Thứ Ba, 30/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng: Bảo đảm an ninh, trật tự là nền tảng cho phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Dũng Hiếu

29/12/2025, 18:57

Hội nghị về bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm thống nhất nhận thức, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, tạo nền tảng an ninh vững chắc cho phát triển nhanh, bền vững toàn vùng...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh: VGP

Sáng ngày 29/12/2025, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị “Bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương lân cận.

GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH AN NINH, TẠO MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI CHO PHÁT TRIỂN

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết thời gian qua, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long đã được quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Hội nghị về bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Hội nghị về bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh: VGP

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực phụ cận.

Tuy nhiên, trên tinh thần không chủ quan, không lơ là, mất cảnh giác, Chính phủ tổ chức Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển nhanh và bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn tới.

Theo đó, Hội nghị tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp mang tính “đột phá”, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý các “điểm nghẽn”, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành các vụ việc phức tạp, “điểm nóng” về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá khái quát tình hình an ninh, trật tự vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận; kết quả đạt được; những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân; đồng thời nhận diện các nguy cơ, yếu tố tiềm ẩn có thể gây mất ổn định an ninh, trật tự trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế – xã hội của vùng.

Các tham luận tại Hội nghị thống nhất đánh giá, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực phụ cận.

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP
Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP

Nhiều nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng đã được ban hành nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của vùng. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách này đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế – xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Việc triển khai chính sách dân tộc, tôn giáo; phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn những nội dung chưa đạt yêu cầu. An ninh, trật tự tại một số địa bàn, nhất là vùng đồng bào dân tộc Khmer, còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Hiệu năng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở một số nơi, đặc biệt là cấp cơ sở, còn khoảng cách so với yêu cầu nhiệm vụ. Đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc còn khó khăn; sự phối hợp giữa các lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự có lúc, có việc chưa thật sự chặt chẽ, đồng bộ; một số vấn đề tiềm ẩn phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm.

Các đại biểu thống nhất tư tưởng, nhận thức và hành động, quyết tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo đảm an ninh, trật tự vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận trong thời gian tới.

BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ LÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ THƯỜNG XUYÊN, LÂU DÀI

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái và đối ngoại; là “cửa ngõ” phía Nam của đất nước, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái, đối ngoại - Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái, đối ngoại - Ảnh: VGP

Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm lớn đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thể hiện qua nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cùng các nghị quyết, chương trình hành động của Chính phủ nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện.

Bên cạnh những kết quả cơ bản đạt được, Thủ tướng chỉ rõ việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; phát triển kinh tế – xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn những tồn tại, hạn chế. Một số chủ trương, chính sách triển khai chưa đạt yêu cầu; đời sống của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào dân tộc Khmer, còn khó khăn; công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự ở một số địa bàn chưa thật sự chặt chẽ.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ban, ngành và địa phương xác định bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài; đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm chính, toàn diện trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Việc triển khai nhiệm vụ phải gắn chặt giữa phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện ngay từ cơ sở theo phương châm “bốn tại chỗ”, dưới sự chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng chức năng.

Trên tinh thần hành động quyết liệt, Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; đồng thời nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo việc làm, giải quyết kịp thời mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; phát huy bản sắc văn hóa, tín ngưỡng truyền thống; tạo nền tảng vững chắc trong công tác phòng ngừa xã hội, loại trừ các nguyên nhân, điều kiện có thể bị lợi dụng gây mất an ninh, trật tự.

Trước mắt, trong năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành 7 nhóm nhiệm vụ lớn, trọng tâm về chăm lo và phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long; kịp thời báo cáo để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá với loạt dự án hạ tầng nghìn tỷ

17:42, 19/12/2025

Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá với loạt dự án hạ tầng nghìn tỷ

Các giải pháp dựa vào thiên nhiên tăng cường sức chống chịu vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long

08:14, 16/12/2025

Các giải pháp dựa vào thiên nhiên tăng cường sức chống chịu vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng yêu cầu “6 rõ” thực hiện phòng, chống sạt lở – xâm nhập mặn Đồng bằng sông Cửu Long

22:00, 05/12/2025

Thủ tướng yêu cầu “6 rõ” thực hiện phòng, chống sạt lở – xâm nhập mặn Đồng bằng sông Cửu Long

Từ khóa:

bảo đảm an ninh trật tự đồng bằng sông Cửu Long hội nghị an ninh

Đọc thêm

Tổng Bí thư Tô Lâm: Dữ liệu trở thành một nguồn lực chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Tổng Bí thư Tô Lâm: Dữ liệu trở thành một nguồn lực chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Dữ liệu đã trở thành một nguồn lực chiến lược, một loại tài nguyên mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với năng lực quản trị quốc gia, sức cạnh tranh của nền kinh tế và chất lượng đời sống của nhân dân…

Khẩn trương hoàn thiện Trung tâm Báo chí, sẵn sàng cho Đại hội XIV của Đảng

Khẩn trương hoàn thiện Trung tâm Báo chí, sẵn sàng cho Đại hội XIV của Đảng

Các nhiệm vụ chuẩn bị bước vào giai đoạn cao điểm và được yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm Trung tâm Báo chí vận hành thông suốt, phục vụ hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng.

Nâng cao hiệu quả công tác cứu trợ và giảm nghèo bền vững

Nâng cao hiệu quả công tác cứu trợ và giảm nghèo bền vững

Công tác cứu trợ và giảm nghèo bền vững cần quan tâm đến các giải pháp về tăng cường chuyển đổi số để phân bổ nguồn lực cứu trợ hợp lý, cân đối giữa các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thủ tướng yêu cầu tăng tốc tiến độ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi và tuyến đường ra đảo Hòn Khoai

Thủ tướng yêu cầu tăng tốc tiến độ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi và tuyến đường ra đảo Hòn Khoai

Thăm và làm việc tại công trường các dự án trọng điểm ở Cà Mau ngày 28/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công liên tục để bảo đảm tiến độ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi và tuyến đường ra đảo Hòn Khoai, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu an toàn, chất lượng và tầm nhìn lâu dài của các công trình mang ý nghĩa chiến lược này...

Thủ tướng: Đột phá giáo dục, y tế để chuẩn bị nguồn lực cho kỷ nguyên phát triển mới

Thủ tướng: Đột phá giáo dục, y tế để chuẩn bị nguồn lực cho kỷ nguyên phát triển mới

Tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo bộ, ngành đã trực tiếp giải đáp nhiều kiến nghị liên quan giáo dục, y tế, thể chế và phát triển hạ tầng, nhấn mạnh yêu cầu đột phá hai lĩnh vực then chốt cho phát triển bền vững.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Thế giới

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Thế giới

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

eMagazine

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index có thể tiếp tục tăng trong các phiên tới và hướng đến vùng 1.790 - 1.800

Chứng khoán

2

Cá nhân bán ròng chốt lời nghỉ lễ

Chứng khoán

3

Tổng Bí thư Tô Lâm: Dữ liệu trở thành một nguồn lực chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Kinh tế số

4

Gần 3,9 tỷ cổ phiếu VIC sắp về tài khoản nhà đầu tư, thị trường liệu có ảnh hưởng?

Chứng khoán

5

Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 70% kế hoạch trước thềm năm mới

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy