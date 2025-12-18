Đồng loạt giảm giá xăng dầu

Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 18/12 tiếp tục được điều chỉnh giảm khá mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 376 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 462 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức giảm từ 233 đồng - 704 đồng/lít…

Chiều 18/12/2025, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 19.239 đồng/lít (giảm 376 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 381 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 19.620 đồng/lít (giảm 462 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.476 đồng/lít (giảm 678 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 17.937 đồng/lít (giảm 704 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 13.160 đồng/kg (giảm 233 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 26/12/2024 đến 18/12/2025.

Về nguyên nhân giảm giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11/12/2025 - 17/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: những tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ucraina do Mỹ thúc đẩy có thể dẫn tới việc gia tăng nguồn cung dầu từ Nga; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm nhưng tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất tăng vượt dự báo; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/12/2025 và kỳ điều hành ngày 18/12/2025 là: 76,312 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,056 USD/thùng, tương đương giảm 2,62%); 77,530 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,360 USD/thùng, tương đương giảm 2,95%); 83,196 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,964 USD/thùng, tương đương giảm 4,55%); 81,028 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 3,800 USD/thùng, tương đương giảm 4,48%); 334,984 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 8,086 USD/tấn, tương đương giảm 2,36%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 04/12/2025 - 10/12/2025 và từ 11/12/2025 - 17/12/2025.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.