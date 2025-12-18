Giá vàng tăng mạnh, giá bạc lập kỷ lục mới

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 18/12/2025
Điệp Vũ
18/12/2025, 07:26
Giới phân tích còn cho rằng với đà tăng mạnh, giá bạc đang kéo theo giá vàng...
Giá vàng thế giới tăng mạnh và giá bạc lần đầu vượt mốc 66 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (17/12), khi số liệu ảm đạm về thị trường lao động Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất. Ngoài ra, căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela cũng làm gia tăng nhu cầu tìm kiếm “hầm trú ẩn” ở kim loại quý.
Lúc đóng cửa phiên giao dịch tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 36 USD/oz, tương đương tăng 0,84%, chốt ở mức 4.339,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.
Giá bạc giao ngay tăng 2,47 USD/oz, tương đương tăng 3,89%, đạt mức đóng cửa cao kỷ lục 66,27 USD/oz. Trong phiên, giá bạc còn lập đỉnh mọi thời đại ở 66,92 USD/oz.
Trên sàn giao dịch hàng hóa COMEX, giá vàng giao sau tăng 1%, đóng cửa ở mức 4.373,9 USD/oz.
Không có số liệu kinh tế Mỹ quan trọng nào được công bố trong phiên ngày thứ Tư, nhưng nhà đầu tư trên thị trường kim loại quý dựa vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp công bố hôm thứ Ba để đẩy giá lên. Theo báo cáo này, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng 11 đã tăng lên mức 4,6%, cao nhất trong 4 năm. Sự suy yếu của thị trường lao động củng cố khả năng Fed hạ lãi suất trong năm 2026.
Do kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và đón năm mới đang đến gần, khối lượng giao dịch trên các sàn kim loại quý quốc tế giảm xuống thấp, dẫn tới mức độ biến động giá cũng lớn hơn.
Bên cạnh đó, giới phân tích còn cho rằng với đà tăng mạnh, giá bạc đang kéo theo giá vàng.
“Giá bạc đang kéo giá vàng. Và cũng đang có một chút dịch chuyển của dòng tiền khỏi vàng để chảy vào bạc, bạch kim và palladium”, nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex nhận định với hãng tin Reuters, cho rằng mốc 70 USD/oz đối với giá bạc là hoàn toàn logic trong ngắn hạn.
Năm nay, giá bạc đã tăng 129% và giá vàng tăng 65%.
“Thị trường tiếp tục dự báo Fed hạ lãi suất 2 lần trong nửa đầu năm 2026. Kịch bản đó sẽ hỗ trợ giá vàng trong 2 quý đầu năm tới”, nhà quản lý tài sản Bas Kooijman của công ty DHF Capital SA nhận định.
Thị trường kim loại quý cũng đang được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng khi căng thẳng địa chính trị nóng lên. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/12 ra lệnh “phong tỏa” tất cả các con tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela. Đây là động thái gia tăng sức ép mới nhất của Washington đối với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.
Phiên ngày thứ Năm, mối quan tâm của thị trường sẽ hướng tới báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Tiếp đó, trong ngày thứ Sáu, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) sẽ được công bố. Hai báo cáo lạm phát này đều có thể ảnh hưởng không nhỏ đến triển vọng lãi suất Fed.
Đồng USD hồi giá trong phiên ngày thứ Tư, với chỉ số Dollar Index tăng 0,25%, chốt ở mức 98,39 điểm. Hôm thứ Ba, chỉ số giảm xuống mức thấp nhất 2 tháng. Trong 1 tháng trở lại đây, đồng USD đã giảm hơn 1,8% dưới sức ép từ triển vọng Fed hạ lãi suất.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 0,8 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.052,5 tấn vàng.
Lúc 6h25 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 0,9 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.338,4 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 138 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.
Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.093 đồng (mua vào) và 26.403 đồng (bán ra), tăng 5 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.
