Thứ Ba, 23/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

EVN muốn đưa khoản lỗ 45.000 tỷ vào giá điện, khách hàng sản xuất công nghiệp chịu ảnh hưởng mạnh nhất?

Tuệ Lâm

23/09/2025, 09:28

Nhóm khách hàng sản xuất công nghiệp, vốn tiêu thụ điện với công suất rất lớn, sẽ chịu tác động mạnh nhất do phải gánh thêm phần chi phí công suất đăng ký.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Như VnEconomy đưa tin, trong năm 2022-2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chịu khoảng lỗ sau thuế lũy kế khoảng 45 nghìn tỷ đồng, đến từ việc giá mua điện của công ty cao gần bằng giá bán, với giá mua điện trong giai đoạn 2022 và 2023 bằng 93% giá bán lẻ bình quân.

Điều này đến từ giá nhiên liệu than leo cao trong giai đoạn hậu Covid. Trong năm 2022 và 2023, nhiệt điện than chiếm tỷ trọng lớn, lần lượt 36% và 44%, trong cơ cấu nguồn điện. Trong giai đoạn này giá nhiên liệu than có nhiều sự biến động với giá than nhập khẩu tăng 28% so với cùng kỳ trong năm 2022 và giá than nội địa tăng 28% trong năm 2023.

Khả năng huy động năng lượng thủy điện giá rẻ bị hạn chế trong năm 2023, do ảnh hưởng của chu kỳ thời tiết EI-Nino, trong năm 2023, hệ thống chỉ huy động 81,6 tỷ kWh thủy điện giảm 16% so với cùng kỳ, tương đương 30% cơ cấu hệ thống.

Nguồn thủy điện hạn chế buộc hệ thống phải phụ thuộc vào các nguồn nhiệt điện than và nhiệt điện khí.

Dù giá vốn phát điện tăng cao, trong giai đoạn 2022 và 2023, do khó khăn kinh tế tạo ra bởi đại dịch Covid, Bộ Công Thương hạn chế khả năng tăng giá bán lẻ của EVN, tạo áp lực tài chính lớn lên Tập đoàn và khiến cho tập đoàn lỗ lũy kế 45 nghìn tỷ đồng trong giai đoạn này.

EVN hiện đang đề xuất phân bổ các khoản lỗ này vào giá bán lẻ điện trong thời gian tới, tuy nhiên Tập đoàn chưa có phương pháp cụ thể trong việc phân bổ chi phí vào giá bán cũng như khung thời gian thực hiện của đề xuất này.

Luật Điện Lực 2024 giao cho Bộ Công Thương trách nhiệm tái cơ cấu cơ chế giá điện thành phần (tối thiểu 2 thành phần) nhằm tăng tính minh bạch trong xác định chi phí điện.

Trong đề xuất của Bộ Công Thương, chi phí điện phải trả của khách hàng thành 2 thành phần. Thành phần điện năng tiêu thụ thực tế: Tính theo sản lượng điện mà khách hàng sử dụng, nhân với giá bán lẻ điện do EVN và Bộ Công Thương quy định. Tương tự cách tính điện 1 thành phần hiện tại.

Thành phần công suất đăng ký: Tính dựa trên mức công suất cực đại khối lượng điện tối đa mà khách hàng lấy từ lưới tại một thời điểm bất kỳ mà khách hàng đăng ký trước với nhà bán lẻ điện. Thành phần này phản ánh chi phí duy trì hạ tầng để luôn sẵn sàng đáp ứng mức tải cao nhất. Nếu khách hàng vượt quá công suất đăng ký, họ phải trả thêm phụ phí cho phần vượt mức.

Mô hình giá điện 2 thành phần giúp phân bổ đúng chi phí duy trì hệ thống (nhà máy điện, lưới điện, điều độ), đảm bảo khách hàng công nghiệp - vốn có nhu cầu sử dụng điện với công suất cao và ổn định - chịu chi phí tương xứng, thay vì dồn gánh nặng chi phí này sang cho người dùng hộ gia đình. Theo để xuất của Bộ Công Thương, cơ chế điện 2 thành phần sẽ được vận hành thử nghiệm chính thức từ tháng 7/2026 tới tháng 7/2027 và mở rộng từ tháng 8/2027.

Trong cập nhật mới đây, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đánh giá việc áp dụng các đề xuất điều chỉnh giá điện trên sẽ làm tăng chi phí điện đối với toàn bộ khách hàng của EVN. Tuy nhiên, nhóm khách hàng sản xuất công nghiệp, vốn tiêu thụ điện với công suất rất lớn, sẽ chịu tác động mạnh nhất do phải gánh thêm phần chi phí công suất đăng ký.

Tác động của việc điều chỉnh giá điện không chỉ dừng lại ở phạm vi doanh nghiệp, mà còn lan tỏa đến kinh tế vĩ mô. Việc tăng giá điện có thể đẩy chi phí sản xuất chung lên, gây áp lực lạm phát và ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh Việt Nam so với các nước trong khu vực.

Dù vậy, ở chiều ngược lại, cải thiện doanh thu sẽ giúp EVN ổn định tài chính, mở rộng biên lợi nhuận gộp và tăng nguồn vốn cho các dự án đầu tư lớn. Đây là yếu tố quan trọng đề EVN có thể triển khai những dự án trọng điểm quốc gia như mở rộng hệ thống truyền tải 500kV, phát triển hạ tầng năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận, cũng như nâng cao năng lực đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn.

Sau kết luận thanh tra, EVNFinance thay đổi một loạt nhân sự

23:39, 17/08/2025

BSC: EVN có thể tăng giá bán lẻ điện bình quân lên đến 8% trong năm 2025

16:22, 21/10/2024

BSC: EVN có thể tăng giá bán lẻ điện bình quân lên đến 8% trong năm 2025

Tập đoàn EVN chỉ mong muốn được "tính đúng, tính đủ" vào giá điện

15:34, 11/09/2025

Tập đoàn EVN chỉ mong muốn được

Từ khóa:

EVN thua lỗ

Đọc thêm

Warren Buffett thoái hết vốn khỏi hãng xe điện Trung Quốc BYD sau khi lãi gấp 40 lần

Warren Buffett thoái hết vốn khỏi hãng xe điện Trung Quốc BYD sau khi lãi gấp 40 lần

Vào năm 2008, tập đoàn Berkshire Hathaway của ông Buffett bắt đầu mua cổ phần trong BYD với số tiền đầu tư ban đầu là 230 triệu USD...

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu công nghệ, giá dầu giảm do cung tăng

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu công nghệ, giá dầu giảm do cung tăng

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (22/9), với cả ba chỉ số cùng đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy, một phần nhờ động lực từ cú tăng mạnh của Nvidia và loạt cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn khác...

Chiến lược tài chính khác người của tỷ phú Larry Ellison

Chiến lược tài chính khác người của tỷ phú Larry Ellison

Thay vì bán cổ phiếu để lấy tiền mặt, ông Ellison đã sử dụng cổ phiếu làm tài sản thế chấp để vay tiền...

Giá vàng tăng dữ dội do kỳ vọng lãi suất còn giảm

Giá vàng tăng dữ dội do kỳ vọng lãi suất còn giảm

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng mạnh, đưa khối lượng vàng nắm giữ đạt mốc 1.000 tấn...

Lập sàn chứng khoán cho startup - Lời giải cho bài toán thoái vốn của startup công nghệ và quỹ đầu tư mạo hiểm

Lập sàn chứng khoán cho startup - Lời giải cho bài toán thoái vốn của startup công nghệ và quỹ đầu tư mạo hiểm

Lần đầu tiên Việt Nam sẽ mở sàn chứng khoán riêng cho startup, cho phép doanh nghiệp khởi nghiệp IPO ngay trong nước. Thay đổi này đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ của giới đầu tư, đặc biệt là các quỹ đầu tư mạo hiểm và cả các startup. Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với ông Christopher B. Beselin, một doanh nhân và nhà đầu tư người Thụy Điển, nhà sáng lập quỹ đầu tư Endurance Capital.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu công nghệ, giá dầu giảm do cung tăng

Thế giới

2

Hậu sáp nhập, Quy Nhơn hội tụ đủ điều kiện để trở thành “đầu tàu” tăng trưởng của Gia Lai

Bất động sản

3

Thủ tục thành lập sàn giao dịch công nghệ quốc gia giảm xuống còn một bộ hồ sơ

Kinh tế số

4

Hà Tĩnh sắp khởi công 35 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Đầu tư

5

Chiến lược tài chính khác người của tỷ phú Larry Ellison

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy