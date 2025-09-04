Gamuda Land Việt Nam lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
Tuấn Sơn
04/09/2025, 15:46
Với tầm nhìn phát triển bền vững và chiến lược nhân sự lấy con người làm trung tâm, Gamuda Land Việt Nam tiếp tục khẳng định uy tín khi lần thứ 5 liên tiếp nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (Best Companies to Work for in Asia) do tạp chí HR Asia bình chọn.
Đây là giải thưởng uy tín nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có môi trường làm việc lý tưởng, dựa trên chiến lược nhân sự, mức độ gắn kết nhân viên và văn hóa doanh nghiệp truyền cảm hứng. Thành tích này là minh chứng rõ nét cho nỗ lực không ngừng của Gamuda Land trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiện đại, đề cao sự phát triển con người và gắn kết cộng đồng nội bộ.
NUÔI DƯỠNG THẾ HỆ LÃNH ĐẠO TRẺ
Tại Gamuda Land, con người luôn là trung tâm của mọi chiến lược phát triển. Gamuda Land tin rằng khi đầu tư vào giáo dục và trao cơ hội cho những tài năng trẻ ngay từ hôm nay, chính là đang tạo dựng nền móng vững chắc cho sự thịnh vượng của cộng đồng trong tương lai.
Thông qua các chương trình tiêu biểu như Học bổng Gamuda Land và Chương trình Nhà lãnh đạo tương lai (GLAM), doanh nghiệp không chỉ đồng hành về mặt tài chính, mà còn định hướng, trang bị kiến thức và kỹ năng để sinh viên Việt Nam có thể trưởng thành toàn diện - từ học tập, nghề nghiệp cho đến năng lực lãnh đạo.
Riêng năm 2025, Gamuda Land đã tổ chức lễ “Awarding Future Leaders” nhằm tôn vinh 03 học giả và 02 Glamers được chọn lọc từ hàng trăm hồ sơ dự tuyển trực tuyến. Thành công của họ là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ, đồng thời thể hiện cam kết của Gamuda Land trong việc đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao - những người sẽ góp phần làm nên sự đổi thay tích cực cho đất nước và xã hội.
Với quan điểm “tài năng trẻ hôm nay là nhà lãnh đạo của ngày mai”, Gamuda Land mong muốn đồng hành cùng sinh viên Việt Nam trên hành trình khởi đầu sự nghiệp, tiếp thêm niềm tin và động lực để họ kiến tạo một tương lai bền vững hơn.
GLYMPIC - HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG VĂN HÓA GẮN KẾT QUA THỂ THAO
Một trong những dấu ấn nổi bật trong văn hóa doanh nghiệp Gamuda Land là chuỗi sự kiện thể thao nội bộ GLympic, được tổ chức hàng quý nhằm khuyến khích tinh thần rèn luyện, tăng cường gắn kết và lan tỏa năng lượng tích cực trong tập thể.
Đây là chuỗi hoạt động thể thao nội bộ thường niên được Gamuda Land tổ chức nhằm khuyến khích tinh thần rèn luyện, tăng cường gắn kết và lan tỏa năng lượng tích cực trong tập thể. Chỉ sau vài năm, GLympic đã nhanh chóng trở thành sân chơi được mong chờ nhất, thu hút hàng trăm nhân viên tham gia nhiều bộ môn đa dạng từ bóng đá, cầu lông đến e-sports. Không chỉ dừng lại ở những trận đấu sôi động, GLympic còn khẳng định sức mạnh đoàn kết với tinh thần “Individually we play, but together we win”, qua đó tạo dựng văn hóa doanh nghiệp đặc trưng, nơi mỗi cá nhân đều được truyền cảm hứng để vượt qua giới hạn và cùng nhau hướng đến mục tiêu chung.
Từ những ngày đầu thử nghiệm đến khi trở thành một sự kiện thường niên được mong chờ nhất, GLympic đã chứng minh là nhịp cầu gắn kết con người, khơi dậy sức mạnh tập thể và củng cố văn hóa doanh nghiệp đặc trưng của Gamuda Land.
ESG - HÀNH ĐỘNG VÌ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Gamuda Land Việt Nam tiếp tục tiên phong trong việc tích hợp các yếu tố Môi trường - Xã hội -Quản trị (ESG) vào chiến lược phát triển. Năm 2025, tại hội thảo “Implementing ESG with AI: What Should Businesses Do?”, doanh nghiệp đã giới thiệu loạt sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, từ chatbot hỗ trợ vận hành, nền tảng dữ liệu số đến công nghệ xây dựng.
Việc kết hợp ESG với AI không chỉ nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong quản trị, mà còn khẳng định cam kết của Gamuda Land đối với phát triển bền vững và đóng góp lâu dài cho cộng đồng.
RUN FOR THE HEART - CHẠY VÌ TRÁI TIM
Bên cạnh phát triển nội bộ, Gamuda Land còn đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm cộng đồng. Năm 2025 đánh dấu mùa thứ 11 của chương trình thường niên “Run for The Heart”, với sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, hoa hậu, người đẹp và đông đảo cộng đồng.
Sự kiện gây quỹ phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn này không chỉ mang lại cơ hội sống cho các em nhỏ, mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn: “Chạy vì trái tim. Chạy vì những điều ý nghĩa.” Đây là minh chứng rõ ràng cho cam kết bền vững của Gamuda Land trong việc đồng hành cùng xã hội và góp phần kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau.
ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI TỰ KỶ
Cũng trong năm 2025, Gamuda Land Việt Nam lần đầu tiên triển khai chương trình tuyển dụng và đào tạo dành cho người tự kỷ, với sự đồng hành của Unihub. Sáu bạn trẻ đã hoàn thành khóa huấn luyện kéo dài hai tháng, trang bị kỹ năng nghề nghiệp và trải nghiệm làm việc thực tế trong môi trường văn phòng chuyên nghiệp. Tại lễ tốt nghiệp, Gamuda Land Việt Nam và Unihub đã ký kết Biên bản ghi nhớ, tái khẳng định cam kết mở rộng cơ hội việc làm cho cộng đồng tự kỷ trong tương lai.
Với định hướng “Sincere - Responsible - Original”, Gamuda Land Việt Nam đang từng bước củng cố vị thế là doanh nghiệp phát triển bất động sản tiên phong, đồng thời trở thành nơi làm việc đáng mơ ước, nơi mỗi cá nhân đều được truyền cảm hứng để phát triển và cống hiến.
Vincom đón gần 5 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 80 năm Quốc khánh
Chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, hệ thống TTTM Vincom đã thu hút gần 5 triệu lượt khách, ghi nhận hàng triệu giao dịch mua sắm - ẩm thực. Những con số ấn tượng này tiếp tục khẳng định sức hút và vai trò tiên phong của Vincom trong 21 năm kiến tạo điểm đến mua sắm - vui chơi - giải trí hàng đầu trên khắp các vùng miền Việt Nam.
Giá xăng dầu tiếp tục tăng theo biến động của thị trường thế giới
Trước những diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 4/9 tiếp tục được điều chỉnh tăng so với kỳ trước (ngày 28/8). Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 80 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 76 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức tăng từ 89 đồng/lít - 116 đồng/lít…
Tổng thống Trump cảnh báo về rủi ro nếu thua kiện thuế quan
“Đất nước của chúng ta có một cơ hội để trở nên giàu có một cách khó tin. Nhưng nước Mỹ cũng có thể nghèo trở lại một cách khó tin", ông Trump nói...
Triển lãm Cleanfact & RHVAC Vietnam 2025 quy tụ gần 300 thương hiệu ngành lạnh và phòng sạch
Triển lãm quốc tế Cleanfact & RHVAC Vietnam 2025 sẽ khai mạc vào ngày 11/9/2025 tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, Hà Nội, quy tụ gần 300 gian hàng giới thiệu công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực lạnh, HVAC và phòng sạch.
Đài Loan tăng cường kiểm tra rau súp lơ nhập khẩu từ Việt Nam
Từ ngày 26/8 đến ngày 25/9/2025, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan sẽ áp dụng biện pháp kiểm tra từng lô hàng súp lơ Việt Nam nhập khẩu...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: