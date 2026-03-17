Giá vàng cầm cự mốc chủ chốt, USD sụt giá, SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (16/3), do mối lo lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn, nhưng giữ được mốc chủ chốt 5.000 USD/oz nhờ đồng USD giảm giá mạnh. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có thêm một phiên bán ròng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 12,5 USD/oz so với mức giá chốt của tuần trước, tương đương giảm 0,24%, còn 5.007,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 0,17 USD/oz, tương đương tăng 0,21%, đạt 80,87 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 giảm 1,2%, đóng cửa ở mức 5.002,2 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giảm sâu dưới mốc tâm lý 5.000 USD/oz, chạm mức thấp nhất trong gần 1 tháng trở lại đây. Giá bạc cũng có thời điểm trượt mạnh dưới ngưỡng then chốt 80 USD/oz. Tuy nhiên, sự suy yếu của đồng USD trong phiên này đã giúp vàng và bạc cầm cự được các mức giá quan trọng cho tới kết thúc phiên.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,54% trong phiên đầu tuần, đóng cửa ở mức 99,82 điểm. Trước đó, chỉ số đạt mức cao nhất 10 tháng trong phiên ngày thứ Sáu và hoàn tất tuần tăng hơn 1,5%.

Giá dầu thô đã giảm trong phiên này, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các nước đồng minh bảo vệ tàu bè lưu thông ở eo biển Hormuz. Tuy vậy, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London vẫn giữ trên mốc 100 USD/thùng khi đóng cửa, cao hơn khoảng 39% so với trước khi xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran nổ ra vào hôm 28/2. Nếu tính từ đầu năm, giá dầu đã tăng hơn 60%.

Nhà đầu tư lo ngại rằng xung đột kéo dài có thể khiến giá dầu tăng cao kéo dài, dẫn tới áp lực lạm phát gia tăng và các ngân hàng trung ương, nhất là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải lãi giữ lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian lâu hơn. Kỳ vọng này gây áp lực giảm giá lên vàng, một tài sản không mang lãi suất.

Sự dịch chuyển kỳ vọng lãi suất nói trên diễn ra ngay trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed. Cuộc họp sẽ bắt đầu vào ngày thứ Ba và kết thúc vào ngày thứ Tư theo giờ Mỹ, với dự báo cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang. Điều mà nhà đầu tư chờ đợi là đánh giá của Fed về tình hình kinh tế Mỹ và triển vọng đường đi của lãi suất trong thời gian tới.

“Giá dầu cao hơn sẽ dẫn tới lạm phát cao hơn. Nếu lạm phát cao hơn, các ngân hàng trung ương sẽ không còn động lực như cách đây 6 tháng cho việc cắt giảm lãi suất. Điều này không có lợi cho giá vàng. Nhưng tôi vẫn rất lạc quan về triển vọng tăng giá của vàng, xét tới những gì đang xảy ra trên thế giới. Vẫn đang có rất nhiều tiền đang chờ để nhảy vào thị trường vàng. Tôi vẫn dự báo giá vàng có thể đạt 6.000 USD/oz”, chiến lược gia cấp cao Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 0,9 tấn vàng trong phiên đầu tuần, giảm khối lượng nắm giữ về mức 1.070,7 tấn vàng. Quỹ đã bán ròng trong hai tuần liên tiếp tính đến tuần trước, với tổng lượng bán ròng là 29,4 tấn.

Khi mới mở cửa sáng nay (17/3), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á không có nhiều biến động so với mức chốt của phiên ngày thứ Hai tại Mỹ.

Lúc 6h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,5 USD/oz, giao dịch ở mức 5.006,7 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng 0,18 USD/oz, giao dịch ở mức 81,05 USD/oz - theo Kitco.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 158,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.051 đồng (mua vào) và 26.321 đồng (bán ra), tăng 3 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.