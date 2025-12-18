Thứ Năm, 18/12/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

MCH lên sàn HOSE với giá 212.800 đồng/cổ phiếu

Hà Anh

18/12/2025, 21:45

Được biết, cổ phiếu MCH giao dịch phiên cuối trên UPCoM vào ngày 17/12 và dừng ở mức 213.400 đồng/cổ phiếu.

Sơ đồ giá cổ phiếu MCH trên HNX ngày 17/12 vừa qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu MCH trên HNX ngày 17/12 vừa qua.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (mã MCH-HOSE).

Theo đó, gần 1,07 tỷ cổ phiếu MCH sẽ niêm yết trên HOSE vào ngày 25/12, với giá tham chiếu 212.800 đồng/cổ phiếu. Như vậy vốn hóa thị trường của Masan Consumer đạt hơn 227,000 tỷ đồng.

Trước đó, cổ phiếu MCH giao dịch phiên cuối trên UPCoM vào ngày 17/12 và dừng ở mức 213.400 đồng/cổ phiếu.

Được biết ngày 11/12, MCH có nghị quyết triển khai đồng thời phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng).

Cụ thể, MCH sẽ phát hành 10,88 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện 1.03%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1 quyền và 10,000 quyền sẽ nhận được 103 cổ phiếu. Cổ phiếu được chia từ cổ phiếu quỹ không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất đã kiểm toán.

Bên cạnh đó, MCH cũng dự kiến phát hành 226,87 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện 21,47%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền và 10,000 quyền sẽ được nhận thêm 2,147 cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất đã kiểm toán. 

Hai phương án này dự kiến thực hiện trong năm 2026.

chứng khoán MCH miên yết trên HOSE phát hành thêm cổ phiếu thưởng

