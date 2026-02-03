Thứ Ba, 03/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Giá giảm 25% sau niêm yết, VCK muốn phát hành hơn 913 triệu cổ phiếu thưởng

Hà Anh

03/02/2026, 07:40

VCK vừa công bố lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong giai đoạn từ ngày 31/1 đến 10/2/2026 về một số nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý là phương án phát hành hơn 913 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:60 (100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 60 cổ phiếu mới).

Sơ đồ giá cổ phiếu VCK trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VCK trên TradingView.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (mã VCK-HOSE) thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, VCK vừa công bố lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong giai đoạn từ ngày 31/1 đến 10/2/2026 về một số nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý là phương án phát hành hơn 913 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:60 (100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 60 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn thực hiện phát hành được lấy từ thặng dư vốn cổ phần, căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian triển khai dự kiến trong quý 1 –2/2026. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của VPS sẽ tăng từ 15.218 tỷ đồng lên 24.349 tỷ đồng.

VnEconomy

Trước đó, VPS chào bán 161,85 triệu cổ phiếu riêng lẻ vào ngày 29/12/2025, tuy nhiên đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không đạt kỳ vọng do công ty chỉ chào bán được 39,51 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư cá nhân. Sau giao dịch, nhà đầu tư này nâng tỷ lệ sở hữu tại VPS lên 4,06% vốn điều lệ. Tổng số tiền thu được là hơn 1.870 tỷ đồng và vốn điều lệ của VPS tăng lên hơn 15.218 tỷ đồng.

VnEconomy

Về kết quả kinh doanh, doanh thu quý 4/2025 của VPS tăng 32% đạt 2.652 tỷ đồng; chi phí hoạt động tăng 43% lên gần 1.373 tỷ; lợi nhuận sau thuế tăng 21% đạt hơn 1.014 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu tăng 32% tương ứng 646 tỷ; tổng chi phí kinh doanh tăng 43% tương ứng 416 tỷ do đó, lợi nhuận sau thuế tăng 21% tương đương 179,1 tỷ.

Lũy kế năm 2025, VPS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 8.260,77 tỷ đồng, tăng gần 28% so với năm trước (6.466 tỷ); Lợi nhuận sau thuế đạt 3.579 tỷ đồng, tăng trên 42% so với cùng kỳ (2.519 tỷ).

Năm 2025, VPS tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới chứng khoán quý 4 và cả năm 2025 trên cả 04 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCoM và Phái sinh.

Được biết, 1.482.315.700 cổ phiếu VCK niêm yết trên HOSE vào ngày 16/1/2025 với giá 60.000 đồng và nay chốt phiên ngày 2/2/2026, giá cổ phiếu VCK giảm 1,53% về còn 45.200 đồng. Như vậy, giá cổ phiếu này đã giảm 25% sau chưa đầy 2 tháng niêm yết.

VPS chốt giá IPO 60.000 đồng/cổ phiếu

23:13, 13/10/2025

VPS chốt giá IPO 60.000 đồng/cổ phiếu

VPS trình cổ đông 3 phương án tăng vốn và niêm yết trên sàn HoSE

16:11, 25/09/2025

VPS trình cổ đông 3 phương án tăng vốn và niêm yết trên sàn HoSE

Từ khóa:

chứng khoán phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ VCK

Đọc thêm

SIC hoàn tất bán 1,45 triệu cổ phiếu VNM

Từ ngày 19/1 đến ngày 28/1/2026, SIC đã bán thành công 1,45 triệu cổ phiếu VNM theo phương thức khớp lệnh.

Vietbank kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao, bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc mới

Vietbank kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao, bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc mới

Vietbank vừa công bố quyết định kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao, trong đó miễn nhiệm một số vị trí theo nguyện vọng cá nhân và bổ nhiệm nhân sự mới nhằm tăng cường năng lực quản trị, điều hành trong giai đoạn phát triển tiếp theo…

285 triệu cổ phiếu HPA lên sàn HOSE ngày 6/2 tới

285 triệu cổ phiếu HPA lên sàn HOSE ngày 6/2 tới

Mức giá chào sàn HOSE của HPA là 41.900 đồng/cổ phiếu bằng đúng với mức giá IPO, HPA dự kiến mang lại tỷ suất cổ tức khoảng 9,2% trong 12 tháng tới. Giai đoạn 2026-2030, công ty dự kiến duy trì mức cổ tức tối thiểu 3.000 đồng/cổ phiếu/năm, tương ứng suất cổ tức khoảng 7,2%/năm.

Cổ phiếu đang trong diện cảnh báo, TMT bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin

Ngày 30/12/2025, TMT đã thông qua giao dịch với Công ty cổ phần đầu tư trạm sạc Việt Nam với giá trị dự kiến là 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, do thời điểm phát sinh Nghị quyết rơi vào gia đoạn cao điểm cuối năm, khối lượng công việc phát sinh nhiều nên cán bộ phụ trách của công ty đã sơ xuất chậm công bố thông tin theo quy định.

DIG hết nợ trái phiếu, doanh thu quý 4/2025 tăng 920%

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (mã DIG-HOSE) vừa công bố kết quả mua lại trước hạn.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ấn Độ - Việt Nam song hành cùng nhau

eMagazine

Ấn Độ - Việt Nam song hành cùng nhau

Khung pháp lý định hình “sân chơi” tài sản số

eMagazine

Khung pháp lý định hình “sân chơi” tài sản số

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 05-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 05-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đề xuất cơ chế sandbox đối với tài sản mã hoá tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Tài chính

2

Từ ERPA, Nghệ An hình thành dòng tài chính xanh cho bảo vệ rừng

Kinh tế xanh

3

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm ngành năng lượng

Thị trường

4

Ấn Độ lạc quan dự báo kinh tế tăng trưởng 7,2%

Thế giới

5

Bộ Công Thương yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu trước và sau Tết

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy