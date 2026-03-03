UOB: Xung đột Iran leo thang, song giá dầu vẫn trong vùng kiểm soát, vàng hướng mốc 6.000 USD/ounce

Căng thẳng leo thang tại Iran và khu vực Trung Đông đang tạo cú sốc ngắn hạn lên thị trường toàn cầu, đẩy giá dầu và vàng tăng mạnh. Tuy nhiên, theo UOB, rủi ro giá dầu chạm mốc 100 USD/thùng vẫn chưa hiện hữu trong khi vàng dự báo hướng tới 6.000 USD/ounce vào đầu năm 2027…

Theo ông Heng Koon How, Trưởng Bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore, giá dầu Brent biến động mạnh ngay đầu tuần khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang, song thị trường năng lượng vẫn chưa rơi vào kịch bản rủi ro nhất. Một “lằn ranh đỏ” quan trọng liên quan đến nguồn cung dầu mỏ khu vực vẫn chưa bị vượt qua, qua đó giúp giá dầu tạm thời duy trì trong vùng kiểm soát.

“LẰN RANH ĐỎ” VẪN CHƯA BỊ VƯỢT QUA

Sau khi xung đột tại Iran và Trung Đông có dấu hiệu leo thang mạnh mẽ vào cuối tuần qua, thị trường hàng hóa tại châu Á đã mở cửa tuần giao dịch mới với những biến động đáng chú ý. Giá dầu Brent ghi nhận nhịp tăng vọt lên khoảng 82 USD/thùng ngay đầu phiên, trước khi hạ nhiệt và giảm trở lại mức 76 USD/thùng vào giữa buổi sáng.

Trước đó, giá dầu Brent khởi đầu năm nay chỉ quanh mức 60 USD/thùng và đã liên tục leo thang lên trên 70 USD/thùng vào tuần trước khi tâm lý lo ngại về chiến sự gia tăng. Mức giá hiện tại 76 USD/thùng tương ứng với mức tăng 4% so với giá đóng cửa ngày thứ sáu tuần trước (27/2), vốn nằm ở mức khoảng 73 USD/thùng.

Theo phân tích của chuyên gia UOB, bối cảnh địa chính trị hiện nay hoàn toàn khác biệt so với thời điểm nổ ra cuộc xung đột Nga - Ukraine vào tháng 2/2022. Dù các đợt tấn công từ Mỹ và Israel nhắm vào Iran, cùng các đòn phản công của Iran vào một số quốc gia vùng Vịnh đã làm dấy lên lo ngại giá dầu Brent có thể tăng vọt lên 100 USD/thùng, nhưng kịch bản này được đánh giá là “quá sớm” ở thời điểm hiện tại.

Thực tế cho thấy, diễn biến mới tại Trung Đông nghiêm trọng hơn nhiều so với vụ tấn công tên lửa vào cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6 năm ngoái. Hoạt động hàng không và vận chuyển hàng hóa khu vực đã bị gián đoạn, điển hình là việc sân bay quốc tế trọng yếu của Dubai phải đóng cửa. Nhiều hãng vận tải biển cũng dừng hoạt động qua eo biển Hormuz do thận trọng, dẫn đến tình trạng ùn ứ tàu chở dầu tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.

Tuy nhiên, ông Heng Koon How nhấn mạnh một yếu tố then chốt: “Một lằn ranh đỏ” quan trọng vẫn chưa bị vượt qua. Đó là việc Iran chưa công khai tấn công các cơ sở năng lượng trong khu vực và chưa trực tiếp nhắm vào các tàu chở dầu.

“Nếu điều này xảy ra, nguồn cung năng lượng qua khu vực mới thực sự bị gián đoạn nghiêm trọng và khi đó, kịch bản giá dầu Brent chạm ngưỡng 100 USD/thùng mới trở nên khả thi”, ông Heng Koon How đưa ra dự báo.

Hiện tại, Iran vẫn đang cho thấy sự kiềm chế nhất định để tránh bị cô lập hơn nữa, trong khi các quốc gia vùng Vịnh và Mỹ sẵn sàng triển khai lực lượng hộ tống tàu dầu nếu cần thiết.

Ông Heng Koon How, Trưởng Bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore. “Sự biến động của giá năng lượng cũng đặt ra bài toán khó cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong việc kiểm soát lạm phát. Giá dầu Brent quanh mức 80 USD/thùng có nguy cơ khiến lạm phát ngắn hạn khó giảm, buộc thị trường phải đặt câu hỏi về tác động của giá năng lượng lên lộ trình lãi suất tại cuộc họp FOMC sắp tới. Hiện tại, bộ phận nghiên cứu của UOB vẫn duy trì dự báo Fed sẽ thực hiện thêm 2 lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 6 và trong quý 3 năm nay. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần theo dõi sát rủi ro Fed có thể phải trì hoãn hoặc gặp khó khăn hơn trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ vào nửa cuối năm. Một chỉ báo quan trọng cần quan sát là giá xăng tại Mỹ, chỉ báo này sẽ đặc biệt nhạy cảm trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ nếu giá xăng tăng vượt mức 4 USD/gallon và tiến trở lại vùng 5 USD/gallon”.

Một yếu tố quan trọng khác giúp kìm hãm đà tăng giá dầu là khả năng can thiệp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Trong cuộc họp cuối tuần qua (ngày 1/3), OPEC thông báo sẽ tăng sản lượng thêm 206.000 thùng/ngày (bpd) trong tháng 4, cao hơn mức kỳ vọng 135.000 bpd của thị trường.

Mặc dù phản ứng này được cho là thận trọng, nhưng cần lưu ý rằng OPEC đã khôi phục khoảng 1,65 triệu bpd so với mức cắt giảm tự nguyện 2,2 triệu bpd từ năm 2023.

Trong tuyên bố của mình, khối này khẳng định sẽ duy trì sự linh hoạt để “tăng, tạm dừng hoặc đảo ngược quá trình thu hẹp mức cắt giảm” nhằm ổn định thị trường. Điều này cho thấy OPEC vẫn còn dư địa đáng kể để tăng sản lượng khi cần thiết, đảm bảo thị trường năng lượng được cung ứng đầy đủ.

Dựa trên các phân tích cơ bản và kỹ thuật, UOB cho rằng dù rủi ro ngắn hạn có thể đẩy giá Brent duy trì quanh vùng 80 USD/thùng, nhưng khả năng hạ nhiệt là rất lớn khi căng thẳng giảm bớt và nguồn cung từ OPEC được bổ sung.

Do đó, UOB điều chỉnh dự báo giá dầu Brent lên mức 80 USD/thùng cho quý 2/2026 và quý 3/2026, cao hơn so với dự báo trước đó lần lượt là 70 USD và 65 USD/thùng. Tuy nhiên, mức giá được kỳ vọng sẽ giảm về 70 USD/thùng trong quý 4/2026 và quý 1/2027.

Về mặt kỹ thuật, giá dầu Brent dường như đã hình thành vùng đáy dài hạn. Nếu giá đóng cửa tuần vượt mức 75,20 USD/thùng, khả năng giá duy trì trên 80 USD/thùng trong những tháng tới sẽ gia tăng.

NÂNG DỰ BÁO VÀNG LÊN 6.000 USD/OUNCE

Theo chuyên gia tại UOB, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị leo thang, vàng một lần nữa khẳng định vai trò là tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu. Trước khi xung đột Iran bùng phát, giá vàng đang trong nhịp tích lũy quanh mức 5.000 USD/ounce sau đợt chốt lời mạnh cuối tháng 1 (giảm từ 5.500 USD xuống 4.600 USD/ounce). Tuy nhiên, ngay trong sáng đầu tuần, giá vàng bật tăng trở lại trên mốc 5.300 USD/ounce.

Ông Heng Koon How nhận định dù biến động ngắn hạn còn lớn, nhu cầu trú ẩn dài hạn đối với vàng vẫn rất vững chắc. Động lực này đến từ việc các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục mua vào mạnh mẽ để đa dạng hóa dự trữ, song song với việc nhà đầu tư cá nhân gia tăng nắm giữ vàng vật chất. Căng thẳng mới tại Iran chỉ càng củng cố thêm tâm lý này.

Với quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn, UOB nâng mạnh dự báo giá vàng trong các quý tới. Cụ thể, giá vàng được dự báo sẽ đạt 5.400 USD/ounce vào quý 2/2026; 5.600 USD/ounce trong quý 3/2026 và 5.800 USD/ounce trong quý 4/2026. Bước sang quý 1/2027, giá vàng dự báo sẽ cán mốc 6.000 USD/ounce.

Đây là mức điều chỉnh tăng đáng kể so với các dự báo trước đó của UOB, cụ thể: 4.800 USD/ounce (quý 1/2026), 5.000 USD/ounce (quý 2/2026), 5.200 USD/ounce (quý 3/2026), 5.400 USD/ounce (quý 4/2026).