Báo cáo CPI Mỹ khiến nhà đầu tư lo lắng về triển vọng lãi suất Fed
Bình Minh
12/03/2026, 10:21
“Trong điều kiện bình thường, những con số lạm phát như thế này sẽ được coi là ôn hòa. Nhưng điều kiện hiện tại không phải là bình thường”, một nhà kinh tế nhận xét...
Lạm phát của Mỹ trong tháng 2 vừa qua vẫn cao dai dẳng so với mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), trước khi cuộc xung đột quân sự Mỹ - Iran đẩy giá dầu leo thang. Thực tế này khiến khả năng Fed hạ lãi suất trong năm 2026 trở nên mờ mịt hơn.
Theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn mức tăng 0,2% của tháng 1 nhưng phù hợp với dự báo. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tháng 2 tăng 2,4%, cùng phù hợp với dự báo.
“Trong điều kiện bình thường, những con số lạm phát như thế này sẽ được coi là ôn hòa. Nhưng điều kiện hiện tại không phải là bình thường”, nhà kinh tế trưởng Gregory Daco của công ty EY-Parthenon nhận định với hãng tin Reuters, đề cập đến chính sách thương mại của Mỹ biến động ở mức độ chưa từng có tiền lệ và giá dầu leo thang dữ dội do xung đột ở Trung Đông.
Từ khi chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra, giá xăng bán lẻ bình quân ở Mỹ đã tăng 20%, lên mức 3,58 USD/gallon - theo dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA).
Giới chuyên gia kinh tế dự báo trong tháng 3 này, giá tiêu dùng ở Mỹ có thể tăng tới 1% so với tháng trước. Đồng thời, các chuyên gia cũng cho rằng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới.
“Dữ liệu lạm phát ổn định như thế này có lẽ sẽ được đón nhận tích cực ở một thời điểm khác, nhưng trong bối cảnh địa chính trị bất ổn và giá dầu tăng cao như hiện nay, những con số này có thể không có nhiều ý nghĩa với thị trường hay Fed”, chiến lược gia trưởng Ellen Zentner của công ty Morgan Stanley Wealth Management nhận xét.
Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME Group, trong số các cuộc họp của Fed từ nay đến tháng 9, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược nhiều nhất vào một đợt giảm lãi suất trong tháng 9. Tuy nhiên, khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 9 hiện cũng chỉ ở mức gần 42%, giảm nhiều so với mức trên 50% vào tuần trước.
Điều này cho thấy việc lạm phát còn cao so với mục tiêu 2% của Fed và có nguy cơ tăng tốc theo giá dầu đang khiến triển vọng Fed hạ lãi suất suy yếu.
Ông Daco thậm chí còn cho rằng đợt đóng cửa dài kỷ lục 43 ngày của Chính phủ Mỹ vào năm ngoái đang khiến cho số liệu lạm phát CPI thấp hơn 0,3-0,4 điểm phần trăm so với thực tế.
Cùng với đó, các nhà kinh tế dự báo giá xăng ở Mỹ sẽ sớm vượt mốc 4 USD/gallon, đẩy lạm phát tăng mạnh hơn.
Chưa kể, thuế quan tăng có thể chưa được phản ánh hết vào lạm phát, vì đến nay, doanh nghiệp đã hấp thụ phần lớn chi phí tăng thêm do thuế quan. Khi doanh nghiệp không hấp thụ thêm nữa và đẩy chi phí thuế quan về phía người tiêu dùng, lạm phát ở Mỹ có thể còn cao hơn.
Lạm phát tăng là một rủi ro chính trị đối với Tổng thống Trump và Đảng Cộng hòa của ông trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.
Chỉ số CPI lõi - thước đo không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng - tăng 2,5% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái.
Một báo cáo lạm phát quan trọng khác của Mỹ là chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 1 sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu tuần này. PCE là thước đo lạm phát được Fed chú trọng hơn so với CPI.
Số liệu PCE tháng 1 đã bị hoãn công bố do đợt đóng cửa chính phủ. Số liệu PCE tháng 2 sẽ được công bố vào ngày 9/4. Theo dự báo của giới phân tích, so với tháng trước, PCE tăng 0,5% trong tháng 1 và tăng 0,4% trong tháng 2.
“Ít nhất trong ngắn hạn, một trở ngại nữa về lạm phát có thể sẽ khiến Fed thận trọng hơn với việc tiếp tục hạ lãi suất. Fed vẫn có thể hạ lãi suất trong năm nay, nhưng nhìn vào tình hình lạm phát trong ngắn hạn, có lẽ Fed sẽ đợi đến cuối năm mới giảm lãi suất”, nhà kinh tế cấp cao James McCann của công ty Edward Jones nhận định.
