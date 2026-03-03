Giá vàng đuối sức vì đồng USD tăng mạnh, SPDR Gold Trust “nằm im”
Điệp Vũ
03/03/2026, 07:24
Đồng USD cũng đang phát huy mạnh vai trò kênh đầu tư an toàn, và sự tăng giá của bạc xanh đã gây áp lực mất giá lên các kim loại quý...
Giá vàng thế giới chốt phiên giao dịch ngày thứ Hai (2/3) trong trạng thái tăng, nhưng đạt mức thấp hơn nhiều so với mức đỉnh của phiên do sức ép từ đà tăng mạnh của đồng USD. Sau khi mua ròng liên tiếp trong tuần trước, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust không có động thái mua - bán ròng nào trong phiên này.
Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 42,6 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,81%, chốt ở mức 5.320,8 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.
Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 tăng 1,1% chốt ở mức 5.311,6 USD/oz.
Trong phiên, có lúc giá vàng tăng hơn 100 USD/oz, tương đương tăng hơn 2%, vượt mốc 5.400 USD/oz. Giá bạc cũng có lúc vượt 100 USD/oz trước khi quay đầu giảm.
Nhu cầu vàng vẫn ở mức cao do mối lo của giới đầu tư toàn cầu về một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Tuy nhiên, đồng USD cũng đang phát huy mạnh vai trò kênh đầu tư an toàn, và sự tăng giá của bạc xanh đã gây áp lực mất giá lên các kim loại quý.
Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD tăng gần 1%, chốt phiên ở mức 98,55 điểm.
“Hiện tại, thị trường đang cố gắng xác định xem xung đột có kéo dài trong vài tuần tới hay không. Tôi cho rằng sự bất định đó nhiều khả năng sẽ hỗ trợ giá vàng”, nhà giao dịch kim loại quý David Meger của công High Ridge Futures nhận định với hãng tin Reuters.
Chưa có dấu hiệu nào cho thấy các bên có ý định xuống thang trong cuộc xung đột quân sự ở Iran. Theo tin mới nhất từ hãng tin Reuters, sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần tại Mỹ, Iran tuyên bố đã đóng cửa eo biển Hormuz và sẽ tấn công bất kỳ tàu bè nào tìm cách đi qua eo biển này.
Cùng với đó, các cuộc không kích vẫn diễn ra. Ngày thứ Hai, Israel đã không kích Lebanon để đáp trả việc Iran và phiến quân Hezbollah không ngừng dùng tên lửa và thiết bị bay không người lái tấn công vào các nước Vùng Vịnh. Tổng thống Donald Trump tuyên bố “một làn sóng lớn” các cuộc tấn công tiếp theo chuẩn bị diễn ra, nhưng không cho biết thêm thông tin chi tiết.
Cùng ngày thứ Hai, phía Iran tuyên bố sẽ không quay trở lại bàn đàm phán và ông Trump nói rằng xung đột có thể kéo dài trong 4 tuần.
Không chỉ giao thông qua eo biển Hormuz gián đoạn, cơ sở hạ tầng dầu khí trên khắp Trung Đông cũng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công, khiến giá dầu tăng vọt.
Trong một báo cáo, các nhà phân tích của công ty SP Angel nhấn mạnh rằng trong những năm gần đây, sự phân mảnh địa chính trị gia tăng đã trở thành động lực để ngân hàng trung ương các nền kinh tế mới nổi, nhất là nhóm BRICS, giảm nắm giữ các tài sản USD và thay vào đó tăng nắm giữ vàng. Báo cáo nhận định xu hướng này sẽ còn tiếp tục.
Một báo cáo của ngân hàng BNP Paribas nhận định nhu cầu đầu tư vàng vật chất của giới đầu tư toàn cầu có thể giữ một vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy giá vàng tăng trong năm nay.
Năm nay, giá vàng đã tăng khoảng 23% và lập kỷ lục mọi thời đại ở mức gần 5.600 USD/oz vào cuối tháng 1. Năm ngoái, giá vàng tăng 65% nhờ lực mua mạnh của các ngân hàng trung ương và các quỹ ETF, cũng như các đợt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Một số chuyên gia nhận định xu hướng tăng của giá vàng sẽ duy trì, nhưng trong ngắn hạn, sự phục hồi của đồng USD có thể khiến giá vàng giằng co mạnh. Ngoài ra, giá dầu tăng kéo theo áp lực lạm phát tăng cũng có thể dẫn tới kỳ vọng vào việc Fed hạ lãi suất trong năm nay suy giảm, không có lợi cho giá vàng.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua ròng nào trong phiên ngày thứ Hai, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.101,3 tấn vàng. Tuần trước, quỹ mua ròng hơn 22 tấn vàng.
Khi mới mở cửa phiên sáng nay (3/3) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc cùng tăng.
Lúc 6h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 10,7 USD/oz, tương đương tăng 0,2%, so với mức chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức 5.333,5 USD/oz.
Giá bạc tăng gần 0,4%, giao dịch ở mức gần 90 USD/oz.
Mức giá trên của vàng thế giới tương đương khoảng 169 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.
Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.959 đồng (mua vào) và 26.289 đồng (bán ra), tăng 139 đồng ở chiều mua vào và tăng 59 đồng ở chiều bán ra so với sáng hôm qua.
