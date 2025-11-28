Cơ chế đặc thù cho dự án tái định cư điện hạt nhân Ninh Thuận

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 28/11/2025
Huyền Vy
28/11/2025, 09:33
Chính phủ cho phép tách hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành dự án độc lập. UBND tỉnh Khánh Hòa được giao làm cơ quan chủ quản với các cơ chế đặc thù về chỉ định thầu, quy trình thu hồi đất sớm và chính sách hỗ trợ nhà ở tạm cho người dân bị ảnh hưởng…
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.8/2025/NQ-CP ngày 26/11/2025 về tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án điện hạt nhân đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư thành dự án độc lập.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 28/02/2027, áp dụng đối với địa phương có nhà máy điện hạt nhân đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư (cụ thể là tỉnh Khánh Hòa), chủ đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
Theo quy định tại Nghị quyết, nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được tách thành một dự án độc lập (gọi tắt là Dự án).
Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản Dự án. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đầu tư Dự án khi cấp có thẩm quyền chưa quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt điều chỉnh dự án điện hạt nhân Ninh Thuận theo quy định của pháp luật.
Trong thời gian chờ bố trí tái định cư, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa được phép bố trí nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người có đất ở bị thu hồi để phục vụ Dự án. Thời gian và mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.
Chính phủ giao các chủ đầu tư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 có trách nhiệm cập nhật nội dung Dự án độc lập này vào các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tương ứng để đảm bảo tính đồng bộ.
Để đẩy nhanh tiến độ, Nghị quyết cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn đối với các gói thầu tư vấn và phi tư vấn thực hiện Dự án.
Một điểm nhấn quan trọng của Nghị quyết là quy định về trình tự thu hồi đất linh hoạt để phục vụ Dự án. Theo đó, căn cứ quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai, được ban hành thông báo tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất. Thông báo này được gửi đến từng người sử dụng đất và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư.
Trên cơ sở thông báo trên, đơn vị được giao làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật về đất đai được phép triển khai thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất.
Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với đơn vị được giao làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư triển khai thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất.
Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với đơn vị được giao làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất để phục vụ việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Sau khi Dự án được phê duyệt, cơ quan nhà nước mới ban hành thông báo thu hồi đất theo Luật Đất đai. Khi đó, kết quả đo đạc, kiểm đếm đã thực hiện trước đó sẽ được sử dụng ngay để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà không cần làm lại từ đầu.
Việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quyết định thu hồi đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.
