Thủ tướng: Bảo đảm an ninh, trật tự là nền tảng cho phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Hội nghị về bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm thống nhất nhận thức, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, tạo nền tảng an ninh vững chắc cho phát triển nhanh, bền vững toàn vùng...

Sáng ngày 29/12/2025, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị “Bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương lân cận.

GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH AN NINH, TẠO MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI CHO PHÁT TRIỂN

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết thời gian qua, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long đã được quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Hội nghị về bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh: VGP

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực phụ cận.

Tuy nhiên, trên tinh thần không chủ quan, không lơ là, mất cảnh giác, Chính phủ tổ chức Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển nhanh và bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn tới.

Theo đó, Hội nghị tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp mang tính “đột phá”, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý các “điểm nghẽn”, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành các vụ việc phức tạp, “điểm nóng” về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá khái quát tình hình an ninh, trật tự vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận; kết quả đạt được; những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân; đồng thời nhận diện các nguy cơ, yếu tố tiềm ẩn có thể gây mất ổn định an ninh, trật tự trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế – xã hội của vùng.

Các tham luận tại Hội nghị thống nhất đánh giá, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực phụ cận.

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP

Nhiều nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng đã được ban hành nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của vùng. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách này đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế – xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Việc triển khai chính sách dân tộc, tôn giáo; phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn những nội dung chưa đạt yêu cầu. An ninh, trật tự tại một số địa bàn, nhất là vùng đồng bào dân tộc Khmer, còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Hiệu năng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở một số nơi, đặc biệt là cấp cơ sở, còn khoảng cách so với yêu cầu nhiệm vụ. Đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc còn khó khăn; sự phối hợp giữa các lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự có lúc, có việc chưa thật sự chặt chẽ, đồng bộ; một số vấn đề tiềm ẩn phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm.

Các đại biểu thống nhất tư tưởng, nhận thức và hành động, quyết tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm an ninh, trật tự vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận trong thời gian tới.

BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ LÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ THƯỜNG XUYÊN, LÂU DÀI

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái và đối ngoại; là “cửa ngõ” phía Nam của đất nước, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái, đối ngoại - Ảnh: VGP

Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm lớn đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thể hiện qua nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cùng các nghị quyết, chương trình hành động của Chính phủ nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện.

Bên cạnh những kết quả cơ bản đạt được, Thủ tướng chỉ rõ việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn những tồn tại, hạn chế. Một số chủ trương, chính sách triển khai chưa đạt yêu cầu; đời sống của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào dân tộc Khmer, còn khó khăn; công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự ở một số địa bàn chưa thật sự chặt chẽ.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ban, ngành và địa phương xác định bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài; đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm chính, toàn diện trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Việc triển khai nhiệm vụ phải gắn chặt giữa phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện ngay từ cơ sở theo phương châm “bốn tại chỗ”, dưới sự chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng chức năng.

Trên tinh thần hành động quyết liệt, Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; đồng thời nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo việc làm, giải quyết kịp thời mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; phát huy bản sắc văn hóa, tín ngưỡng truyền thống; tạo nền tảng vững chắc trong công tác phòng ngừa xã hội, loại trừ các nguyên nhân, điều kiện có thể bị lợi dụng gây mất an ninh, trật tự.

Trước mắt, trong năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành 7 nhóm nhiệm vụ lớn, trọng tâm về chăm lo và phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long; kịp thời báo cáo để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.