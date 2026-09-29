“Luồng gió mới” cho thị trường bán lẻ

Outlet là mô hình bán lẻ tập trung các thương hiệu nổi tiếng. Tại đây, nhà sản xuất hoặc nhà phân phối bán trực tiếp sản phẩm (hàng tồn kho, hàng lỗi nhẹ hoặc mặt hàng sản xuất riêng) đến tay người tiêu dùng với mức giá hợp lý.
Việc phê duyệt Đề án được đặt trong yêu cầu hiện đại, minh bạch, bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước về thương mại, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Theo Đề án, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu hình thành ít nhất 1 mô hình outlet. Bước sang giai đoạn 2030–2045, định hướng sẽ mở rộng ra cả ba miền Bắc, Trung, Nam, bảo đảm mỗi khu vực sở hữu ít nhất 1 mô hình.
Ngoài ra, Đề án còn đặt mục tiêu tập huấn, nâng cao năng lực cho tối thiểu 5.000 cán bộ, công chức và đại diện doanh nghiệp liên quan đến công tác quản lý, vận hành bán lẻ.
Để phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, Đề án xác định 3 loại hình outlet chiến lược:
Thứ nhất: Làng outlet cao cấp (30.000 – 50.000 m2): Thiết kế theo kiến trúc không gian mở, quy tụ các thương hiệu trung đến cao cấp và xa xỉ. Mô hình quy tụ các thương hiệu từ trung cấp đến cao cấp, xa xỉ, định hướng đặt gần các đô thị lớn, điểm du lịch và các đầu mối giao thông như cao tốc, sân bay.
Thứ hai: Trung tâm outlet đô thị/ngoại vi có diện tích cho thuê từ 5.000-25.000 m2, có thể tổ chức trong nhà hoặc ngoài trời. Mô hình tập trung các thương hiệu phổ thông, trung cấp, nhất là thời trang, thể thao, đồ gia dụng, hướng tới phục vụ nhu cầu mua sắm thường xuyên của người dân và khách du lịch.
Thứ ba: Outlet tích hợp có diện tích cho thuê từ 15.000-50.000 m2, nằm trong các tổ hợp đa chức năng như khu nhà ở, văn phòng, giải trí, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác. Mô hình có thể phát triển tại các khu đô thị, vị trí chiến lược, địa phương đông dân cư và có lượng khách du lịch lớn.
Không gian phát triển outlet được định hướng tại các khu vực có lợi thế về sức mua, du lịch và kết nối giao thông. Tại Hà Nội, các trục cao tốc Hà Nội-Móng Cái, Hà Nội-Lào Cai, Nhật Tân-Nội Bài và Hà Nội-Hải Phòng được xác định là những khu vực có tiềm năng.
Tại TP. Hồ Chí Minh, định hướng tập trung dọc cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và khu vực gần sân bay quốc tế Long Thành. Tại Đà Nẵng/Hội An, các vị trí tiềm năng nằm trên trục đường ven biển kết nối Đà Nẵng với Hội An.
Đề án cũng định hướng nghiên cứu phát triển outlet tại các trung tâm du lịch biển đảo có quỹ đất lớn, gần các khu nghỉ dưỡng phức hợp như Cam Ranh (Khánh Hòa), Phú Quốc (An Giang) và các khu thương mại tự do.
TẠO HÀNH LANG PHÁP LÝ VỮNG CHẮC
Một điểm quan trọng của Đề án là tỷ lệ hàng hóa, sản phẩm Việt Nam tại các mô hình outlet thí điểm phải đạt tối thiểu từ 30% đến 40%. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu hình thành ít nhất 10 nhóm sản phẩm "quà tặng quốc gia" trưng bày và kinh doanh tại các outlet. Trong đó, các sản phẩm mang Thương hiệu quốc gia, sản phẩm OCOP 5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và hàng Việt tiên phong sẽ được ưu tiên hàng đầu.
Các địa phương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Phú Quốc được khuyến khích đi đầu trong việc thu hút đầu tư thí điểm. Quyết định lựa chọn nhà đầu tư sẽ chú trọng vào năng lực tài chính, kinh nghiệm vận hành chuỗi bán lẻ quốc tế và cam kết tiêu thụ hàng Việt.
Để Đề án triển khai hiệu quả, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) được giao làm đầu mối tham mưu, chủ trì nghiên cứu và hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý.
Song song đó, các cơ quan chức năng sẽ thắt chặt quản lý thị trường, tăng cường kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, giá bán, niêm yết giá; kiên quyết phòng chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại.
Sự ra đời của Đề án phát triển mô hình outlet không chỉ giúp hoàn thiện khung pháp lý cho một mô hình bán lẻ hiện đại, mà còn hứa hẹn tạo nên những bước chuyển mình mạnh mẽ, đưa Việt Nam trở thành điểm đến mua sắm – du lịch hấp dẫn trong khu vực.
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