Trang chủ Tài chính

EVF được vinh danh “Công ty Tài chính của năm”

Khánh Huyền

15/01/2026, 10:31

Ngày 13/1/2026, tại Lễ công bố và trao giải FChoice 2025 – Việt Nam vươn mình do CafeF tổ chức, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) đã xuất sắc được vinh danh ở hạng mục “Công ty Tài chính của năm”.

Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của EVF trong việc nâng cao năng lực tài chính, đổi mới hoạt động kinh doanh và thực hành trách nhiệm với cộng đồng trong năm 2025.

Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVF đại diện công ty nhận giải thưởng.
Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị EVF đại diện công ty nhận giải thưởng.

Theo Hội đồng bình chọn FChoice 2025, EVF được đánh giá cao nhờ duy trì đà tăng trưởng ổn định trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều thách thức. Năm 2025, EVF tiếp tục củng cố nền tảng tài chính vững chắc, đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Hoạt động kinh doanh của EVF cho thấy sự cải thiện rõ nét về chất lượng tài sản, cơ cấu danh mục tín dụng và khả năng kiểm soát rủi ro, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn.

Không chỉ tập trung vào các chỉ tiêu tài chính, EVF còn ghi dấu ấn ở chiến lược phát triển theo hướng cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Trong năm 2025, EVF tiếp tục định vị vai trò là một tổ chức tài chính đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thông qua việc cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thị trường. Cách tiếp cận này không chỉ giúp EVF mở rộng tệp khách hàng mà còn góp phần thúc đẩy dòng vốn phục vụ sản xuất – kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, được Hội đồng FChoice đánh giá cao.

Chia sẻ tại lễ trao giải, đại diện EVF cho biết: “Giải thưởng ‘Công ty Tài chính của năm’ tại FChoice 2025 là sự ghi nhận đầy ý nghĩa đối với toàn thể cán bộ, nhân viên EVF. Đây không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực để EVF tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững, lấy hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm làm giá trị cốt lõi.”

Việc được vinh danh tại FChoice 2025 cho thấy sự ghi nhận của thị trường và các nhà đầu tư tài chính đối với định hướng kinh doanh có trách nhiệm mà EVF theo đuổi trong nhiều năm qua. Trong bối cảnh ngành tài chính đang bước vào giai đoạn thay đổi mạnh mẽ với yêu cầu ngày càng cao về quản trị rủi ro và phát triển bền vững, giải thưởng này được xem là minh chứng cho năng lực thích ứng và bản lĩnh của Ban Lãnh đạo EVF.

Với nỗ lực và kết quả tích cực, EVF đã được vinh danh là Công ty tài chính của năm – trong hệ thống giải FChoice.
Với nỗ lực và kết quả tích cực, EVF đã được vinh danh là Công ty tài chính của năm – trong hệ thống giải FChoice.

Với nền tảng tài chính được củng cố, chiến lược phát triển rõ ràng và cam kết đồng hành cùng nền kinh tế, EVF đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô hoạt động một cách thận trọng và hiệu quả trong thời gian tới. Giải thưởng FChoice 2025 không chỉ khép lại một năm nhiều dấu ấn, mà còn mở ra chặng đường mới, nơi EVF hướng tới vai trò ngày càng tích cực hơn trong hệ sinh thái tài chính Việt Nam.

EVF

Đồng yên thoát đáy 18 tháng sau cảnh báo can thiệp của Nhật Bản

Đồng yên thoát đáy 18 tháng sau cảnh báo can thiệp của Nhật Bản

Đồng tiền của Nhật Bản đương đầu áp lực giảm giá liên tục trong thời gian gần đây, khi nhà đầu tư lo ngại về chủ trương nới lỏng chính sách...

Vì sao sự độc lập của Fed quan trọng?

Vì sao sự độc lập của Fed quan trọng?

Chủ tịch Fed Jerome Powell đang đối mặt với đe dọa truy tố hình sự trong bối cảnh căng thẳng với Tổng thống Trump về chính sách lãi suất...

Giá vàng tiếp tục bứt phá nhờ nhu cầu “hầm trú ẩn”, giá bạc tăng còn mạnh hơn

Giá vàng tiếp tục bứt phá nhờ nhu cầu “hầm trú ẩn”, giá bạc tăng còn mạnh hơn

Bối cảnh thế giới hiện nay hội tụ đầy đủ tất cả các yếu tố thuận lợi cho sự tăng giá của vàng...

Quy mô tín dụng chính sách đạt 413.527 tỷ đồng, nợ quá hạn chiếm 0,54%

Quy mô tín dụng chính sách đạt 413.527 tỷ đồng, nợ quá hạn chiếm 0,54%

Năm 2025, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 413.527 tỷ đồng, với gần 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 817 nghìn lao động...

Giá mua, bán vàng nhẫn điều chỉnh tăng 3 lần trong 1 ngày

Giá mua, bán vàng nhẫn điều chỉnh tăng 3 lần trong 1 ngày

Đóng cửa phiên 14/1, giá mua, bán vàng nhẫn tại các hệ thống lớn ghi nhận 3 nhịp tăng liên tiếp với mức tăng lên tới cả triệu đồng. Trong khi đó, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 1,5 triệu đồng/lượng…

