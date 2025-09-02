Thứ Ba, 02/09/2025

Trang chủ Kinh tế số

Giá điện thoại sắp “leo thang” trong vài tháng tới?

Hạ Chi

02/09/2025, 09:32

iPhone và Galaxy có thể sẽ tăng giá trong năm tới. Nguyên nhân đến từ việc TSMC, nhà sản xuất chip hàng đầu Đài Loan, đã tăng chi phí sản xuất bán dẫn...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sau đợt tăng giá 10% trong năm nay, TSMC dự kiến sẽ tiếp tục nâng chi phí thêm 5–10% vào năm tới để bù đắp chi phí thuế quan từ Mỹ, biến động thị trường và nhiều yếu tố bên ngoài khác. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến giá thành điện thoại thông minh.

Chip do TSMC sản xuất đang được sử dụng trên cả iPhone và Samsung Galaxy. iPhone 17 sẽ ra mắt với chip A19, trong khi Galaxy S26 dự kiến dùng Snapdragon 8 Elite Gen 2 (hoặc Gen 5) của Qualcomm. Cả hai bộ xử lý này đều phụ thuộc vào dây chuyền của TSMC, và cả Apple lẫn Samsung khó có thể sớm thay đổi nhà cung ứng.

Tuy nhiên, đợt tăng giá mới chưa ảnh hưởng ngay đến iPhone 17 hay Galaxy S26 Ultra, nhưng bản thân các mẫu này đã chịu tác động từ lần tăng giá trước. Theo tin đồn, giá iPhone 17 Pro và 17 Pro Max có thể tăng thêm khoảng 50 USD khi được công bố vào ngày 9/9 tới, mức thấp hơn dự đoán ban đầu khi xét tới những khó khăn chuỗi cung ứng và các nâng cấp mới mà Apple chuẩn bị giới thiệu.

Nhiều người cho rằng quyết định tăng giá của TSMC có thể đến từ thuế quan, căng thẳng địa chính trị hay đơn giản chỉ là tăng lợi nhuận. Nhưng, dù vậy, TSMC cũng phải tính toán cẩn trọng để giữ cân bằng giữa lợi nhuận và việc giữ chân khách hàng.

Theo PhoneArena, chính vì vậy, Samsung đang đẩy mạnh quay lại sử dụng chip Exynos “cây nhà lá vườn”, trong khi Apple cũng tìm cách giảm phụ thuộc vào Qualcomm. Dù Exynos 2600 tiến trình 2nm chưa kịp cho Galaxy S26, nhưng khả năng sẽ xuất hiện ở thế hệ sau.Xuất bản

Từ khóa:

chip iPhone 17 kinh tế số Qualcomm Samsung Galaxy S26 TSMC

