GRDP TP. Hồ Chí Minh ước đạt 8,3% trong năm 2025

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2025 ghi nhận nhiều kết quả tích cực, với GRDP ước đạt 8,3% tiếp tục khẳng định vai trò "đầu tàu" cả nước. Bước sang năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng làm động lực bứt phá…

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (mở rộng), kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2025 đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ “ĐẦU TÀU” CẢ NƯỚC

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của TP. Hồ Chí Minh ước đạt 8,3%. Tổng giá trị GRDP đạt 3,03 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 8.944 USD, cao gấp 1,7 lần mức bình quân chung cả nước.

Thu ngân sách ước đạt 746.438 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu (đạt 109,3% so với cùng kỳ). Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 8,9 tỷ USD. Toàn Thành phố có 59.750 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký và bổ sung hơn 2 triệu tỷ đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,5%. Tổng doanh thu du lịch đạt 260.000 tỷ đồng, tăng mạnh 36,1% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8,3% (cùng kỳ tăng 5,7%), cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng tích cực của khu vực công nghiệp. Sau hợp nhất, TP. Hồ Chí Minh có 25 cụm công nghiệp và 78 khu công nghiệp; trong đó khu vực Thành phố (cũ) giữ vai trò quan trọng, tập trung hoạt động nghiên cứu - phát triển và điều phối sản xuất với 4 ngành trọng điểm: hóa dược - cao su - nhựa; chế biến lương thực, thực phẩm, đồ uống; sản xuất hàng điện tử; cơ khí.

Bên cạnh đó, Thành phố đã nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực và tạo đột phá về hạ tầng giao thông. Trong năm, TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo xử lý 670/838 dự án, khu đất tồn đọng (đạt 80%), với tổng mức đầu tư hơn 804.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 16.200 ha.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế của TP. Hồ Chí Minh, như: hạ tầng quá tải, áp lực dân số lớn, ô nhiễm môi trường, ngập nước và ùn tắc giao thông chưa được giải quyết căn cơ; năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI, PAR-Index, SIPAS) còn thấp.

Bên cạnh đó, giải ngân đầu tư công chưa đạt yêu cầu; các đột phá chiến lược thiếu đồng bộ; phát triển đô thị chưa theo kịp tốc độ gia tăng dân số; giáo dục nghề nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu; công nghiệp văn hóa phát triển chậm; tội phạm ma túy và tội phạm công nghệ cao còn diễn biến phức tạp.

TĂNG TỐC MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG 2 CON SỐ NĂM 2026

Năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%; GRDP bình quân đầu người đạt 9.800 USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm khoảng 30% GRDP; tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt khoảng 60%; kinh tế số chiếm từ 30% GRDP; tổng chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đạt 2 - 3% GRDP, bố trí ít nhất 4 - 5% tổng chi ngân sách cho khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; năng suất lao động xã hội tăng bình quân khoảng 7,5%/năm.

Thành phố cũng đặt mục tiêu năm 2026 chỉ số PCI xếp hạng 10/34 tỉnh, thành; chỉ số PAPI xếp hạng 5/34 tỉnh, thành.

Theo Báo cáo, để đạt các chỉ tiêu trên, trong năm 2026, TP. Hồ Chí Minh định hướng phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu; tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số ngay từ đầu năm.

Cụ thể, Thành phố sẽ kiến trúc lại không gian phát triển theo hướng đa cực - tích hợp - kết nối; đổi mới công tác quy hoạch xây dựng, đô thị - nông thôn; huy động tối đa các nguồn lực đầu tư theo nguyên tắc đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt nguồn lực xã hội để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối nội vùng, liên vùng và các trục động lực gắn với cảng biển, sân bay.

Năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10% - Ảnh minh họa.

Để đạt kịch bản tăng trưởng thuận lợi (GRDP tăng 10,5 - 11%), ngay từ đầu năm 2026, TP. Hồ Chí Minh sẽ khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết 98 (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua bằng các dự án, công trình trọng điểm như hệ thống đường sắt đô thị, đường Vành đai, cao tốc kết nối trung tâm Thành phố với sân bay Long Thành.

Song song đó, Thành phố tập trung quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên; thúc đẩy chuyển đổi xanh; tăng cường bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả chống ngập; cải thiện chất lượng không khí, xử lý rác thải và nước thải; phát triển mảng xanh đô thị.

Bên cạnh phát triển kinh tế, TP. Hồ Chí Minh chú trọng phát huy giá trị văn hóa và con người; giáo dục truyền thống yêu nước; khơi dậy tinh thần tự hào, ý chí vươn lên, xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; đẩy nhanh các dự án văn hóa mang tính biểu tượng.

Thành phố tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục – đào tạo, phát triển thành trung tâm lớn của cả nước; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đa tầng; nâng cao chỉ số hạnh phúc đô thị và năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, triển khai hiệu quả đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; tăng cường ngoại giao văn hóa, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.