Ecopark chính thức ra mắt Swanlake Residences - Biểu tượng trung tầng 2025 tại Nghệ An

Biểu tượng trung tầng 2025 - Swanlake Residences chính thức được nhà sáng lập Ecopark giới thiệu ra thị trường có vị trí đắc địa, vừa trực diện hồ Thiên Nga, vừa có tầm nhìn ra sông Lam. Dự án còn sở hữu hệ tiện ích tiêu chuẩn resort và các thiết kế đặc biệt như: Duplex, sky villa, penthouse ở những vị trí sở hữu tầm nhìn độc bản.

Đây cũng là dòng sản phẩm căn hộ trung tầng đặc biệt, lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe trong tiêu chuẩn sống của giới thành đạt tại Nghệ An – Hà Tĩnh.

Swanlake Residences - biểu tượng trung tầng 2025 tại Nghệ An.

TẦM NHÌN ĐẮT GIÁ CỦA BIỂU TƯỢNG TRUNG TẦNG 2025 TẠI NGHỆ AN

Tiếp nối thành công từ các tòa căn hộ trực diện hồ Thiên Nga tại Ecopark (Hưng Yên), nhà sáng lập Ecopark lần đầu tiên ra mắt sản phẩm căn hộ trung tầng Swanlake Residences tại Eco Central Park (rộng gần 200ha, tại Nghệ An) với những bước đột phá mạnh mẽ trong tiêu chuẩn thiết kế.

Swanlake Residences gồm 5 tòa tháp, cao 8 tầng nổi, 1 tầng hầm với 108 căn hộ được xây trên ô đất rộng 4.000m2.

Trung tầng Swanlake Residences hữu hạn với 108 căn hộ cao cấp.

Swanlake Residences là khối công trình được chia tách thành 5 trục thang máy riêng biệt. Cấu trúc này giúp tòa nhà tạo được những khoảng dừng trong không gian để các căn hộ bố trí xung quanh trục thang máy tạo thành kết cấu 5 tòa liền nhau, được kết nối với nhau bằng khối đế mở, gồm tầng tiện ích và tầng hầm chung.

Thiết kế này giúp kiến trúc chung của tòa nhà có được sự bề thế khi trải rộng theo chiều dài mặt hồ, song song với dòng sông Lam, thu hút mọi tầm mắt khi sở hữu chiều cao công trình 39m và vẫn giữ nét hài hòa với toàn bộ cảnh quan chung của công viên trung tâm.

Swanlake Residences sở hữu tầm nhìn kép, vừa nhìn ra sông Lam huyền thoại, vừa trực diện công viên hồ Thiên Nga.

Định hướng Swanlake Residences trở thành biểu tượng trung tầng 2025, nhà sáng lập Ecopark đề cao yếu tố vị trí, tầm "view" khi các căn hộ vừa có tầm nhìn ra sông Lam huyền thoại, vừa trực diện công viên hồ Thiên Nga rộng 10ha - công viên trung tâm trở thành “linh hồn” của toàn bộ khu đô thị.

“Công viên hồ Thiên Nga với mặt nước rộng lớn (4ha), khoáng đạt cũng là nơi đầu tiên, duy nhất tại Nghệ An có loài thiên nga sinh sản thành công trong môi trường tự nhiên. Hồ Thiên Nga vì thế trở thành điểm đến yêu thích của cư dân và du khách đồng thời là món trang sức đắt giá cho bất động sản nào sở hữu được tầm "view" trọn vẹn ra hồ Thiên Nga. Vì vậy, khi quy hoạch Swanlake Residences, chúng tôi đã chọn một vị trí đặc biệt vừa ôm trọn mặt hồ, vừa trải dọc theo sông Lam để không chỉ tạo nên công trình nhà ở mà là biểu tượng sống mới của người dân xứ Nghệ”, ông Nguyễn Thành Quang - Phó giám đốc Kinh doanh Eco Central Park chia sẻ.

TIỆN ÍCH ĐỒNG BỘ, HIỆN ĐẠI

Nằm trong đại đô thị xanh lớn nhất miền Trung, Swanlake Residences thừa hưởng không gian xanh khoáng đạt với 18.000m2 bóng mát cây xanh đã hiện hữu, 21ha mặt nước tạo vi khí hậu, khắc chế một phần thời tiết khắc nghiệt tại Nghệ An cùng nhiều tiện ích của khu đô thị như: Trường liên cấp FPT Vinh quy mô hơn 27.000 m2, tuyển sinh vào năm 2026-2027, quảng trường ánh sáng 35.000m2, khu vườn thực nghiệm 15.000m2, clubhouse, hệ thống 20 sân thể thao, công viên cây xanh,… đảm bảo cho cư dân tận hưởng môi trường sống sinh thái. Đặc biệt, toàn bộ khu vực công viên tiếp giáp với trung tầng Swanlake sẽ được chủ đầu tư nâng cấp cảnh quan để gia tăng trải nghiệm tiện ích trực tiếp dành cho cư dân.

Cảnh quan tiện ích ngay dưới chân tòa nhà.

Chưa dừng lại ở đó, Swanlake Residences sở hữu lợi thế lớn với hệ tiện ích riêng được đầu tư bài bản: Bể bơi điện phân muối trong nhà dành cho cả người lớn và trẻ nhỏ ngay tại tầng 1 rộng gần 215m2, khu trò chơi trẻ em, phòng chờ, phòng gym, phòng yoga, đặc biệt còn có các phòng giải trí đa thế hệ dành cho gia đình tại tầng lửng như phòng tập golf, phòng chơi game, phòng thư giãn đọc sách/làm việc.

Bể bơi tại tầng 1 Swanlake Residences.

Với 108 căn hộ, Swanlake Residences còn tạo ấn tượng khi được thiết kế 5 thang bộ, 5 thang máy tiêu chuẩn, trung bình 1 thang máy cho 20 căn hộ, vượt trội hoàn toàn so với tiêu chuẩn chung của căn hộ cao cấp trên thị trường hiện nay (khoảng 60 – 70 căn hộ/thang máy).

Không chỉ sở hữu tầm nhìn, thiết kế, tiện ích ấn tượng, vị trí trung tầng Swanlake Residences còn đảm bảo khả năng kết nối dễ dàng với các phân khu trọng điểm của Eco Central Park. Chỉ vài bước chân, cư dân có thể tiếp cận phân khu The Plaza – trung tâm giải trí sôi động, nơi tập trung chuỗi tiện ích thương mại, ẩm thực và vui chơi hiện đại.

Cư dân Swanlake Residences cũng dễ dàng di chuyển ra các tuyến giao thông huyết mạch như đường Chu Huy Mân, đại lộ Hùng Vương hay tuyến đường Vịnh Đảo. Điều này giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm thành phố Vinh (cũ) và các khu vực lân cận, gia tăng giá trị kết nối cho cư dân cũng như nhà đầu tư.

TIÊN PHONG TẠO RA DÒNG SẢN PHẨM CĂN HỘ TRUNG TẦNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

Phối cảnh phòng khách căn hộ trung tầng tại Swanlake Residences.

Trước trung tầng Swanlake Residences (Eco Central Park), nhà sáng lập Ecopark đã thành công với trung tầng Thủy Tiên (Ecopark, Hưng Yên), đưa phân khu trở thành bất động sản tình thân tiên phong trên thị trường bất động sản. Với thiết kế tinh tế, căn hộ trung tầng của Ecopark phát triển vừa đủ để cư dân cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên mỗi ngày đồng thời tạo được sự gắn kết giữa các căn hộ trên cùng một mặt sàn, nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối của từng căn hộ.

Swanlake Residences sở hữu nhiều dòng căn hộ đặc biệt. Trong ảnh là căn hộ duplex thông tầng.

“Trung tầng Thủy Tiên hay trung tầng Swanlake Residences không đơn thuần là bất động sản để ở, mà là bất động sản vun đắp tình thân, gắn kết gia đình đa thế hệ hay một dòng tộc, nhóm gia đình muốn sống gần nhau, cùng tận hưởng cuộc sống bên nhau mỗi ngày”, ông Nguyễn Thành Quang chia sẻ thêm.

Trung tầng Swanlake Residences là sản phẩm lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An.

Theo đánh giá của các chuyên gia, kiến trúc một dự án bất động sản không dựa trên bê-tông, thép hay các yếu tố của đất mà dựa trên sự kỳ diệu. Các công trình có thể trở thành “sự kỳ diệu” khi đem tới cuộc sống hoàn hảo cho cư dân.

Khái niệm hoàn hảo bao gồm giá trị về vị trí, tầm nhìn và tiện ích của một ngôi nhà. Thế nhưng, khi quỹ đất tại các đô thị ngày càng trở nên hạn hẹp, tận hưởng không gian khoáng đạt vốn là điều bình dị lại trở nên xa xỉ với các cư dân sinh sống tại nhà mặt đất. Đó cũng là lý do loại hình căn hộ chung cư lên ngôi, đặc biệt là các dự án cao cấp sở hữu không gian rộng mở, tiện ích cao cấp.

Thế nhưng với dòng căn hộ trung tầng, bản thân nó mang nhiều ưu việt hơn khi đáp ứng nhu cầu của người thích ở độ cao trung bình nhưng vẫn có tầm nhìn khoáng đạt và sự riêng tư nhất định. Tại Nghệ An, loại hình căn hộ trung tầng lần đầu tiên xuất hiện này vì thế hứa hẹn tạo sức hấp dẫn lớn trên thị trường những tháng cuối năm.

* Khách hàng quan tâm dự án trung tầng Swanlake Residences có thể liên hệ một trong 17 đại lý chính thức của Eco Central Park để được tư vấn, hỗ trợ.