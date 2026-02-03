Giá vàng hồi mạnh sau khi mất mốc 4.700 USD/oz, SPDR Gold Trust “nằm im”

Thị trường kim loại quý hồi phục vào đầu giờ sáng nay (3/2), sau khi bán tháo trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (2/2) khiến giá vàng chốt phiên ở mức thấp hơn gần 1.000 USD/oz so với kỷ lục...

Đồng USD phục hồi là một phần nguyên nhân dẫn tới phiên xả hàng vào đầu tuần, trong khi quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust giữ nguyên khối lượng nắm giữ.

Lúc đóng cửa phiên Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 230,7 USD/oz, tương đương giảm hơn 4,7%, chốt ở mức 4.660,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 6,03 USD/oz, tương đương giảm gần 7,1%, chốt ở mức 79,37 USD/oz.

Giá bạch kim giao ngay giảm 3,2%, còn 2.129 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 giảm 1,9%, chốt phiên ở mức 4.652,6 USD/oz.

Mức giá đóng cửa phiên này của vàng đã giảm trên 900 USD/oz so với kỷ lục gần 5.600 USD/oz thiết lập vào giữa tuần trước. Trong giờ giao dịch tại thị trường châu Á trước đó, giá vàng có lúc giảm còn hơn 4.400 USD/oz, tương đương mức giảm gần 1.200 USD/oz (hơn 21%) so với đỉnh. Giá bạc có lúc giảm còn hơn 71 USD/oz, thấp hơn khoảng 50 USD/oz (gần 42%) so với kỷ lục.

Trước phiên này, giá vàng đã giảm 9% và giá bạc giảm hơn 26% trong phiên ngày thứ Sáu. Đối với vàng, đó là phiên giảm tuyệt đối mạnh chưa từng thấy trong lịch sử, còn đối với bạc, đó là phiên giảm sâu nhất kể từ thập niên 1980.

Đợt bán tháo lịch sử này của thị trường kim loại quý xuất phát từ một nguyên nhân quan trọng là việc ông Kevin Warsh được Tổng thống Donald Trump đề cử làm chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nếu được Thượng viện phê chuẩn, ông Warsh sẽ thay ông Jerome Powell khi ông Powell chính thức hết nhiệm kỳ vào tháng 5 tới.

Ông Warsh - một cựu thống đốc Fed - được nhận định là người có quan điểm cứng rắn về chính sách tiền tệ, ưu tiên chống lạm phát, và có khả năng bảo toàn được sự độc lập của Fed trước sức ép chính trị.

Đồng USD hồi phục sau khi có tin ông Warsh được đề cử cũng gây áp lực giảm đáng kể lên giá vàng, bên cạnh nhu cầu hiện thực hóa lợi nhuận sau khi giá vàng tăng quá nhanh và quá mạnh từ đầu năm.

Chỉ số Dollar Index chốt phiên ngày thứ Hai với mức tăng hơn 0,6%, đạt 97,6 điểm, cao nhất trong hơn 1 tuần. Trong 5 phiên trở lại đây, chỉ số đã tăng gần 0,6% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Ngoài ra, giá kim loại quý còn giảm do căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu xuống thang. Vào cuối tuần, ông Trump tuyên bố Iran đang “đàm phán nghiêm túc” về vấn đề hạt nhân. Cũng trong tuần trước, giới chức Đan Mạch lạc quan sau cuộc gặp tại Washington giữa các quan chức cấp cao của Greenland, Đan Mạch và Mỹ để thảo luận về vấn đề Greenland.

Tại thời điểm đạt đỉnh trước khi xảy ra cú rơi lịch sử, giá vàng đã tăng gần 30% kể từ đầu năm và giá bạc tăng khoảng 70%.

Bất chấp sự biến động lớn, giới phân tích cho rằng không nên xem sự sụt giảm vừa rồi là sự khởi đầu của một xu hướng suy yếu kéo dài của kim loại quý.

“Các yếu tố nền tảng cho một sự đảo chiều bền vững sang suy giảm của giá vàng dường như vẫn chưa xuất hiện”, nhà phân tích Michael Hsueh của ngân hàng Deutsche Bank nhận xét trong một báo cáo. Ông Hsueh nhấn mạnh rằng lực bắt đáy đang mạnh và thị trường chỉ đang trải qua một đợt rung lắc thay vì sự thay đổi lớn trong tâm lý nhà đầu tư.

Một số nhà phân tích khác nhận xét cú giảm vừa rồi của giá vàng và giá bạc có thể đẩy các nhà giao dịch đầu cơ khỏi thị trường, giúp thị trường giảm nhiệt một cách lành mạnh và giảm bớt yếu tố đầu cơ quá mức.

Trong một động thái có thể giúp giảm đầu cơ, công ty quản lý sàn giao dịch CME Group hôm thứ Sáu cho biết sẽ nâng tỷ lệ ký quỹ đối với các hợp đồng tương lai kim loại quý, có hiệu lực sau khi thị trường đóng cửa phiên ngày thứ Hai.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới không có động thái mua bán ròng nào trong phiên đầu tuần, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.087,1 tấn vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Ông Christopher Forbes, trưởng bộ phận châu Á và Trung Đông tại công ty CMC Markets, nhận định pha giảm vừa rồi của giá vàng là một sự điều chỉnh kinh điển sau một đợt tăng quá mức, thay vì phản ánh một sự đứt gãy của xu hướng tăng dài hạn. “Hoạt động chốt lời, đồng USD vững lên, và tin tức địa chính trị dịu đi đã làm suy yếu một giao dịch vốn đã trở nên đông đúc quá mức”, ông nói.

Theo ông Forbes, trong ngắn hạn, giá vàng sẽ giữ ở mức cao, nhưng độ biến động sẽ lớn trong lúc thị trường chờ thông tin rõ ràng hơn về đường lối chính sách của ông Warsh. “Nếu đồng USD suy yếu trở lại hoặc ông Warsh được xác nhận là mềm mỏng, lực mua sẽ mạnh trở lại trên thị trường vàng”, ông Warsh nói, dự báo giá vàng vẫn sẽ tăng trong 12 tháng tới và có thể lập lại mức đỉnh nếu Fed còn nới lỏng chính sách tiền tệ.

Với sự lạc quan tương tự, ngân hàng JPMorgan Chase dự báo giá vàng sẽ đạt mốc 6.300 USD/oz trong năm nay do nhu cầu của nhà đầu tư và các ngân hàng trung ương còn lớn.

Thị trường kim loại quý hồi phục mạnh khi mới mở cửa phiên châu Á sáng nay.

Lúc 6h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng gần 85 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương tăng hơn 1,8%, giao dịch ở mức 4.745 USD/oz. Giá bạc tăng 3,3%, đạt 81,94 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 150 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.790 đồng (mua vào) và 26.180 đồng (bán ra), tăng 70 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.