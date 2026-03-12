Lợi nhuận giảm một nửa, Volkswagen lên kế hoạch sa thải 50.000 nhân viên

Volkswagen Group, tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu, công bố kế hoạch sa thải 50.000 nhân viên tại Đức trong thời gian từ nay đến năm 2030...

Quyết định này được đưa ra sau khi lợi nhuận ròng của tập đoàn giảm khoảng một trong năm 2025, đánh dấu kết quả tồi tệ nhất kể từ vụ bê bối khí thải diesel một thập kỷ trước.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận này của Volkswagen là môi trường kinh doanh đầy thách thức, bao gồm căng thẳng địa chính trị, rào cản thương mại mới và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt là từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, những sai lầm trong chiến lược ở thương hiệu Porsche cũng gây ra tổn thất đáng kể.

Ông Arno Antlitz, Giám đốc tài chính của Volkswagen Group, đã chỉ ra rằng những yếu tố này đã tạo ra áp lực lớn lên tập đoàn, khiến doanh thu gần như đi ngang ở mức 322 tỷ euro, trong khi lợi nhuận hoạt động giảm 53% xuống còn 8,9 tỷ euro. Lợi nhuận ròng cả năm của tập đoàn cũng giảm 44%, còn 6,9 tỷ euro.

Kế hoạch sa thải 50.000 nhân viên trong 5 năm được ông Antlitz công bố vào ngày 10/3, cùng với kết quả kinh doanh cả năm 2025 của tập đoàn. Số nhân viên bị sa thải trong kế hoạch này nhiều hơn so với con số 35.000 nhân viên mà Volkswagen đã thỏa thuận với các tổ chức công đoàn vào cuối năm 2024.

Năm 2015, Volkswagen bị phát hiện đã cài đặt phần mềm vào hàng triệu xe chạy bằng diesel để cho kết quả sai lệch trong các bài kiểm tra khí thải, nhằm khiến những chiếc xe này được cho là có mức độ phát thải ít hơn so với thực tế. Vụ bê bối đó đã khiến giá trị vốn hóa thị trường của Volkswagen “bốc hơi” hàng tỷ USD, dẫn tới các cuộc điều tra hình sự và khiến công ty mất tới 30 tỷ USD tiền nộp phạt, giải quyết kiện tụng và triệu hồi xe trên toàn cầu.

Theo trang Euronews, tình hình hiện nay được đánh giá là khó khăn đối với Volkswagen hơn cả vụ bê bối cách đây hơn 1 thập kỷ. Dù doanh số của tập đoàn vẫn tăng trưởng tại thị trường châu Âu, sự tăng trưởng đó không đủ để bù đắp cho suy giảm doanh số tại Trung Quốc và Bắc Mỹ. Cả năm 2025, Volkswagen Group bán được 8,98 triệu xe trên toàn cầu, giảm 0,5% so với năm trước.

Tại thị trường Trung Quốc, vốn là thị trường tăng trưởng quan trọng nhất của Volkswagen, tập đoàn đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ nội địa như BYD, Geely và Nio. Những công ty này đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách công nghệ và giành thị phần từ Volkswagen.

Để ứng phó, Volkswagen đã tăng cường chiến lược "tại Trung Quốc cho Trung Quốc" với sự phát triển và chuỗi cung ứng địa phương, điều mà các nhà phân tích cho rằng rất quan trọng cho triển vọng dài hạn của tập đoàn.

Tại Mỹ, các chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ảnh hưởng nặng nề đến thị trường cho xe Volkswagen, trong khi những thay đổi về quy định môi trường và việc rút lại các khoản trợ cấp của chính phủ đã làm giảm nhu cầu đối với xe điện. Điều này đã gây áp lực lên các dự án, bao gồm một nhà máy mới để sản xuất xe bán tải điện dưới thương hiệu Scout của Volkswagen.

Porsche, thương hiệu xe thể thao của Volkswagen, chịu ảnh hưởng nặng nề với sự sụt giảm mạnh trong doanh số bán hàng tại Trung Quốc và chi phí phát sinh từ việc thay đổi chiến lược. Sau một thời gian dài ưu tiên xe điện, Porsche hiện đang chuyển hướng trở lại với các mẫu xe động cơ đốt trong.

Volkswagen cho biết thiệt hại mà Porsche gây ra cho lợi nhuận hoạt động của tập đoàn trong năm 2025 là 4,7 tỷ euro, nhiều hơn cả con số thiệt hại 2,9 tỷ euro do thuế quan Mỹ gây ra.

Sự sụt giảm của lợi nhuận hầu như không ảnh hưởng đến mức lương thưởng của các nhà điều hành cấp cao nhất tại Volkswagen Group, và điều này đã gây ra sự phẫn nộ trong nội bộ. Các thành viên ban điều hành của Volkswagen vẫn nhận được các khoản thưởng lên tới hàng triệu euro, chủ yếu nhờ vào dòng tiền ròng đạt 6,4 tỷ euro, mức cao nhất trong hệ thống thù lao của tập đoàn.

Tổng số tiền thưởng cho bộ máy điều hành của Volkswagen trong năm 2025 lên tới khoảng 13,6 triệu euro, trong đó CEO Oliver Blume nhận được tổng thù lao khoảng 7,4 triệu euro, thấp hơn một chút so với năm trước, một phần do tự nguyện từ bỏ một phần lương.

Đại diện nhân viên Volskwagen hiện đang yêu cầu lãnh đạo tập đoàn chia sẻ lợi nhuận từ dòng tiền này với người lao động, và các cuộc thảo luận về các khoản thanh toán đặc biệt đang được tiến hành.

Sau một năm 2025 yếu kém, tình hình kinh doanh của Volkswagen gần đây đã ổn định hơn. Trong quý gần đây nhất, kết quả đã có sự cải thiện. Tập đoàn hiện kỳ vọng lợi nhuận sẽ tăng trở lại trong năm 2026, với biên lợi nhuận hoạt động dự kiến tăng lên mức từ 4-5,5%, sau khi giảm xuống còn 2,8% vào năm 2025.