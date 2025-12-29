Thủ tướng: Bảo đảm an ninh, trật tự là nền tảng cho phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 30/12/2025
Dũng Hiếu
29/12/2025, 18:57
Hội nghị về bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm thống nhất nhận thức, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, tạo nền tảng an ninh vững chắc cho phát triển nhanh, bền vững toàn vùng...
Sáng ngày 29/12/2025, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị “Bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang đồng chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương lân cận.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết thời gian qua, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long đã được quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
Công tác bảo đảm an ninh, trật tự đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực phụ cận.
Tuy nhiên, trên tinh thần không chủ quan, không lơ là, mất cảnh giác, Chính phủ tổ chức Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển nhanh và bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn tới.
Theo đó, Hội nghị tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp mang tính “đột phá”, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý các “điểm nghẽn”, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành các vụ việc phức tạp, “điểm nóng” về an ninh, trật tự trên địa bàn.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá khái quát tình hình an ninh, trật tự vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận; kết quả đạt được; những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân; đồng thời nhận diện các nguy cơ, yếu tố tiềm ẩn có thể gây mất ổn định an ninh, trật tự trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế – xã hội của vùng.
Các tham luận tại Hội nghị thống nhất đánh giá, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực phụ cận.
Nhiều nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng đã được ban hành nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của vùng. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách này đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế – xã hội.
Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Việc triển khai chính sách dân tộc, tôn giáo; phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn những nội dung chưa đạt yêu cầu. An ninh, trật tự tại một số địa bàn, nhất là vùng đồng bào dân tộc Khmer, còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.
Hiệu năng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở một số nơi, đặc biệt là cấp cơ sở, còn khoảng cách so với yêu cầu nhiệm vụ. Đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc còn khó khăn; sự phối hợp giữa các lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự có lúc, có việc chưa thật sự chặt chẽ, đồng bộ; một số vấn đề tiềm ẩn phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm.
Các đại biểu thống nhất tư tưởng, nhận thức và hành động, quyết tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm an ninh, trật tự vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận trong thời gian tới.
Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái và đối ngoại; là “cửa ngõ” phía Nam của đất nước, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm lớn đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thể hiện qua nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cùng các nghị quyết, chương trình hành động của Chính phủ nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện.
Bên cạnh những kết quả cơ bản đạt được, Thủ tướng chỉ rõ việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn những tồn tại, hạn chế. Một số chủ trương, chính sách triển khai chưa đạt yêu cầu; đời sống của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào dân tộc Khmer, còn khó khăn; công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự ở một số địa bàn chưa thật sự chặt chẽ.
Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ban, ngành và địa phương xác định bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài; đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm chính, toàn diện trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Việc triển khai nhiệm vụ phải gắn chặt giữa phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện ngay từ cơ sở theo phương châm “bốn tại chỗ”, dưới sự chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng chức năng.
Trên tinh thần hành động quyết liệt, Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; đồng thời nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo việc làm, giải quyết kịp thời mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân.
Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; phát huy bản sắc văn hóa, tín ngưỡng truyền thống; tạo nền tảng vững chắc trong công tác phòng ngừa xã hội, loại trừ các nguyên nhân, điều kiện có thể bị lợi dụng gây mất an ninh, trật tự.
Trước mắt, trong năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành 7 nhóm nhiệm vụ lớn, trọng tâm về chăm lo và phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long; kịp thời báo cáo để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
08:14, 16/12/2025
Dữ liệu đã trở thành một nguồn lực chiến lược, một loại tài nguyên mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với năng lực quản trị quốc gia, sức cạnh tranh của nền kinh tế và chất lượng đời sống của nhân dân…
Các nhiệm vụ chuẩn bị bước vào giai đoạn cao điểm và được yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm Trung tâm Báo chí vận hành thông suốt, phục vụ hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng.
Công tác cứu trợ và giảm nghèo bền vững cần quan tâm đến các giải pháp về tăng cường chuyển đổi số để phân bổ nguồn lực cứu trợ hợp lý, cân đối giữa các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.
Thăm và làm việc tại công trường các dự án trọng điểm ở Cà Mau ngày 28/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công liên tục để bảo đảm tiến độ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi và tuyến đường ra đảo Hòn Khoai, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu an toàn, chất lượng và tầm nhìn lâu dài của các công trình mang ý nghĩa chiến lược này...
Tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo bộ, ngành đã trực tiếp giải đáp nhiều kiến nghị liên quan giáo dục, y tế, thể chế và phát triển hạ tầng, nhấn mạnh yêu cầu đột phá hai lĩnh vực then chốt cho phát triển bền vững.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: