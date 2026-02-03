SIC hoàn tất bán 1,45 triệu cổ phiếu VNM

Từ ngày 19/1 đến ngày 28/1/2026, SIC đã bán thành công 1,45 triệu cổ phiếu VNM theo phương thức khớp lệnh.

Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE).

Được biết, SIC đã đăng ký bán hết 1,45 triệu cổ phiếu, chiếm 0,069% tại VNM, từ ngày 19/1 đến ngày 17/2/2026 nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Được biết, SIC là công ty con của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Hiện SCIC là cổ đông lớn nhất tại Vinamilk, nắm giữ gần 752,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 36% vốn điều lệ.

Hiện, ông Lê Thành Liêm - thành viên HĐQT điều hành, Giám đốc điều hành tài chính VNM và cũng là người đại diện phần vốn sở hữu của SCIC - chủ sở hữu của SIC tại VNM đang nắm giữ 493.381 cổ phiếu, chiếm 0,024% vốn tại VNM.

Mới đây, VNM đã công bố kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý 4/2025 lần lượt tăng 10% và 34% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2025, doanh thu tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước trong khi lợi nhuận sau thuế đi ngang so với cùng kỳ năm trước, khi việc gián đoạn kênh phân phối trong quý 1/2025 đã được bù đắp bởi kết quả tích cực trong quý 2 - quý 4/2025. Hai chỉ số trên lần lượt hoàn thành 100% và 102% dự báo cả năm của VCSC. VCSC nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng đối với dự báo, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Về doanh thu trong nước: VNM ghi nhận doanh số quý 4/2025 tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Hệ thống cửa hàng Vinamilk tiếp tục ghi nhận lưu lượng khách đạt mức cao kỷ lục. VNM đã ra mắt gần 100 sản phẩm đổi mới trong năm 2025, sau 120 lần ra mắt và tái cơ cấu sản phẩm trong 2024. Nhiều chiến dịch marketing đã được được triển khai với KPI rất khả quan.

VCSC đánh giá cao tốc độ đẩy mạnh trong cao cấp hóa danh mục của VNM, nhắm tới người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe, nhu cầu sữa thực vật, sữa bột cho người cao tuổi, cùng các hương vị sáng tạo cho sữa chua và sữa nước.

Đối với thị trường nước ngoài: VNM ghi nhận doanh số quý 4/2025 tăng 21% so với cùng kỳ năm trước trên mức cơ sở cao, chủ yếu do Angkor Milk và VNM nhanh chóng gia tăng thị phần tại Campuchia, trong khi các thị trường khác cũng ghi nhận kết quả tích cực.

Theo VCSC, biên lợi nhuận gộp quý 4/2025 giảm nhẹ so với cùng kỳ quý trước từ 41,8% xuống 40,4%, chủ yếu do biên lợi nhuận gộp mảng xuất khẩu giảm 5 điểm % và biên lợi nhuận gộp trong nước giảm 60 điểm cơ bản. VCSC lưu ý rằng giá bột sữa đầu vào trên thị trường đã giảm khoảng 30% trong nửa cuối năm 2025. Tỷ lệ chi phí SG&A/doanh thu giảm khoảng 4 điểm %, chủ yếu nhờ mẫu số doanh thu cao hơn, khi các sáng kiến tái định vị thương hiệu, đổi mới sản phẩm, cũng như các chương trình chuyển đổi số triển khai trước đây của VNM bắt đầu mang lại hiệu quả.