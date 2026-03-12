EU thúc đẩy hợp tác năng lượng với Azerbaijan trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio
Costa đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Ilham Aliyev tại thủ đô Baku ngày 11/3
nhằm thúc đẩy hợp tác giữa EU và Azerbaijan trong các lĩnh vực
năng lượng, hạ tầng và kết nối kinh tế.
Theo trang Euronews, chuyến thăm Azerbajian của ông Costa diễn ra
trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế đang chịu tác động mạnh từ những
bất ổn địa chính trị tại Iran và khu vực Trung Đông, khiến nhiều nền kinh tế
châu Âu tiếp tục tìm kiếm các nguồn cung năng lượng ổn định và đa dạng hơn.
Tại cuộc họp báo chung, ông Costa
nhấn mạnh an ninh năng lượng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng
trong quan hệ giữa EU và Azerbaijan. Trong những năm gần đây, Azerbaijan đã nổi
lên như một đối tác ngày càng quan trọng đối với châu Âu trong việc cung cấp
khí đốt và hỗ trợ đa dạng hóa nguồn năng lượng.
AZERBAIJAN
GIỮ VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG CHIẾN LƯỢC NĂNG LƯỢNG CỦA EU
Theo ông Costa, Azerbaijan - đặc
biệt thông qua hệ thống đường ống khí đốt Southern Gas Corridor - đã đóng vai
trò trung tâm trong nỗ lực của EU nhằm giảm phụ thuộc vào một số nguồn cung
năng lượng truyền thống.
Southern Gas Corridor là mạng lưới
đường ống dẫn khí kéo dài hàng nghìn km, vận chuyển khí đốt từ khu vực Biển
Caspi qua Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực Balkan tới châu Âu. Hệ thống này được xem là
một trong những tuyến cung cấp khí đốt chiến lược của EU trong bối cảnh khối
này nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung.
Theo thỏa thuận hợp tác năng lượng
giữa EU và Azerbaijan ký năm 2022, hai bên đặt mục tiêu tăng gấp đôi lượng khí
đốt xuất khẩu từ Azerbaijan sang châu Âu lên khoảng 20 tỷ m3 mỗi năm trong
những năm tới.
Tổng thống Aliyev cho biết hiện có
khoảng 16 quốc gia châu Âu đang nhập khẩu khí đốt từ Azerbaijan, trong đó có 10
quốc gia thành viên EU. Điều này cho thấy vai trò ngày càng tăng của Azerbaijan
trong mạng lưới cung ứng năng lượng của châu lục.
Trong bối cảnh thị trường năng lượng
toàn cầu đang chịu áp lực từ những biến động địa chính trị, Chủ tịch Hội đồng
châu Âu cho rằng quan hệ đối tác năng lượng giữa EU và Azerbaijan hiện “quan
trọng hơn bao giờ hết”.
TĂNG
CƯỜNG KẾT NỐI THƯƠNG MẠI Á - ÂU
Ngoài việc mở rộng nguồn cung khí
đốt, EU cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Azerbaijan trong quá trình chuyển đổi năng
lượng và phát triển các nguồn năng lượng sạch.
Theo ông Costa, Brussels sẵn sàng
huy động các nguồn vốn đầu tư tư nhân và tài chính quốc tế để hỗ trợ các dự án
năng lượng mới tại Azerbaijan. EU cũng khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ
sạch của châu Âu tham gia vào các kế hoạch phát triển năng lượng của quốc gia
này.
Trong những năm gần đây, Azerbaijan
bắt đầu chú trọng hơn tới phát triển năng lượng tái tạo như điện gió và điện
mặt trời, nhằm đa dạng hóa cơ cấu năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu
hóa thạch trong dài hạn.
Việc hợp tác với các doanh nghiệp và
tổ chức tài chính châu Âu được xem là yếu tố quan trọng giúp Azerbaijan thúc
đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng, đồng thời mở ra các cơ hội đầu tư mới cho
doanh nghiệp châu Âu.
Bên cạnh năng lượng, hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc phát triển hạ tầng vận tải và kết nối logistics giữa châu Âu và châu
Á.
Theo ông Costa, việc phát triển
tuyến vận tải xuyên lục địa Middle Corridor - hành lang thương mại kết nối châu
Á với châu Âu qua khu vực Kavkaz và Trung Á - có thể mở ra những cơ hội mới cho
thương mại và chuỗi cung ứng giữa hai khu vực.
Tuyến Middle Corridor đang ngày càng
được chú ý trong bối cảnh nhiều tuyến vận tải truyền thống giữa châu Á và châu
Âu gặp gián đoạn do các biến động địa chính trị.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho rằng
việc tăng cường kết nối hạ tầng trong khu vực sẽ góp phần nâng cao khả năng
chống chịu của các chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời thúc đẩy thương mại và
tăng trưởng kinh tế.
Một trong những dự án được nhắc tới
là tuyến đường sắt kết nối Baku với khu vực Nakhchivan, được kỳ vọng sẽ đóng
vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối vận tải trong khu vực.
Theo các nhà hoạch định chính sách
châu Âu, việc tăng cường hợp tác với Azerbaijan không chỉ giúp củng cố an ninh
năng lượng mà còn góp phần mở rộng mạng lưới kết nối kinh tế giữa châu Âu và
châu Á.
Trong bối cảnh thị trường năng lượng
toàn cầu đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, nhiều quốc gia châu Âu đang đẩy
mạnh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời tăng cường hợp tác với các
đối tác năng lượng mới.
Azerbaijan, với vị trí địa lý chiến
lược nằm giữa châu Âu và châu Á cùng nguồn tài nguyên khí đốt đáng kể, được xem
là một trong những đối tác quan trọng trong chiến lược năng lượng dài hạn của
EU.
Theo giới quan sát, việc mở rộng hợp
tác giữa EU và Azerbaijan trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và logistics
có thể góp phần củng cố an ninh năng lượng cho châu Âu, đồng thời thúc đẩy vai
trò của khu vực Kavkaz trong mạng lưới thương mại Á - Âu đang phát triển.