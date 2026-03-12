Các quỹ cổ phiếu quy mô lớn đẩy mạnh giải ngân, cổ phiếu nào được săn đón nhiều nhất?

Trong tháng 2/2026, phần lớn các quỹ mở cổ phiếu (21/36 quỹ) đã tăng giải ngân, đảo chiều so với xu hướng tăng nắm giữ tiền mặt trong hai tháng trước đó.

Báo cáo dòng vốn và hiệu suất đầu tư của các quỹ đầu tư trong tháng 2/2026 do FiinTrade thực hiện cho thấy, các quỹ đầu tư tiếp tục ghi nhận rút ròng khoảng 4,2 nghìn tỷ đồng, tuy giảm so với mức hơn 5,5 nghìn tỷ đồng của tháng trước nhưng cho thấy áp lực rút vốn vẫn duy trì.

Rút ròng vẫn tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ cổ phiếu với giá trị ròng khoảng 3,1 nghìn tỷ đồng giảm -26% so với quy mô rút ròng của tháng 1, phản ánh xu hướng thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và hoạt động cơ cấu danh mục tiếp diễn sau giai đoạn tăng nóng trước đó.

Cụ thể, nhóm quỹ mở ghi nhận rút ròng khoảng 1,7 nghìn tỷ đồng trong tháng 2/2026, đảo chiều so với mức vào ròng gần 1,4 nghìn tỷ đồng của tháng 1. Diễn biến này chủ yếu đến từ áp lực rút vốn mạnh tại quỹ PYN Elite Fund gần 3 nghìn tỷ đồng, trong bối cảnh hiệu suất tháng 2 của quỹ giảm -12,59% chưa tính yếu tố tỷ giá. Ngược lại, một số quỹ mở vẫn hút ròng trong tháng 2, nổi bật là EVESG (+505 tỷ đồng) và Quỹ Chứng khoán Năng động (+289 tỷ đồng).

Quy mô rút ròng ở nhóm quỹ đóng giảm đáng kể trong tháng 2 chỉ còn 1,3 nghìn tỷ đồng giảm 78% so với tháng trước nhờ áp lực rút ròng hạ nhiệt ở VEIL sau đợt rút vốn đột biến tháng trước.

Với nhóm quỹ ETF, giá trị rút ròng trong tháng 2 không đáng kể (~130,5 tỷ đồng) khi một số quỹ vẫn ghi nhận dòng tiền vào ròng, đáng chú ý là FUEVFVND (+163 tỷ đồng) và KPHO (+100 tỷ đồng). Tính từ khi thành lập (tháng 12/2025), KPHO đã hút ròng tổng cộng 324,4 tỷ đồng, qua đó giúp quy mô NAV của quỹ tăng khoảng 3,6 lần.

Tháng 2/2026, nhóm quỹ Trái phiếu ghi nhận rút ròng hơn 1,1 nghìn tỷ đồng, giảm 16% so với tháng trước nhờ áp lực rút ròng hạ nhiệt ở DCIP (-96%), MBAM (-53%), và ABBF (-91%). Trong khi đó, quỹ TCBF vẫn là tâm điểm với giá trị rút ròng tháng 2/2026 tăng +35% so với tháng trước lên hơn 985,5 tỷ đồng.

Trong tháng 2/2026, phần lớn các quỹ mở cổ phiếu (21/36 quỹ) đã tăng giải ngân, đảo chiều so với xu hướng tăng nắm giữ tiền mặt trong hai tháng trước đó. Đáng chú ý, nhóm quỹ giảm tỷ trọng tiền chủ yếu là các quỹ có quy mô NAV lớn (6-9 nghìn tỷ đồng), trong khi các quỹ gia tăng tỷ trọng tiền có quy mô nhỏ hơn.

Một số quỹ lớn như VLGF, EVESG và VCBF-BCF tiếp tục tăng tỷ trọng tiền trong hai tháng liên tiếp. Trong đó, quỹ EVESG đã huy động được hơn 504 tỷ đồng trong những ngày cuối tháng 2/2026 (26/2), kéo theo tỷ trọng tiền nâng lên 19,6% – mức cao nhất kể từ tháng 11/2024.

Trong tháng 2/2026, HPG là cổ phiếu được các quỹ mua ròng nhiều nhất theo khối lượng, phần lớn đến từ PYN Elite khi quỹ mua thêm hơn 53 triệu cổ phiếu và nâng tỷ trọng nắm giữ lên 7,3% (từ 1,55% trong tháng 1). Một số quỹ mở như VFMVSF, DCDS và VESAF cũng gia tăng vị thế.

Ngoài ra, các quỹ tiếp tục tăng nắm giữ Ngân hàng (HDB, CTG, ACB, MBB, VPB) sau nhịp điều chỉnh trong tháng. Nhóm Chứng khoán (VCI, SSI) cũng duy trì trong danh sách mua ròng tháng thứ ba liên tiếp, chủ yếu từ các quỹ mở như VFMVSF, EVESG và VMEEF.

FPT dẫn đầu danh sách bán ròng trong tháng 2/2026, với 23 quỹ giảm tỷ trọng, bao gồm PYN Elite và các ETF tham chiếu VN30 và VNDiamond. MWG tiếp tục chịu áp lực bán từ các quỹ mở như PYN Elite, VFMVSF và DCDS.

Trong khi đó, các cổ phiếu có vốn nhà nước như OIL và PVT cũng ghi nhận bán ròng khi các quỹ hiện thực hóa lợi nhuận và cơ cấu lại danh mục.