Thủ tướng yêu cầu tăng tốc tiến độ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi và tuyến đường ra đảo Hòn Khoai

Thứ Hai, 29/12/2025
Minh Kiệt
29/12/2025, 11:18
Thăm và làm việc tại công trường các dự án trọng điểm ở Cà Mau ngày 28/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công liên tục để bảo đảm tiến độ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi và tuyến đường ra đảo Hòn Khoai, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu an toàn, chất lượng và tầm nhìn lâu dài của các công trình mang ý nghĩa chiến lược này...
Ngày 28/12, trong chuyến công tác tại tỉnh Cà Mau, Phạm Minh Chính đã thăm, tặng quà người lao động và làm việc với các nhà thầu, đơn vị thi công về tiến độ triển khai hai dự án hạ tầng trọng điểm gồm cao tốc Cà Mau – Đất Mũi và tuyến đường ra đảo Hòn Khoai.
Báo cáo tại buổi làm việc, đại tá Lê Xuân Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án 166 (Bộ Quốc phòng), cho biết đến nay cả hai dự án đã được bàn giao 100% mặt bằng. Tuy nhiên, quá trình thi công vẫn gặp khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát và đá, ảnh hưởng nhất định đến tổ chức thi công trên công trường.
Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh đây là các công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được triển khai theo cơ chế khẩn cấp nhưng mang tầm nhìn chiến lược lâu dài, không chỉ đối với tỉnh Cà Mau mà còn đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và định hướng phát triển kinh tế biển của cả nước.
Thủ tướng biểu dương sự quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương trong việc đẩy nhanh giải ngân, sớm triển khai lực lượng chỉ huy tiền phương tại công trình; đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm của tỉnh Cà Mau và người dân trong vùng dự án đã tự nguyện nhường đất, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công.
Trên cơ sở đó, Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, máy móc; áp dụng các biện pháp thi công hiện đại, phù hợp điều kiện địa hình đặc thù. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thi công và chính quyền địa phương thường xuyên có mặt tại công trường để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời bảo đảm đầy đủ điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ và công nhân lao động.
Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tổ chức thi công với tinh thần cao nhất, làm việc theo chế độ “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm xuyên ngày nghỉ”, bảo đảm tiến độ, thậm chí phấn đấu vượt tiến độ, song phải đặt yêu cầu an toàn lao động, chất lượng công trình lên hàng đầu.
Đáng chú ý, đối với tuyến đường vượt biển ra đảo Hòn Khoai, Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công nghiên cứu bổ sung các điểm dừng trên cầu, kết hợp thiết kế cảnh quan phù hợp, tạo điều kiện cho người dân và du khách dừng chân ngắm cảnh, chụp ảnh. Theo Thủ tướng, đây là công trình “để đời”, không chỉ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội mà còn cần được thiết kế đẹp, có giá trị thẩm mỹ, trở thành sản phẩm du lịch gắn với hạ tầng giao thông.
Liên quan đến các kiến nghị của tỉnh Cà Mau, Thủ tướng thống nhất chủ trương triển khai các giải pháp chống sạt lở, xâm thực bờ biển; yêu cầu nghiên cứu phương án kết hợp giữa kè, đê, làm đường và lấn biển theo hình thức hợp tác công tư, trong đó các đoạn xung yếu sẽ xem xét đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Thủ tướng cũng hoan nghênh chủ trương xây dựng tuyến giao thông kết nối hai khu vực trung tâm tỉnh sau hợp nhất, gồm trung tâm Cà Mau và Bạc Liêu trước đây, với chiều dài khoảng 60 km. Người đứng đầu Chính phủ đề nghị nghiên cứu bố trí các nút giao hợp lý, khoảng 10 km một nút, nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi lại và phát triển không gian kinh tế dọc tuyến.
Đối với bài toán chống ngập cho khu vực trung tâm Cà Mau, Thủ tướng cho rằng có thể nghiên cứu dự án xây dựng cống ngăn trên sông Gành Hào như đề xuất của địa phương, trong đó phần vốn xây dựng do Trung ương đầu tư, còn địa phương chịu trách nhiệm công tác giải phóng mặt bằng.
Theo báo cáo, dự án cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai có chiều dài khoảng 18 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h, tổng mức đầu tư hơn 25.700 tỷ đồng. Dự án được triển khai đồng bộ với cao tốc Cà Mau – Đất Mũi và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.
Cao tốc Cà Mau – Đất Mũi có chiều dài hơn 80 km, quy mô 4 làn xe, bố trí 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/h. Điểm cuối tuyến kết nối với cảng lưỡng dụng quốc tế Hòn Khoai, công suất thiết kế khoảng 20 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, được kỳ vọng trở thành cửa ngõ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển và logistics của khu vực phía Nam.
