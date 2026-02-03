Đài Loan siết chặt kiểm tra sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 03/02/2026
Song Hà
03/02/2026, 07:14
Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) vừa thông báo áp dụng biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt đối với sầu riêng Việt Nam do lo ngại về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật...
Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc), ngày 27/1/2026 Cổng thông tin điện tử Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) thông báo sẽ kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật với từng lô sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam.
Theo thông báo, biện pháp này của phía Đài Loan sẽ được kéo dài đến ngày 26/02/2026.
Trước đó, trong công văn gửi Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, để bảo vệ an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, căn cứ Điều 27 của Biện pháp kiểm tra nhập khẩu thực phẩm và sản phẩm liên quan (sửa đổi, có hiệu lực từ 01/01/2026) và Điều 34 của Luật Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, TFDA quyết định tạm dừng kiểm tra nhập khẩu đối với 01 doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam trong thời hạn 01 tháng.
Phía Đài Loan cũng đề nghị cơ quan chủ quản Việt Nam kiểm soát chất lượng hàng hóa xuất khẩu sang Đài Loan phải phù hợp quy định an toàn vệ sinh thực phẩm của Đài Loan.
TFDA cũng đưa ra cảnh báo, nếu tình trạng vi phạm tiếp tục và không được cải thiện, cơ quan này sẽ căn cứ mức độ vi phạm để đánh giá và điều chỉnh lại thời hạn hoặc phạm vi tạm dừng kiểm tra nhập khẩu.
Trước tình hình này, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc khuyến cáo các doanh nghiệp đang xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Đài Loan cần đặc biệt lưu ý rà soát và kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm ngay từ khâu canh tác đến đóng gói. Tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật để tránh bị đưa vào danh sách hạn chế hoặc đình chỉ xuất khẩu.
