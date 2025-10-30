GELEX Electric đồng hành phát triển hạ tầng năng lượng Việt Nam tại Hội chợ mùa Thu 2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Tại Hội chợ mùa Thu 2025 – sự kiện thương mại – công nghiệp lớn nhất năm, GELEX Electric gây ấn tượng với không gian trưng bày hiện đại, thể hiện tầm nhìn về hệ sinh thái điện thông minh và bền vững.
Tại đây, GELEX Electric mang đến không gian trưng bày thể hiện định hướng xây dựng hệ sinh thái thiết bị điện đồng bộ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hạ tầng năng lượng và thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, tự chủ sản xuất của Việt Nam.
Sự hiện diện của GELEX Electric tại sự kiện là hoạt động nằm trong chiến lược tăng cường năng lực sản xuất quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt trên thị trường khu vực và quốc tế.
Trong bối cảnh ngành năng lượng toàn cầu chuyển dịch theo hướng xanh hóa, số hóa và tối ưu vận hành, GELEX Electric giới thiệu các nhóm sản phẩm và giải pháp tiêu biểu của các thương hiệu thành viên: CADIVI, THIBIDI, EMIC.
Trong đó, CADIVI tham gia với vai trò doanh nghiệp sản xuất dây và cáp điện hàng đầu Việt Nam, CADIVI đã ghi dấu ấn nổi bật tại sự kiện bởi hệ sinh thái sản phẩm chất lượng cao như dòng dây điện không chì LF, LSHF cùng các dòng cáp hạ thế và trung thế đạt tiêu chuẩn quốc tế IEC, đáp ứng yêu cầu sử dụng vật liệu an toàn, thân thiện môi trường và phù hợp định hướng tăng trưởng xanh.
Song song với hoạt động trưng bày sản phẩm, CADIVI triển khai chương trình kết nối trực tiếp với thầu thợ và đối tác ngành điện thông qua Mini App “CADIVI Kết Nối”, nền tảng số hóa dành riêng cho cộng đồng Nhà thầu thân thiết, đánh dấu bước ngoặt mới trong chiến lược chuyển đổi số và chăm sóc khách hàng chủ lực của doanh nghiệp.
THIBIDI trưng bày máy biến áp khô công nghệ cao đạt chứng chỉ quốc tế, ứng dụng trong hệ thống truyền tải và phân phối điện, góp phần nâng cao độ ổn định của lưới điện và tối ưu chi phí vận hành.
EMIC ra mắt giải pháp đo lường điện năng thông minh, bao gồm công tơ điện tử và hệ thống đo xa, hỗ trợ công tác quản lý năng lượng theo hướng số hóa, đáp ứng yêu cầu vận hành hiện đại của doanh nghiệp và đô thị.
Việc tham gia Hội chợ mùa Thu 2025 thể hiện cam kết của GELEX Electric trong việc đồng hành cùng chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia, thúc đẩy tự chủ công nghiệp và đóng góp cho mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng bền vững.
Với định hướng phát triển dài hạn, GELEX Electric tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu – sản xuất – ứng dụng công nghệ trong ngành thiết bị điện, từng bước xây dựng hệ sinh thái giải pháp điện chuẩn hóa, an toàn và hiệu quả.
Trong vai trò doanh nghiệp trụ cột của ngành thiết bị điện Việt Nam, GELEX Electric kiên định mục tiêu dẫn dắt sự phát triển của ngành theo hướng bền vững – công nghệ – hội nhập, đồng thời mở rộng hợp tác trong các chuỗi cung ứng chiến lược, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản xuất Việt Nam trên thị trường quốc tế.
