Đồng loạt giảm giá xăng dầu

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 18/12/2025
Huyền Vy
18/12/2025, 17:14
Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 18/12 tiếp tục được điều chỉnh giảm khá mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 376 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 462 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức giảm từ 233 đồng - 704 đồng/lít…
Chiều 18/12/2025, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.
Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 19.239 đồng/lít (giảm 376 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 381 đồng/lít;
Xăng RON95-III: không cao hơn 19.620 đồng/lít (giảm 462 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.476 đồng/lít (giảm 678 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu hỏa: không cao hơn 17.937 đồng/lít (giảm 704 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 13.160 đồng/kg (giảm 233 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).
Về nguyên nhân giảm giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11/12/2025 - 17/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: những tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ucraina do Mỹ thúc đẩy có thể dẫn tới việc gia tăng nguồn cung dầu từ Nga; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm nhưng tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất tăng vượt dự báo; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.
Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/12/2025 và kỳ điều hành ngày 18/12/2025 là: 76,312 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,056 USD/thùng, tương đương giảm 2,62%); 77,530 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,360 USD/thùng, tương đương giảm 2,95%); 83,196 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,964 USD/thùng, tương đương giảm 4,55%); 81,028 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 3,800 USD/thùng, tương đương giảm 4,48%); 334,984 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 8,086 USD/tấn, tương đương giảm 2,36%).
Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2025 ghi nhận nhiều kết quả tích cực, với GRDP ước đạt 8,3% tiếp tục khẳng định vai trò "đầu tàu" cả nước. Bước sang năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng làm động lực bứt phá…
Giá củ đao giềng (dong riềng) tại xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai đang rơi xuống mức thấp kỷ lục, hiện chỉ 1.100 đồng/kg, khiến hàng trăm hộ nông dân lao đao. Trước bài toán “được mùa mất giá”, địa phương đang tìm lối thoát bằng quy hoạch lại cây trồng và thúc đẩy chế biến sâu, trong đó mô hình làm miến OCOP được xem là hướng đi nhiều triển vọng...
Chiến lược năng lượng xanh của Việt Nam là bước đi tất yếu để đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050 và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, Việt Nam lại đang đối mặt với thách thức về công nghệ, vốn và hạ tầng. Để vượt qua thách thức này, hợp tác quốc tế là nguồn lực quan trọng...
Theo số liệu mới nhất, GDP Việt Nam trong quý 3/2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhờ sự đóng góp mạnh mẽ từ ba trụ cột chính: công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Các động lực chủ yếu như sản xuất, thương mại và du lịch vẫn giữ vai trò dẫn dắt, trong khi tiêu dùng nội địa bắt đầu cho thấy dấu hiệu phục hồi nhờ tác động tích cực từ các kỳ nghỉ lễ lớn.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: