Trang chủ Chứng khoán

VN-Index đang tìm điểm cân bằng quanh ngưỡng 1.675 và diễn biến này có thể kéo dài

Hà Anh

18/12/2025, 21:44

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/12/2025

YSVN cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index kiểm định lại mức kháng cự 1.709 điểm.
YSVN cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index kiểm định lại mức kháng cự 1.709 điểm.

Kết phiên 18/12, VN-Index tăng 3,32 điểm, tương đương 0,33% lên mốc 1.676,98 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 0,11 điểm, tương đương 0,04% lên 253,23 điểm.

Các chỉ báo về xu hướng vẫn chưa cho thấy các tín hiệu rõ ràng về việc hình thành một xu hướng mới trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index giảm điểm nhẹ trong phần lớn thời gian giao dịch trước khi hồi phục tích cực vào cuối phiên và đóng cửa tăng nhẹ. Chỉ số được dự báo sẽ tiếp tục biến động giằng co quanh đường trung bình động 50 ngày trong phiên kế tiếp. Các chỉ báo về xu hướng vẫn chưa cho thấy các tín hiệu rõ ràng về việc hình thành một xu hướng mới trong ngắn hạn.

Trên đồ thị khung giờ, chỉ số đang hình thành vùng nền phía trên đường MA200, tương ứng vùng 1.669-1.670 điểm. Các nhịp rung lắc về vùng hỗ trợ này trong phiên có thể là các nhịp mua trading T+ cho nhà đầu tư có sẵn cổ phiếu trong danh mục. Ở chiều ngược lại, vùng 1.695-1.700 điểm hội tụ của đường MA50 và MA100 sẽ là vùng kháng cự cho nỗ lực tăng điểm trong phiên tới. Trong trường hợp chỉ số tăng mạnh hướng tới vùng kháng cự này, nhà đầu tư có thể tận dụng để tái cơ cấu danh mục về mức hợp lý”.

Hiện tại VN-Index đang tìm điểm cân bằng quanh ngưỡng 1.675 và diễn biến này có thể kéo dài

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1.665 – 1.677 và đóng cửa tại mốc 1.676,98, tăng nhẹ hơn 3 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 8/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Truyền thông tăng mạnh nhất hơn 6%. Dòng tiền có xu hướng luân chuyển qua các ngành để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Hiện tại VN-Index đang tìm điểm cân bằng quanh ngưỡng 1.675 và diễn biến này có thể kéo dài thêm vài phiên để hình thành đáy ngắn hạn”.

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.665 điểm với áp lực bán thấp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Thị trường có diễn biến giao dịch chậm, thanh khoản suy giảm trong phiên đáo hạn phát sinh. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.665 điểm với áp lực bán thấp, thị trường cân bằng tích cực hơn, lực cầu cuối phiên cải thiện tốt như ở nhóm mã xây dựng, ngân hàng. VN-Index phục hồi cuối phiên. Kết phiên VN-Index tăng 3,32 điểm (+0,20%) lên mức 1.676,98 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.700 điểm. VN30 tăng 5,52 điểm (+0,29%) lên mức 1.903,47 điểm, trên mốc tâm lý 1.900 điểm với độ rộng tích cực hơn.

Độ rộng trên HOSE khá cân bằng, với 150 mã giảm giá. Phân hóa mạnh trong các nhóm ngành, chịu áp lực điều chỉnh ở nhóm khu công nghiệp, thép, cảng biển, nhựa, công nghệ, nông nghiệp, viễn thông..., áp lực điều chỉnh tương đối bình thường; 140 mã tăng giá, khá nổi bật ở nhóm xây dựng trước những thông tin tích cực về đầu tư công, ngân hàng... và 73 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE giảm nhẹ so với phiên trước, chỉ khoảng 55% mức trung bình. Thị trường phân hóa, áp lực điều chỉnh tương đối bình thường, nhưng dòng tiền ngắn hạn vẫn chưa cải thiện. Khối ngoại bán ròng mạnh trở lại với giá trị -878,4 tỷ đồng trong phiên hôm nay trên HOSE.

Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn VN30F1512 đáo hạn ở mức 1.899,1 điểm, tăng 0,03% so với phiên trước. Thị trường chuyển sang giao dịch trên kỳ hạn chính 41I1G1000. 41I1G1000 chênh lệch dương 3,53 điểm so với VN30. Các kỳ hạn xa hơn 41I1G3000, 41I1G6000 chênh lệch âm từ -0,77 điểm đến -3,97 điểm. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch 41I1G1000 tăng 152,8% so với phiên trước. Các trader đang dịch chuyển sang kỳ hạn 41I1G1000. Ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30 gặp kháng cự mạnh. Xu hướng ngắn hạn của VN30F2512 chịu áp lực bán ở kháng cự quanh 1.925 điểm. Khối lượng mở OI kỳ hạn 41I1G1000 là 12.137, tăng các vị thế nắm giữ.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index sau giai đoạn điều chỉnh, chuyển sang tích lũy trên vùng hỗ trợ 1.600 điểm - 1.620 điểm, dưới kháng cự 1.700 điểm - 1.710 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 9/2025. Thị trường hồi phục tốt khi nhiều mã sau giai đoạn giảm giá mạnh đã về các vùng hỗ trợ mạnh trung hạn như các vùng giá trung bình 01 năm. Tuy nhiên thanh khoản thị trường thu hẹp, mặc dù cải thiện khá tích cực trong nhóm xây dựng, đầu tư công.

Thị trường có phiên giao dịch với khối lượng thấp, chưa đến 500 triệu cổ phiếu được khớp lệnh trên HOSE, thấp nhất kể từ phiên 09/04/2025, tạo đáy sau cú sốc áp thuế. Thanh khoản thấp thể hiện tâm lý nhà đầu tư kém tích cực, thận trọng. Ưu tiên kiểm soát rủi ro nhất là trong bối cảnh một cổ phiếu đầu ngành trong VN30 đang có diễn biến giảm mạnh tiêu cực. Hiện tại đa số nhóm mã sau giai đoạn tạo đỉnh, giảm giá kéo dài từ tháng 09-10/2025 đến nay, đang tạo vùng cân bằng ở vùng định giá tương đối hợp lý, với rủi ro được kiểm soát tốt hơn. Tuy nhiên đa số vẫn chưa vượt lên xu hướng giảm giá kéo dài từ khi tạo đỉnh từ tháng 9,10/2025. Thị trường ít cơ hội tăng trưởng, thanh khoản chưa cải thiện. Các vị thế đầu tư cần đánh giá thận trọng dựa trên kết quả kinh quí IV/2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của các doanh nghiệp.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index tiếp tục hồi phục và hướng đến 1.700 - 1.710 trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 3,3 điểm (+0.2%), đóng cửa ở mức 1.677 điểm. VN-Index giao dịch trong phiên hôm nay với biên độ hẹp trong vùng 1.665 - 1.680 và tăng điểm chủ yếu nhờ lực cầu từ nhóm Ngân hàng. Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp.

TVS Research duy trì quan điểm VN-Index tiếp tục hồi phục và hướng đến 1.700 - 1.710 trong các phiên tới như đã đề cập tại báo cáo gần nhất. Với mức thanh khoản thấp như hiện tại, chúng tôi kỳ vọng nhịp hồi phục này của VN-Index sẽ diễn ra trong ngắn hạn. Do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư tranh thủ nhịp hồi này để cơ cấu lại danh mục”.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index kiểm định lại mức kháng cự 1.709 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index kiểm định lại mức kháng cự 1.709 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật, trong đó điểm tích cực là dòng tiền có xu hướng dịch chuyển vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và chỉ số VNMidcaps quay trở lại trên đường trung bình 200 phiên.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và có thể tiếp tục xem xét mua mới với tỷ trọng thấp để thăm dò xu hướng ngắn hạn”.

VN-Index đang trong diễn biến kiểm tra động lực quanh vùng 1.670-1.680 với vận động khá thận trọng phía dòng tiền

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Doji cho thấy sự giằng co của chỉ số quanh vùng hỗ trợ 1.670-1.680.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ số chung tiếp tục vận động quanh vùng hỗ trợ 1.670 cùng với thanh khoản chưa có phần cải thiện nhiều so với phiên cùng kỳ thể hiện sự giằng co của thị trường. Đồng thời, chỉ báo RSI và MACD vẫn không có sự thay đổi so với phiên trước đó cho thấy xu hướng đi ngang của thị trường và cần chú ý khả năng chỉ số kiểm tra lại vùng đáy cũ gần nhất quanh 1650.

Trên khung đồ thị giờ, các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD hay CMF nhìn chung đều đang vận động hướng lên nên biên độ điều chỉnh giảm, nếu có, là không lớn. Tuy nhiên động lực tiếp tục đi lên vẫn đang khá hạn chế, thể hiện qua thanh khoản chưa có sự cải thiện, nên có thể sẽ cần thêm thời gian để tạo nền giá tích lũy ổn định hơn trước khi xuất hiện xu hướng mới.

VN-Index đang trong diễn biến kiểm tra động lực quanh vùng 1.670-1.680 với vận động khá thận trọng phía dòng tiền. Ngoài một số cổ phiếu riêng lẻ có câu chuyện riêng và thu hút được lực cầu, thì phần lớn thị trường chung vẫn đang trong diễn biến điều chỉnh hoặc đi ngang. Theo đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường, duy trì tỉ trọng đối với cổ phiếu giữ được xu hướng tăng, đồng thời tiếp tục tìm kiếm, chọn lọc cổ phiếu đang bắt đầu bật lên sau khi đã hình thành nền giá vững chắc để tìm kiếm cơ hội giải ngân ở những nhịp rung lắc trong phiên. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm bất động sản, đầu tư công, và chứng khoán”.

Biên độ tăng của chỉ số trong thời gian tới là vùng 1.700-1.720 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Quán tính tăng giá đã được thiết lập trên VN-Index kèm sự cải thiện tín hiệu trung hạn lên mức tích cực. Do đó, biên độ tăng của chỉ số trong thời gian tới là vùng 1.700-1.720 điểm. Chúng tôi cho rằng cổ phiếu Ngân hàng sẽ trở lại, dẫn dắt chỉ số tiếp cận các khu vực giá cao. Hỗ trợ ngắn hạn cho tín hiệu tăng hiện tại là vùng 1.680 điểm”

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Từ khóa:

chứng khoán đầu tư kháng cự 1700 khuyến nghị Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán VN-Index

1

VNPAY được vinh danh hạng mục cao nhất Top 10 thương hiệu Tin Dùng 2025

Tiêu & Dùng

2

Cửa hẹp của các tập đoàn lớn là lối mở cho doanh nghiệp Việt

Kinh tế số

3

Cần chuyển đổi tư duy quy hoạch từ “chống nước” sang “sống chung với nước”

Bất động sản

4

Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghệ cao

Thị trường

5

Chevron trỗi dậy tại Venezuela: Khi “đòn bẩy dầu mỏ” của Mỹ vượt lên Trung Quốc

Thế giới

