Dubai sẽ là điểm đến hút khách năm 2023?

Tờ New York Times nhận định, cung cấp rượu rẻ hơn đáng kể có khả năng củng cố vị thế của Dubai với tư cách là trung tâm du lịch và kinh doanh của Trung Đông vào thời điểm mà các chuyên gia đang cảnh báo về suy thoái kinh tế toàn cầu có thể làm giảm chi tiêu cho du lịch và giải trí.

Trong khu vực, ở Saudi Arabia và Kuwait rượu vẫn bị cấm trong khi tại Qatar việc mua bán rượu bị hạn chế hơn. Những thay đổi này có thể sẽ thúc đẩy ngành khách sạn địa phương, Maritime and Mercantile International, một trong những nhà phân phối chính ở Dubai nhận định. Đồng thời, đây cũng là một thay đổi quan trọng đối với người dân và du khách, dù việc uống rượu ở những nơi công cộng như công viên, hoặc trung tâm thương mại vẫn là bất hợp pháp. Trường hợp say rượu gây mất trật tự hoặc lái xe khi hơi thở có cồn vẫn có thể khiến bạn phải ngồi tù.

Động thái này diễn ra khi Dubai muốn củng cố tư cách là trung tâm du lịch và đầu tư ở Trung Đông. Dù vẫn là điểm đến phổ biến nhất trong khu vực với khách du lịch và người lao động nước ngoài nhưng Dubai đang đối mặt với cạnh tranh ngày càng tăng từ Qatar và Saudi Arabia. Theo Washington Post, Saudi Arabia đã biến du lịch thành trụ cột trong kế hoạch Tầm nhìn 2030, bao gồm các dự án đầy tham vọng. Thái tử Mohammed bin Salman đang cải tổ nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ của vương quốc và nhanh chóng nới lỏng các quy định trong nỗ lực biến Riyadh thành một điểm đến toàn cầu.

Động thái này diễn ra khi Dubai muốn củng cố tư cách là trung tâm du lịch và đầu tư ở Trung Đông.

Năm ngoái, Thái tử Mohammed cho biết muốn tăng tỉ lệ cư dân nước ngoài từ mức 1/3 hiện nay lên 70% dân số của vương quốc. Chính phủ Saudi Arabia cũng đã kiềm chế cảnh sát tôn giáo, nới lỏng quy định về trang phục bảo thủ, tài trợ cho các buổi hòa nhạc đồng thời cấp thị thực du lịch đầu tiên năm 2019. Các quan chức cũng triển khai nhiều biện pháp khuyến khích, thuyết phục các công ty đa quốc gia đặt trụ sở khu vực của họ ở Riyadh thay vì Dubai.

Còn Qatar, quốc gia nhỏ bé, giàu năng lượng đã thu hút sự chú ý lớn vào năm 2022 khi tổ chức World Cup trong nỗ lực để chứng tỏ là điểm đến khả thi với du khách quốc tế. Sự kiện cũng đẩy nhanh những sáng kiến đa dạng hóa của họ. Năm 2030, Qatar nhắm mục tiêu đón 6 triệu khách quốc tế, gấp 3 lần năm 2019. "World Cup là đòn bẩy marketing độc đáo để quảng bá hình ảnh Qatar như một điểm đến du lịch", một quan chức nước này nói.

Tuy nhiên, chính sách của Dubai hiện chỉ có hiệu lực trong một năm, thời gian đủ để các nhà chức trách theo dõi xem sự thay đổi này có hiệu quả hay không.

amantha Wood, người sáng lập trang web chuyên chấm điểm các nhà hàng có trụ sở tại Dubai tin rằng, sáng kiến ​​mới này sẽ là một "cú hích tuyệt vời" cho ngành du lịch của Dubai. Theo CNN, Dubai là một điểm đến thu hút rất đông du khách, đón gần 13 triệu khách du lịch quốc tế từ tháng 1 đến tháng 11/2022. Còn theo dữ liệu từ Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới, vào năm 2022, du khách quốc tế đã chi hơn 29 tỷ USD tại Dubai.

Magdalena Karolak, Phó Giáo sư Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cho biết, quy định mới được đưa ra cũng là phù hợp với nhiều thay đổi xã hội khác tại Dubai trong những năm gần đây. Những thay đổi điển hình là chuyển ngày nghỉ mỗi tuần sang Thứ Bảy và Chủ Nhật, trước đây là vào Thứ Sáu và Thứ Bảy, các cửa hàng thực phẩm được phép phục vụ vào ban ngày trong suốt tháng lễ ăn chay Ramadan... Luật Gia đình mới có hiệu lực vào tháng 2 năm nay cũng cho phép người nước ngoài giải quyết các vấn đề về tình trạng cá nhân (chẳng hạn như ly hôn, thừa kế và tranh chấp quyền nuôi con) mà không cần phải trở về quốc gia gốc của họ.

Bà Karolak nhận định: "Nhìn chung, từ năm 2023, những thay đổi này khiến Dubai trở thành một thành phố hấp dẫn để có thể ở lại lâu dài, thay vì chỉ là một điểm đến cho kỳ nghỉ ngắn hạn". Karolak cho biết những thay đổi này sẽ được thực hiện trên cơ sở thử nghiệm cho đến cuối năm 2023. "Và việc tiếp tục hay không sẽ phụ thuộc vào những tác động của chúng đến đời sống Dubai".

Dubai đón gần 13 triệu khách du lịch quốc tế từ tháng 1 đến tháng 11/2022.

Một báo cáo gần đây của công ty du lịch trực tuyến Musafir cho thấy, trong năm 2023 tới, du khách sẽ tiếp tục chọn UAE vì nơi này có thời tiết dễ chịu, đồng là điểm đến an toàn cho gia đình, chất lượng dịch vụ tốt, các khu mua sắm rộng lớn, các loại hình thể thao mạo hiểm đa dạng... Báo cáo từ các khách sạn ở Dubai cho thấy, nhu cầu thuê phòng, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí như bữa trưa sang trọng, đặt chỗ trên du thuyền cao hơn "đáng kể" sau hàng loạt sự kiện được tổ chức trong quý cuối cùng của năm.

Để tăng tính hấp dẫn với du khách, hãng hàng không lớn nhất khu vực Emirates vừa công bố những ưu đãi cho du khách trong mùa xuân sắp tới. Cụ thể, từ ngày 1/11/2022 tới ngày 31/3/2023, chỉ cần xuất trình thẻ lên máy bay của hãng (Emirates Pass) và giấy tờ tuỳ thân hợp lệ, du khách sẽ nhận được các ưu đãi giảm giá tại hàng trăm cửa hàng bán lẻ, dịch vụ ăn uống giải trí, địa điểm tham quan nổi tiếng cùng dịch vụ spa sang trọng trên khắp Dubai và UAE.

Bên cạnh đó, du khách còn được tặng một vé du thuyền miễn phí tham quan ngắm cảnh trên dòng sông Dubai Creek trong 60 phút. Đây là nơi du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh của Dubai, hướng tầm mắt ra khu phố cổ, trên chiếc thuyền dhow truyền thống. "Đây là một nơi vừa hấp dẫn lại vừa an toàn, một nơi tự do hơn theo các chuẩn mực phương Tây. Do đó, đây là điểm đến hấp dẫn nhất", James Swanston, chuyên gia về Trung Đông và Bắc Phi tại Capital Economics chia sẻ với tờ Bloomberg.