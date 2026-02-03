Giá giảm 25% sau niêm yết, VCK muốn phát hành hơn 913 triệu cổ phiếu thưởng

VCK vừa công bố lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong giai đoạn từ ngày 31/1 đến 10/2/2026 về một số nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý là phương án phát hành hơn 913 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:60 (100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 60 cổ phiếu mới).

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (mã VCK-HOSE) thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, VCK vừa công bố lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong giai đoạn từ ngày 31/1 đến 10/2/2026 về một số nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý là phương án phát hành hơn 913 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:60 (100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 60 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn thực hiện phát hành được lấy từ thặng dư vốn cổ phần, căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian triển khai dự kiến trong quý 1 –2/2026. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của VPS sẽ tăng từ 15.218 tỷ đồng lên 24.349 tỷ đồng.

Trước đó, VPS chào bán 161,85 triệu cổ phiếu riêng lẻ vào ngày 29/12/2025, tuy nhiên đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không đạt kỳ vọng do công ty chỉ chào bán được 39,51 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư cá nhân. Sau giao dịch, nhà đầu tư này nâng tỷ lệ sở hữu tại VPS lên 4,06% vốn điều lệ. Tổng số tiền thu được là hơn 1.870 tỷ đồng và vốn điều lệ của VPS tăng lên hơn 15.218 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu quý 4/2025 của VPS tăng 32% đạt 2.652 tỷ đồng; chi phí hoạt động tăng 43% lên gần 1.373 tỷ; lợi nhuận sau thuế tăng 21% đạt hơn 1.014 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu tăng 32% tương ứng 646 tỷ; tổng chi phí kinh doanh tăng 43% tương ứng 416 tỷ do đó, lợi nhuận sau thuế tăng 21% tương đương 179,1 tỷ.

Lũy kế năm 2025, VPS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt hơn 8.260,77 tỷ đồng, tăng gần 28% so với năm trước (6.466 tỷ); Lợi nhuận sau thuế đạt 3.579 tỷ đồng, tăng trên 42% so với cùng kỳ (2.519 tỷ).

Năm 2025, VPS tiếp tục dẫn đầu thị phần môi giới chứng khoán quý 4 và cả năm 2025 trên cả 04 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCoM và Phái sinh.

Được biết, 1.482.315.700 cổ phiếu VCK niêm yết trên HOSE vào ngày 16/1/2025 với giá 60.000 đồng và nay chốt phiên ngày 2/2/2026, giá cổ phiếu VCK giảm 1,53% về còn 45.200 đồng. Như vậy, giá cổ phiếu này đã giảm 25% sau chưa đầy 2 tháng niêm yết.