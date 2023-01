Vì sao Pháp trở thành quốc gia được ghé thăm nhiều nhất tại châu Âu?

Có hơn 500 triệu khách du lịch đến thăm châu Âu mỗi năm. Mới đây, GlobalData, một công ty phân tích và tư vấn, đã phân tích các dữ liệu để tìm ra quốc gia được du khách ghé thăm nhiều nhất trong số 44 quốc gia châu Âu. Theo đó, Tây Ban Nha giành vị trí đầu bảng vào năm 2021, nhưng Pháp đang trên đà vượt qua và quay lại “ngôi vương” khi đón tới 66,6 triệu du khách quốc tế vào năm 2022.

“Cùng với Italy và Tây Ban Nha, Pháp đại diện cho một phân khúc tăng trưởng du lịch đáng kể ở Tây Âu. Quốc gia này không chỉ nổi tiếng với du khách từ chính châu Âu - đặc biệt là Vương quốc Anh, Đức và Bỉ - mà còn nổi tiếng với du khách từ những nơi xa hơn, bao gồm cả Trung Quốc và Mỹ”, Hannah Free, nhà phân tích du lịch và lữ hành tại GlobalData cho biết.

GlobalData cho biết số lượng khách quốc tế đến Pháp dự kiến ​​sẽ tăng với tốc độ hàng năm là 12,1% từ năm 2022 đến năm 2025. Công ty này cũng dự đoán rằng Pháp sẽ thu hút ước tính khoảng 93,7 triệu khách du lịch quốc tế mỗi năm vào năm 2025, củng cố danh hiệu quốc gia được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới.

Theo GlobalData, một trong những điểm thu hút lớn nhất của Pháp là giao thông vận tải. Việc đi lại giữa các thành phố lớn tương đối dễ dàng với kết nối tàu cao tốc. Pháp cũng là điểm đến kết nối tốt với các nước châu Âu khác thông qua các chuyến tàu đêm đường dài. Các chuyến tàu giường nằm mới sẽ ra mắt trong năm nay sẽ đưa hành khách từ Paris đến Vienna, Berlin và Milan. Ngoài ra, thủ đô của Pháp cũng sẽ kết nối với Barcelona vào năm 2024.

Ảnh hưởng của bộ phim Emily ở Paris có lợi cho du lịch Pháp.

Đồng thời, mới đây, tờ New Casinos đã công bố phân tích dữ liệu tìm kiếm trên Google cho thấy các lượt tìm kiếm "Ngày lễ ở Paris" đã tăng vọt 161% tại Vương quốc Anh và các nước châu Âu vào tháng 1/2023. Nguyên nhân ban đầu được chỉ ra bởi phần mới của bộ phim "Emily ở Paris" được ra mắt trên Netflix vào cuối tháng 12 vừa qua.

Người xem được chiêm ngưỡng cuộc sống hào nhoáng của Emily Cooper. Trong phim, cô thường xuyên có mặt ở những địa điểm tuyệt đẹp của Paris như Place de Valois, Palais Galliera và Parcs des Buttes-Chaumont. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi du khách rất muốn có một chuyến đi đến thành phố tuyệt đẹp này để nếm trải phong cách sống của Emily. "Không còn nghi ngờ gì nữa, Emily Cooper là một nhân vật có ảnh hưởng của bộ phim và có lợi cho thành phố Paris", người phát ngôn của New Casinos nhận xét.

Khách Mỹ, châu Âu chiếm đa số du khách nước ngoài đến Pháp trong năm 2022. Có thể nhận thấy điều này trong khu vườn rộng lớn của lâu đài Versailles qua đủ ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha… và cả tiếng Việt.

Ngoài những công trình kiến trúc, cảnh quan đa dạng khắp nước, du lịch Pháp còn nổi tiếng ở những sự kiện văn hóa - lịch sử như các buổi trình diễn ở Puy du Fou, Fête de la Moisson (Hội Mùa gặt) ở Provins… các liên hoan kịch, phim hay lễ hội âm nhạc.

Theo nhận định trên đài France Info của bà Virginie Gendrot, cố vấn cho văn phòng Pro-tourisme, số lượng khách nước ngoài trở lại Pháp năm vừa qua cao hơn và nhanh hơn dự đoán. "Tất cả các chuyên gia đều nói rằng phải chờ hai, ba, hoặc thậm chí bốn năm nữa mới tìm lại được nhịp độ du lịch của những năm 2019, 2018. Vậy mà, chỉ cần vài tuần, vài tháng, kể từ ngày 15/02/2022, du lịch Pháp không những hồi phục mà còn vượt qua cả kết quả tốt nhất mà chúng tôi chưa từng có".

Với du khách Việt, Pháp là “cửa ngõ” vào châu Âu do chính sách visa. "Pháp là nơi du khách Việt đặc biệt yêu thích, nên các tour du lịch châu Âu thường dành nhiều thời gian tại quốc gia này. Ngoài ra còn vì Pháp có chính sách visa thuận lợi hơn so với các điểm đến châu Âu khác, cộng với nhu cầu du lịch nước ngoài của người Việt Nam đang tăng mạnh. Dự báo xu hướng du lịch Pháp còn gia tăng nên chúng tôi duy trì lịch khởi hành tour Pháp & châu Âu đến hè năm 2023", ông Nguyễn Hữu Cường, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Quốc tế Tràng An (Tràng An Travel) cho biết.

Dữ liệu mới nhất từ nền tảng Agoda cũng cho thấy Pháp đứng thứ 3 trong top 5 điểm đến quốc tế được khách Việt yêu thích trong mùa hè 2022 vừa qua, chỉ sau những điểm đến lân cận là Thái Lan và Singapore. Theo số liệu của trang TradingEconomics, lượng khách Việt Nam đến Pháp bắt đầu tăng từ tháng 1/2022 và tăng mạnh từ tháng 4. Ước tính, chỉ trong tháng 6/2022 đã có khoảng 237.000 khách Việt Nam đến Pháp, tăng hơn 30% so với tháng 5/2022.

Du lịch Pháp hiện vẫn đang phải đối phó với các vấn đề như như chuột, rác, graffiti, móc túi và mùi hôi gây khó chịu.

Hầu hết du khách Việt Nam đến Pháp chọn Paris là điểm dừng chân chính, sau đó di chuyển xuống miền Nam hoặc sang các nước lân cận như Đức, Hà Lan, Đan Mạch, đặc biệt là Thụy Sĩ, hiện trở thành trào lưu check-in từ sau thành công của bộ phim truyền hình Hàn Quốc Hạ Cánh Nơi Anh (Crash Landing On You). Tuy nhiên, bất chấp sự đa dạng của điểm đến văn hóa, kiến ​​trúc tuyệt đẹp và hàng chục nhà hàng gắn sao Michelin, một vài người gặp phải "hội chứng Paris" - tình trạng tâm lý với triệu chứng buồn nôn, ảo giác và nhịp tim tăng lên khi đến thủ đô nước Pháp.

Trộm cắp, cướp giật là ác mộng của khách nước ngoài, đặc biệt là khách châu Á, luôn bị tội phạm “ưu tiên” nhắm đến do nghĩ mang nhiều tiền mặt và hàng hiệu. Trên trang Facebook Du Lịch Châu Âu, nơi chia sẻ hình ảnh, trải nghiệm du lịch châu Âu, không thiếu bài chia sẻ về cách phòng chống cướp giật ở Paris. Một số du khách khác thì cảm thấy Paris bẩn, bề mặt nhiều công trình nhuốm đen, đi lại khó khăn vì nhiều tuyến giao thông công cộng bị đóng cửa sửa chữa...

TS Rodanthi Tzanelli (ĐH Leeds, Anh) cho rằng hội chứng Paris không dành riêng cho thủ đô nước Pháp. Bà coi đây "hiện tượng tâm lý phức tạp liên quan đến sự thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng khi thực tế không giống với mong đợi du khách". Đa số du khách có cái nhìn hơi lãng mạn hóa về kinh đô ánh sáng, điều này chủ yếu do cách Paris được thể hiện qua các bộ phim. Các tác phẩm tập trung vào nghệ thuật, văn hóa cà phê, nhà hàng cổ kính và những cuộc trò chuyện thông minh. Trong khi đó trên thực tế, có hàng loạt vấn đề mà thành phố này vẫn đang phải đối phó như chuột, rác, graffiti, móc túi và mùi hôi gây khó chịu.