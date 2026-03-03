SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng
Tuấn Sơn
03/03/2026, 09:05
Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản chấp thuận về việc Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tăng vốn điều lệ lên tối đa 53.442 tỷ đồng theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2025.
Theo đó, SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng thông qua 3 hình thức: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB (ESOP).
Sau khi hoàn tất phương án trên, SHB dự kiến vươn lên Top 4 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất về vốn điều lệ. Với việc tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng, SHB ngày càng nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Trên thị trường chứng khoán, SHB là một trong 3 ngân hàng niêm yết cổ phiếu sớm nhất, thuộc nhóm VN30 - nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường và luôn nằm trong Top đầu thanh khoản giao dịch. Mới đây nhất, cổ phiếu SHB được FChoice vinh danh là cổ phiếu ngân hàng của năm với những dấu ấn nổi bật trên thị trường, cho thấy niềm tin và uy tín của SHB trên thị trường trong và ngoài nước, đáp ứng các tiêu chuẩn hàng đầu về quy mô, thanh khoản, quản trị doanh nghiệp và minh bạch thông tin.
Cổ phiếu SHB cũng được dự báo vào rổ FTSE Global All Cap khi Việt Nam chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi. Đây tiếp tục là tin vui cho cổ đông SHB khi dòng vốn ngoại được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngân hàng, không ngừng nâng cao các chuẩn mực quốc tế, chuyển đổi số toàn diện, bứt phá đà tăng trưởng trong tương lai.
VỮNG NỀN TẢNG, SẴN SÀNG BỨT TỐC
Năm 2025, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 15.028 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản SHB đạt gần 892.600 tỷ đồng, tiến đến cột mốc 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.
SHB luôn phát triển an toàn, công khai, minh bạch; lợi nhuận tăng trưởng bền vững, tăng vốn điều lệ đều đặn qua các năm. Các chỉ số an toàn, thanh khoản, quản lý rủi ro của SHB đều đạt tốt hơn so với các quy định của Ngân hàng Nhà nước và theo các chuẩn mực quốc tế. Xuyên suốt hành trình phát triển, SHB luôn nỗ lực vì lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư với tỷ lệ chi trả cổ tức cao và đều đặn qua các năm.
Thông qua kế hoạch tăng vốn, SHB thể hiện rõ tâm thế sẵn sàng và khát vọng vươn tầm, không chỉ thông qua các giải pháp tài chính và phi tài chính toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả, giá trị bền vững cho khách hàng, doanh nghiệp, khu vực công và xã hội. Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh hệ sinh thái hợp tác chiến lược và chuyển đổi số toàn diện, khẳng định vai trò cầu nối dòng vốn, thúc đẩy kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và mục tiêu phát triển xanh, số, bám sát định hướng của Chính phủ trong kỷ nguyên mới.
SHB liên tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các tập đoàn kinh tế lớn Nhà nước, tư nhân trong nước và quốc tế, phát triển chiến lược hệ sinh thái, chuỗi cung ứng các doanh nghiệp vệ tinh, doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng cá nhân, vững vàng uy tín của ngân hàng Top đầu. Trên thị trường tài chính quốc tế, SHB khẳng định vị thế thương hiệu khi là một trong số ít các ngân hàng được World Bank, JICA, ADB, KFW và các tổ chức tài chính quốc tế khác lựa chọn là ngân hàng cho vay lại, ngân hàng phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia; tham gia chương trình tài trợ thương mại toàn cầu của ADB…
Trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB hiện tập trung vào 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
Với SHB, giai đoạn từ 2026 cũng sẽ mở ra một chu kỳ phát triển mới trong bối cảnh Đất nước hân hoan nhìn lại và tự hào về hành trình 40 năm đổi mới. Trong vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, ngành ngân hàng đã và đang đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Trên nền tảng hơn ba thập kỷ tích lũy, SHB sẽ bước vào kỷ nguyên mới với vị thế ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu; nền tảng tài chính lành mạnh, năng lực quản trị rủi ro được kiểm chứng qua nhiều chu kỳ; và tâm thế sẵn sàng, chủ động, tiên phong, đồng hành cùng những mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước. Những giá trị được bồi đắp từ quá khứ trở thành nền tảng để SHB tiếp tục nâng tầm vai trò trong giai đoạn tăng tốc, bứt phá và bền vững.
Giá vàng đuối sức vì đồng USD tăng mạnh, SPDR Gold Trust “nằm im”
Đồng USD cũng đang phát huy mạnh vai trò kênh đầu tư an toàn, và sự tăng giá của bạc xanh đã gây áp lực mất giá lên các kim loại quý...
Ngân hàng di động tại Việt Nam: Mở rộng tiện ích gắn với an toàn, bảo mật
Đến cuối năm 2025, gần 90% người trưởng thành Việt Nam sở hữu tài khoản thanh toán, trong đó, mobile banking tăng trên 25% mỗi năm, cho thấy thanh toán không tiền mặt đang đạt đỉnh. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng kéo theo rủi ro an ninh mạng và gian lận công nghệ cao, đòi hỏi an toàn, bảo mật trở thành yêu cầu cấp thiết...
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nộp bổ sung 894 tỷ đồng tiền thuê đất
Thanh tra Chính phủ vừa kiến nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) thực hiện nghĩa vụ tài chính còn thiếu, trong đó riêng tiền thuê đất tạm tính đến tháng 10/2025 lên tới 894 tỷ đồng. Kết luận thanh tra cho thấy nhiều tồn tại trong quản lý, sử dụng đất đai và quản trị tài chính...
Nhu cầu chuyển tiền quốc tế gia tăng, PVcomBank triển khai ưu đãi phí cho các khách hàng
Khi thế giới ngày càng mở cửa và hội nhập sâu rộng, nhu cầu học tập, kinh doanh và vươn mình ra năm châu của người dân và doanh nghiệp cũng tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho hoạt động chuyển tiền quốc tế, trọng tâm là miễn phí chuyển tiền của PVcomBank và điện phí, ưu đãi phí ngân hàng nước ngoài/ngân hàng đại lý…
Tỷ giá trung tâm thấp nhất 6 tháng, ngân hàng bán USD kịch trần
Ngày 2/3, tỷ giá trung tâm USD/VND do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức thấp nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây, giảm 6 đồng so với phiên trước. So với mức đỉnh 25.298 VND/USD hồi tháng 8/2025, tỷ giá trung tâm hiện đã giảm khoảng 1,03%...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: