kịp thời những bất cập, chồng chéo, khoảng trống pháp lý phát sinh. Chỉ đạo triển khai các giải pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ưu tiên kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí tại các đô thị..

Chiều 22/12, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu giữ chức Cục trưởng Cục Môi trường.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh: Cục Môi trường là đơn vị có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ phức tạp, nhạy cảm, nhiều việc đột xuất, phát sinh, trong khi lĩnh vực quản lý môi trường của Bộ, của ngành đang đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi cao.

Trước mắt, Bộ trưởng giao tân Cục trưởng tập trung giải quyết nhanh chóng, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chính trị của Cục Môi trường bảo đảm yêu cầu, tiến độ đề ra.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cùng lãnh đạo Cục Biến đổi khí hậu, lãnh đạo Cục Môi trường chúc mừng Cục trưởng Tăng Thế Cường. Ảnh:Hữu Công

Cục cần tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhằm khắc phục kịp thời những bất cập, chồng chéo, khoảng trống pháp lý phát sinh từ thực tiễn. Tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; tập trung xây dựng Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi để trình Quốc hội năm 2026.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ chủ động nắm bắt, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của địa phương, người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện phân quyền, phân cấp phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý môi trường khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Từ đó, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bộ trưởng đề nghị Cục trưởng tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định của Luật Bảo vệ môi trường về quản lý chất thải rắn sinh hoạt; Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050;

Chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ưu tiên kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí tại các đô thị, khu vực tập trung nhiều nguồn thải; cải thiện chất lượng môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tăng cường hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực xã hội cho bảo vệ môi trường.

Qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của Việt Nam trong các sáng kiến toàn cầu về phát triển bền vững; bảo đảm công tác bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu vừa là một trong 3 trụ cột của phát triển bền vững.

Nhận thức rõ vai trò của Cục Môi trường không dừng lại ở kiểm soát ô nhiễm, mà còn đồng thời bảo đảm cho sự phát triển kinh tế- xã hội bền vững, nhất là giai đoạn thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, tân Cục trưởng Tăng Thế Cường cho biết tập thể lãnh đạo Cục sẽ khẩn trương rà soát toàn diện các mảng công việc, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm mà Lãnh đạo Bộ giao phó.

Theo đó trước mắt, Cục ưu tiên hoàn thiện Nghị định hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường; rà soát, đánh giá quá trình thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung để trình Quốc hội theo đúng lộ trình.

Bên cạnh đó, Cục sẽ tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại; hoàn thành đánh giá khả năng chịu tải và công bố Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt một số lưu vực sông liên tỉnh...