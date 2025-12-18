Cửa hẹp của các tập đoàn lớn là lối mở cho doanh nghiệp Việt

Các giải pháp đại trà, phổ quát thường do các tập đoàn lớn toàn cầu nắm giữ, nhưng lại không phù hợp với những nhu cầu chuyên dụng, đặc thù của Việt Nam. Đây chính là cửa phát triển của doanh nghiệp Việt. Người Việt Nam vốn nhanh nhạy, linh hoạt, phù hợp với tư duy thiết kế và cải tiến liên tục, rất thích hợp để đi theo con đường chuyên biệt hóa và khác biệt hóa...

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tại buổi thăm và làm việc với Công ty Cổ phần MK Vision mới đây.

"MUỐN VƯƠN RA THẾ GIỚI, DOANH NGHIỆP PHẢI LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ LÕI"

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, việc Việt Nam xác định danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm chiến lược thể hiện nhận thức rõ ràng về vai trò then chốt của công nghệ đối với chủ quyền quốc gia, năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của nền kinh tế.

Bộ trưởng chỉ rõ: "Muốn đi ra thế giới, trước hết phải làm chủ sản phẩm chiến lược và công nghệ lõi. Chính việc làm chủ công nghệ sẽ tạo nền tảng để sản phẩm "Make in Vietnam" chinh phục thị trường toàn cầu. Muốn vươn ra thế giới, doanh nghiệp không chỉ dừng ở thiết kế, tích hợp hay sản xuất, mà còn phải nắm giữ và phát triển công nghệ lõi, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững và khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ quốc tế".

Bộ trưởng khẳng định chủ động công nghệ là điều kiện tiên quyết để Việt Nam có thể phát triển bền vững và chinh phục thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào nghiên cứu công nghệ cốt lõi một cách thuần túy, Việt Nam đang hướng tới chiến lược phát triển công nghệ dựa trên việc làm chủ sản phẩm và ứng dụng sáng tạo công nghệ để giải quyết các bài toán thực tiễn của đất nước.

Thông qua việc giải quyết các bài toán của đời sống, của xã hội và của đất nước bằng sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh sáng tạo, doanh nghiệp vừa giúp Việt Nam phát triển, vừa tạo ra doanh thu, nguồn lực tài chính, đồng thời xác định rõ công nghệ lõi nào cần làm chủ.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần tập trung vào các sản phẩm và công nghệ chuyên biệt (specialized), đáp ứng những nhu cầu cụ thể, đặc thù như quản lý giao thông thông minh, giải pháp giám sát đô thị, giải pháp quản trị hạ tầng.

Các giải pháp đại trà, phổ quát thường do các tập đoàn lớn toàn cầu nắm giữ, nhưng lại không phù hợp với những nhu cầu chuyên dụng, đặc thù của Việt Nam. Đây chính là cửa phát triển của doanh nghiệp Việt. Người Việt Nam vốn nhanh nhạy, linh hoạt, phù hợp với tư duy thiết kế và cải tiến liên tục, rất thích hợp để đi theo con đường chuyên biệt hóa và khác biệt hóa.

"DOANH NGHIỆP KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI CÓ THẬT NHIỀU NHÂN TÀI"

Về nguồn nhân lực, khái niệm "nhân tài" cũng đang thay đổi. Với sự hỗ trợ của các công cụ AI, khoảng cách giữa người khá và người giỏi được thu hẹp đáng kể.

Doanh nghiệp không nhất thiết phải có thật nhiều "thiên tài", mà cần xây dựng đội ngũ đủ mạnh, làm việc trên các bài toán lớn, thách thức, có ngân sách và cơ chế phù hợp. Nhân tài có thể là người Việt Nam hoặc bất kỳ ai trên thế giới, miễn là họ cùng tham gia giải quyết các bài toán lớn của doanh nghiệp và đất nước.

Chính sách của Nhà nước trong thời gian gần đây đã thay đổi rất căn bản, theo hướng cởi mở, hiện đại và đồng hành hơn với doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần chủ động hiểu và vận dụng chính sách, coi đó là sự đồng hành chứ không phải điều kiện quyết định thành công.

Thành công trước hết phải đến từ tầm nhìn, khát vọng lớn và sự kiên trì của chính doanh nghiệp.

Làm chủ sản phẩm chiến lược, công nghệ lõi và dữ liệu nội bộ chính là con đường để doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tạo bứt phá, vươn ra thị trường toàn cầu và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Trong hệ sinh thái công nghệ, những bước phát triển đột phá không chỉ đến từ công nghệ hay sản phẩm, mà nhiều khi đến từ mô hình kinh doanh sáng tạo. Chuyển từ bán sản phẩm sang bán dịch vụ, bán giải pháp dựa trên dữ liệu, hay tạo ra giá trị mới từ việc hiểu sâu hành vi người dùng, đó chính là con đường giúp doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, bền vững và khác biệt.

Hiện nay, Công ty Cổ phần MK Vision đang tập trung phát triển sản phẩm camera, hệ thống trí tuệ nhân tạo xử lý tại biên (AI on Adge) có khả năng thích ứng linh hoạt trong nhiều lĩnh vực.

Tại buổi làm việc, Bộ cùng Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần MK Vision đã có những trao đổi thiết thực về năng lực tự chủ trong nghiên cứu và sản xuất, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp nỗ lực hơn nữa trong việc làm chủ công nghệ chiến lược, sản phẩm chiến lược.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc hoàn thiện tiêu chí, làm rõ định hướng và con đường phát triển.

Bộ trưởng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là doanh nghiệp cần giữ khát vọng lớn, quyết tâm cao, và tìm ra con đường khác biệt của riêng mình, đồng thời hòa vào con đường phát triển chung của Việt Nam.