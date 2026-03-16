Trang chủ Kinh tế số

10 công nghệ chiến lược được Hà Nội ưu tiên nghiên cứu trong thập kỷ tới

Bạch Dương

16/03/2026, 22:09

Danh mục công nghệ chiến lược được ban hành là cơ sở để Hà Nội xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp...

Điện toán đám mây, dịch vụ điện toán lượng tử, truyền thông lượng tử là các sản phẩm thuộc Danh mục công nghệ chiến lược ưu tiên giai đoạn 2026 - 2035 của Hà Nội.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định về Danh mục công nghệ chiến lược ưu tiên giai đoạn 2026 - 2035.

Theo Quyết định, Danh mục công nghệ chiến lược ưu tiên của thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2035 được ban hành nhằm định hướng tập trung nguồn lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng

Đây cũng là cơ sở để xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp, qua đó nâng cao năng suất lao động, gia tăng tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Thành phố và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Danh mục gồm 10 nhóm công nghệ chiến lược với nhiều sản phẩm và giải pháp công nghệ cụ thể.

Trong đó, nhóm công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), bản sao số và thực tế ảo/thực tế tăng cường bao gồm các sản phẩm như: Mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, trợ lý ảo, trí tuệ nhân tạo chuyên ngành, trí tuệ nhân tạo phân tích, bản sao số (Digital Twin) và vũ trụ ảo (Metaverse).

Thành phố cũng ưu tiên phát triển nhóm công nghệ điện toán đám mây, lượng tử và dữ liệu lớn, với các sản phẩm như dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ điện toán lượng tử, truyền thông lượng tử và các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Nhóm công nghệ Blockchain cũng được đưa vào danh mục với các sản phẩm như tài sản số, tiền số, tiền mã hóa, hạ tầng mạng Blockchain và hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Trong lĩnh vực hạ tầng số, Hà Nội xác định công nghệ mạng di động thế hệ sau (5G/6G) là một trong những trụ cột quan trọng, với các giải pháp như thiết bị và giải pháp mạng truy cập vô tuyến 5G/6G theo chuẩn ORAN, thiết bị mạng lõi 5G/6G và giải pháp truyền dẫn IP tốc độ cao.

Danh mục cũng bao gồm nhóm công nghệ robot và tự động hóa với các sản phẩm như robot di động tự hành, robot công nghiệp và các hệ thống dây chuyền chế biến thực phẩm tiên tiến cho nông - lâm - thủy sản, cùng hệ thống bảo quản và giám sát chất lượng sau thu hoạch.

Ngoài ra, công nghệ chip bán dẫn với các sản phẩm như chip chuyên dụng, chip trí tuệ nhân tạo và chip Internet vạn vật cũng được xác định là lĩnh vực ưu tiên phát triển.

Một số lĩnh vực công nghệ tiên tiến khác cũng được đưa vào danh mục như công nghệ y - sinh học tiên tiến với các hướng nghiên cứu về vắc xin thế hệ mới, liệu pháp gen và liệu pháp tế bào; công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến với các sản phẩm như pin lithium-ion, pin thể rắn, pin nhiên liệu, công nghệ điện phân và các loại vật liệu mới.

Bên cạnh đó, Thành phố đặc biệt chú trọng công nghệ an ninh mạng với các giải pháp tường lửa, phát hiện và ngăn chặn xâm nhập cũng như các giải pháp bảo vệ hạ tầng quan trọng và cơ sở dữ liệu quốc gia.

Công nghệ hàng không, vũ trụ cũng được xác định là lĩnh vực chiến lược, trong đó có các thiết bị bay không người lái.

Theo Quyết định, căn cứ vào danh mục này, các sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phát triển hoặc ứng dụng các sản phẩm công nghệ chiến lược trong phạm vi lĩnh vực quản lý, đồng thời lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của Thành phố.

Thành phố cũng khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn phát triển sản phẩm và giải pháp dựa trên các công nghệ chiến lược nhằm phục vụ quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên cập nhật, đề xuất điều chỉnh và bổ sung danh mục công nghệ chiến lược phù hợp với nhu cầu phát triển của Thủ đô trong từng giai đoạn.

Việc ban hành Danh mục công nghệ chiến lược ưu tiên giai đoạn 2026 - 2035 được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để Hà Nội thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và từng bước xây dựng đô thị thông minh trong những năm tới.

