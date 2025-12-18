Thứ Năm, 18/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Đồng loạt giảm giá xăng dầu

Huyền Vy

18/12/2025, 17:14

Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 18/12 tiếp tục được điều chỉnh giảm khá mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 376 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 462 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức giảm từ 233 đồng - 704 đồng/lít…

Giá các mặt hàng xăng dầu ngày 18/12/2025 được điều chỉnh giảm khá mạnh.
Giá các mặt hàng xăng dầu ngày 18/12/2025 được điều chỉnh giảm khá mạnh.

Chiều 18/12/2025, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 19.239 đồng/lít (giảm 376 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 381 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 19.620 đồng/lít (giảm 462 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.476 đồng/lít (giảm 678 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 17.937 đồng/lít (giảm 704 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 13.160 đồng/kg (giảm 233 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 26/12/2024 đến 18/12/2025.
Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 26/12/2024 đến 18/12/2025.

Về nguyên nhân giảm giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11/12/2025 - 17/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: những tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ucraina do Mỹ thúc đẩy có thể dẫn tới việc gia tăng nguồn cung dầu từ Nga; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm nhưng tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất tăng vượt dự báo; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/12/2025 và kỳ điều hành ngày 18/12/2025 là: 76,312 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,056 USD/thùng, tương đương giảm 2,62%); 77,530 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,360 USD/thùng, tương đương giảm 2,95%); 83,196 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,964 USD/thùng, tương đương giảm 4,55%); 81,028 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 3,800 USD/thùng, tương đương giảm 4,48%); 334,984 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 8,086 USD/tấn, tương đương giảm 2,36%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 04/12/2025 - 10/12/2025 và từ 11/12/2025 - 17/12/2025.
Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 04/12/2025 - 10/12/2025 và từ 11/12/2025 - 17/12/2025.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt “lao dốc” theo đà giảm của thế giới

15:14, 27/11/2025

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt “lao dốc” theo đà giảm của thế giới

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có mặt hàng tăng

15:33, 20/11/2025

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có mặt hàng tăng

Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều

14:50, 06/11/2025

Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều

Từ khóa:

căng thẳng Mỹ Venezuela Điều chỉnh giá xăng dầu giá dầu điêzen giá xăng dầu 2025 giá xăng E5RON92 giá xăng RON95 hòa bình Nga Ucraina liên Bộ Công Thương Tài chính thị trường xăng dầu thế giới tồn kho dầu thô Mỹ

Đọc thêm

GRDP TP. Hồ Chí Minh ước đạt 8,3% trong năm 2025

GRDP TP. Hồ Chí Minh ước đạt 8,3% trong năm 2025

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2025 ghi nhận nhiều kết quả tích cực, với GRDP ước đạt 8,3% tiếp tục khẳng định vai trò "đầu tàu" cả nước. Bước sang năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng làm động lực bứt phá…

Củ đao giềng rớt giá, xã Quy Mông tìm “lối thoát” cho nông dân

Củ đao giềng rớt giá, xã Quy Mông tìm “lối thoát” cho nông dân

Giá củ đao giềng (dong riềng) tại xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai đang rơi xuống mức thấp kỷ lục, hiện chỉ 1.100 đồng/kg, khiến hàng trăm hộ nông dân lao đao. Trước bài toán “được mùa mất giá”, địa phương đang tìm lối thoát bằng quy hoạch lại cây trồng và thúc đẩy chế biến sâu, trong đó mô hình làm miến OCOP được xem là hướng đi nhiều triển vọng...

Hợp tác quốc tế: Giải bài toán vốn và công nghệ cho chiến lược năng lượng xanh

Hợp tác quốc tế: Giải bài toán vốn và công nghệ cho chiến lược năng lượng xanh

Chiến lược năng lượng xanh của Việt Nam là bước đi tất yếu để đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050 và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, Việt Nam lại đang đối mặt với thách thức về công nghệ, vốn và hạ tầng. Để vượt qua thách thức này, hợp tác quốc tế là nguồn lực quan trọng...

Tiêu dùng chọn lọc và chú trọng giá trị là động lực tăng trưởng mới

Tiêu dùng chọn lọc và chú trọng giá trị là động lực tăng trưởng mới

Theo số liệu mới nhất, GDP Việt Nam trong quý 3/2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhờ sự đóng góp mạnh mẽ từ ba trụ cột chính: công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Các động lực chủ yếu như sản xuất, thương mại và du lịch vẫn giữ vai trò dẫn dắt, trong khi tiêu dùng nội địa bắt đầu cho thấy dấu hiệu phục hồi nhờ tác động tích cực từ các kỳ nghỉ lễ lớn.

Tăng trưởng nông nghiệp vượt mục tiêu

Tăng trưởng nông nghiệp vượt mục tiêu

Tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp năm 2025 ước tăng khoảng 4%, vượt mục tiêu đề ra là 2,5–3%/năm. Giai đoạn 2021- 2025, tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 10,5%/năm...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Thế giới

30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

eMagazine

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Thế giới

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thị trường điều chỉnh: Nhóm cổ phiếu chứng khoán bước vào vùng định giá hấp dẫn

Chứng khoán

2

Đáo hạn phái sinh, thanh khoản thấp kỷ lục

Chứng khoán

3

Vì sao giới trẻ Trung Quốc đổ xô thi công chức?

Thế giới

4

Hải Phòng đồng loạt khởi công, khánh thành 13 dự án

Bất động sản

5

[Trực tiếp]: Lễ Công bố và Vinh danh sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025

Video

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy