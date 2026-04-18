Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán của DNSE tăng gần 40% so với cùng kỳ

Quý 1/2026, Chứng khoán DNSE ghi nhận doanh thu hoạt động trên 395 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tăng trưởng tích cực, đạt 5.910 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ.

Theo Báo cáo tài chính quý 1/2026, doanh thu hoạt động của DNSE đạt trên 395 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt gần 14,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 11,3 tỷ đồng, cho thấy tăng trưởng về quy mô kinh doanh, dù thị trường chứng khoán trong quý ghi nhận diễn biến điều chỉnh mạnh sau giai đoạn tăng nóng và chưa có nhiều khởi sắc về thanh khoản.

Cụ thể, lãi từ cho vay và phải thu đạt 147,5 tỷ đồng, tăng hơn 42% so với cùng kỳ, tiếp tục là nguồn thu chủ lực. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 119,5 tỷ đồng, tăng mạnh 144%, phản ánh đà mở rộng thị phần tích cực. Bên cạnh đó, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 98,4 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 40%, đóng góp ổn định vào cơ cấu doanh thu.

Tương ứng với tăng trưởng doanh thu cho vay, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt 5.910 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về chi phí, DNSE ghi nhận tổng chi phí hoạt động 299 tỷ đồng, tăng 120% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí tăng chủ yếu từ chi phí nghiệp vụ môi giới – 137,8 tỷ đồng, tăng 125%, đồng pha với sự mở rộng hoạt động và gia tăng quy mô giao dịch. Chi phí trích lập dự phòng cho hoạt động tự doanh ghi nhận 17 tỷ đồng, tăng 405%, phản ánh tác động của biến động giá thị trường trong ngắn hạn tới danh mục tự doanh của DNSE.

Về quy mô tài sản, tính tới hết Quý 1, tổng tài sản DNSE ghi nhận 15.559 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm.

Nhìn chung, DNSE vẫn duy trì đà tăng trưởng ở các mảng kinh doanh cốt lõi như môi giới và cho vay. Tuy nhiên, biến động định giá danh mục đầu tư cùng với chi phí vốn và dự phòng gia tăng đã ảnh hưởng đến lợi nhuận trong ngắn hạn.

TIẾP TỤC CỦNG CỐ TOP 2 THỊ PHẦN PHÁI SINH, KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH THƯỜNG XUYÊN TĂNG 41%

Song song với việc mở rộng quy mô doanh thu, DNSE tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh về thị phần, đặc biệt ở mảng chứng khoán phái sinh. Theo số liệu từ HNX, thị phần môi giới phái sinh của DNSE đạt 25,5% trong quý 1/2026, giữ vững vị trí Top 2 toàn thị trường và thu hẹp khoảng cách với đơn vị dẫn đầu xuống còn khoảng 8 điểm %.

Đáng chú ý, đây là quý thứ 9 liên tiếp DNSE tăng trưởng thị phần ở mảng này, cho thấy hiệu quả của chiến lược tập trung vào công nghệ và trải nghiệm giao dịch.

DNSE hiện quản lý 1,65 triệu tài khoản khách hàng. Trong đó, quý 1/2026, DNSE mở mới 142.000 tài khoản, chiếm 18% thị phần tài khoản chứng khoán mở mới. Đặc biệt, số lượng khách hàng giao dịch thường xuyên (active users) tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo chia sẻ của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoàng Giang tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vừa qua, tăng trưởng thị phần phái sinh là thước đo rõ nét cho năng lực công nghệ và hiệu quả sản phẩm, khi DNSE đã vươn lên Top 2 thị trường chỉ sau vài năm từ mức gần như bằng 0. Trên nền tảng đó, DNSE định hướng tận dụng lợi thế công nghệ để từng bước chuyển dịch tệp khách hàng từ phái sinh sang thị trường cơ sở, qua đó mở rộng thị phần ở mảng này.

Năm 2026, DNSE đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.736 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng lần lượt khoảng 18% và hơn 60% so với năm trước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, công ty định hướng tiếp tục mở rộng quy mô cho vay margin, đẩy mạnh hoạt động môi giới và phát triển các sản phẩm giao dịch ứng dụng công nghệ, API và AI, đón đầu xu thế giao dịch ngày càng nhanh và linh hoạt của nhóm khách hàng giao dịch chủ động.

Gần nhất, DNSE ra mắt sản phẩm Kiểm thử chiến thuật, cho phép nhà đầu tư xây dựng và kiểm chứng chiến lược dựa trên dữ liệu thị trường lên tới 10 năm. Sản phẩm tích hợp đồng thời nhiều lớp dữ liệu như chỉ báo kỹ thuật, dòng tiền và chỉ số tài chính doanh nghiệp, giúp tối ưu hóa chiến lược và loại bỏ tín hiệu nhiễu.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình kiểm định được thực hiện tự động, không yêu cầu kiến thức lập trình, giúp nhà đầu tư rút ngắn đáng kể thời gian thử nghiệm và nâng cao độ chính xác khi ra quyết định.

Các sản phẩm ứng dụng công nghệ, bám sát hành vi và nhu cầu của nhà đầu tư thế hệ mới được kỳ vọng sẽ giúp DNSE đón đầu xu hướng gia tăng của nhóm khách hàng năng động, tạo động lực mở rộng thị phần thời gian tới.