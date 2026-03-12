Thâm hụt ngân sách Mỹ giảm nhưng vẫn trên 1 nghìn tỷ USD

Một trong những yếu tố chính giúp Mỹ thu hẹp thâm hụt ngân sách là nguồn thu từ thuế quan tăng mạnh...

Theo dữ liệu Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày thứ Tư (11/3), thâm hụt ngân sách của Mỹ trong 12 tháng tính đến hết tháng 2/2026 vượt 1 nghìn tỷ USD. Dù vậy, mức thâm hụt này vẫn thấp hơn đáng kể so với một năm trước nhờ thu ngân sách tăng nhanh hơn chi tiêu.

Riêng trong tháng 2/2026, ngân sách Mỹ thâm hụt 308 tỷ USD, gần tương đương mức của cùng tháng năm trước. Tính chung 12 tháng tính đến hết tháng 2/2026, thâm hụt là 1,004 nghìn tỷ USD, giảm khoảng 12% so với một năm trước.

Một trong những yếu tố chính giúp Mỹ thu hẹp thâm hụt ngân sách là nguồn thu từ thuế quan tăng mạnh. Trong 5 tháng đầu kỳ, khoản thu này đạt 151 tỷ USD, tăng 113 tỷ USD, tương đương tăng 294%, so với cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, số liệu trên chưa phản ánh đầy đủ tác động từ phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Mỹ, theo đó nhiều mức thuế quan đối ứng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bị bác bỏ.

Theo các nhà kinh tế, có ba nguyên nhân chính: một phần số thuế đã thu trước đó vẫn đang được hạch toán, doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu trước thời điểm phán quyết được đưa ra, và đến nay giới chức Mỹ vẫn chưa làm rõ có phải hoàn lại số thuế đã thu hay không, cũng như nếu hoàn thì mức hoàn sẽ là bao nhiêu.

Sau phán quyết trên, ông Trump áp thuế quan toàn cầu mới, đồng nghĩa nguồn thu hải quan của Mỹ có thể tiếp tục được hỗ trợ trong thời gian tới.

Theo một quan chức Bộ Tài chính Mỹ, thu ngân sách tăng một phần nhờ nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn tăng thêm 15 tỷ USD trong tháng 2/2026, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp chi trả thưởng cuối năm 2025 trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, mức tăng này phần nào bị hạn chế bởi số tiền hoàn thuế tăng lên. Cụ thể, hoàn thuế doanh nghiệp tăng 7 tỷ USD, còn hoàn thuế thu nhập cá nhân tăng 6 tỷ USD, chủ yếu do tác động từ đạo luật cắt giảm thuế được thông qua năm ngoái.

Trong khi đó, thu ngân sách từ thuế doanh nghiệp của Chính phủ Mỹ giảm đáng kể. Trong 5 tháng đầu kỳ, khoản thu này giảm 27 tỷ USD, tương đương 17%, so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong cả năm, thu thuế quan đã vượt thu thuế doanh nghiệp - một diễn biến hiếm thấy trong cơ cấu thu ngân sách Mỹ.

Mặt bằng lãi suất cao tiếp tục làm tăng áp lực lên ngân sách liên bang Mỹ. Riêng trong tháng 2/2026, chi phí trả lãi cho khối nợ công gần 39 nghìn tỷ USD lên tới 79 tỷ USD. Đây là khoản chi lớn, chỉ đứng sau an sinh xã hội - gồm bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ nhà ở và trợ cấp lương thực - và y tế.