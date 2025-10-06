Gần 1.600 căn hộ xã hội sắp mở bán ở Thanh Hóa

Thanh Hóa chuẩn bị đón nguồn cung nhà ở xã hội mới khi Tập đoàn Vingroup công bố mở bán gần 1.600 căn hộ tại dự án số 1 Khu đô thị trung tâm TP Thanh Hóa. Đây là đợt mở bán lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người lao động và các hộ gia đình có nhu cầu thực về chỗ ở.

Theo UBND phường Hạc Thành, dự án nằm trên 6 ô đất (NOXH-01 đến NOXH-06), thuộc quỹ đất 20% trong khu đô thị. Trước đó, hơn 850 căn tại hai lô NOXH-02 và NOXH-04 đã nhận hồ sơ từ tháng 3 và 4. Từ ngày 15/10 đến 31/12, bốn lô còn lại với tổng cộng 1.968 căn (1.577 căn để bán và 391 căn cho thuê) sẽ tiếp tục nhận đăng ký mua và thuê.

Giá bán bình quân được công bố là 20,6 triệu đồng/m2 (gồm VAT, chưa tính phí bảo trì). Căn hộ nhỏ nhất 45 m2 có giá khoảng 927 triệu đồng; căn lớn nhất 71 m2 khoảng 1,46 tỷ đồng. Giá thuê ước hơn 79.000 đồng/m2 mỗi tháng, tương ứng từ 3,6 đến hơn 5,6 triệu đồng/căn. Đây là lần đầu tiên Vingroup đưa ra giá bán cụ thể đối với nhà ở xã hội.

Mức giá trên cao hơn một số dự án tại TP Thanh Hóa nhưng vẫn nằm trong khoảng có thể so sánh với thị trường. Dự án tại phường Quảng Thành của Hợp Lực hiện gần 19 triệu đồng/m2; dự án tại phường Quảng Thắng của Công ty Tân Thành 1 khoảng 16,6 triệu đồng/m2. Nếu so với Hà Nội, mức giá 20,6 triệu đồng/m2 của Vingroup cũng tương đồng một số dự án như khu Tiến Thắng (Mê Linh cũ) dự kiến 21,2 triệu đồng/m2 hay CT3 Khu đô thị mới Kim Chung (Đông Anh cũ) khoảng 18,4 triệu đồng/m2.

Từ đợt mở bán này, câu chuyện phát triển nhà ở xã hội tại Thanh Hóa tiếp tục được chú ý. Năm 2025, tỉnh được Chính phủ giao xây dựng 5.249 căn. Theo số liệu Bộ Xây dựng, đến nay Thanh Hóa mới hoàn thành 977 căn, trong khi khả năng cả năm đạt khoảng 1.700 căn, tương ứng 34% kế hoạch. Như vậy, tỉnh vẫn thiếu hơn 3.400 căn so với mục tiêu.

Ngoài dự án Vingroup, Thanh Hóa hiện có 7 dự án khác đang xây dựng. Gồm 638 căn ở Quảng Phú của Hợp Lực; 920 căn nhà công nhân phía Đông KCN Lễ Môn do Giầy Sunjade Việt Nam đầu tư; 422 căn tại phường Đông Quang của Công ty Tân Thành; 141 căn do Công ty Phát triển đô thị Bắc Miền Trung xây dựng; 600 căn tại Hàm Rồng do liên danh Viet Incons – Vinaconex 21 – Công ty Đầu tư Thương mại Hà Nội thực hiện; và 123 căn nhà công nhân ở KCN Hoàng Long, phường Nguyệt Viên.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 105/KH-UBND, giao nhiệm vụ cho từng sở ngành và địa phương. Sở Xây dựng làm đầu mối theo dõi tiến độ; các cơ quan liên quan xử lý thủ tục về đầu tư, đất đai, phòng cháy chữa cháy, môi trường, cấp phép xây dựng; chính quyền phường, xã phối hợp trong giải phóng mặt bằng. Các chủ đầu tư được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ vốn, nhân lực, đồng thời công khai thông tin dự án để người dân dễ tiếp cận và đăng ký.

Với gần 1.600 căn hộ xã hội sắp mở bán, Thanh Hóa có thêm nguồn cung quan trọng, góp phần bổ sung vào kế hoạch phát triển quỹ nhà ở và đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng lớn của người dân.