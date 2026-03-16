Giá USD tự do đi ngang

Giá mua/bán USD trên thị trường tự do ngày 16/3 đi ngang quanh 27.150–27.190 đồng/USD, trong khi tỷ giá bán USD tại các ngân hàng thương mại phổ biến 26.320–26.321 đồng/USD, sát mức trần do Ngân hàng Nhà nước quy định. Chênh lệch giữa hai thị trường duy trì khoảng 870 đồng/USD, còn biên độ mua – bán USD tại các ngân hàng dao động 183–270 đồng/USD....

Ngày 16/3/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.068 đồng/USD, tăng 3 đồng so với mức 25.065 đồng/USD của cuối tuần trước (13/3). Với biên độ giao dịch +/- 5%, tỷ giá trần được xác định ở 26.321 đồng/USD. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch với giá mua vào 23.865 đồng/USD và giá bán ra 26.271 đồng/USD.

So sánh với tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại trong ngày cho thấy giá bán USD của hầu hết ngân hàng đều ở khoảng 26.320–26.321 đồng/USD, tức sát mức trần do Ngân hàng Nhà nước quy định. Trong khi đó, giá mua USD tại các ngân hàng dao động chủ yếu từ 26.051–26.137 đồng/USD, tạo ra mức chênh lệch mua – bán phổ biến 183–270 đồng/USD.

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng sáng 16/3 (Nguồn: VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng)

Cụ thể, tại VietinBank, USD được mua vào 26.092 đồng/USD (tiền mặt và chuyển khoản) và bán ra 26.321 đồng/USD, tương ứng chênh lệch khoảng 229 đồng/USD. Vietcombank và Agribank cùng niêm yết giá mua tiền mặt 26.051 đồng/USD, mua chuyển khoản 26.081 đồng/USD và bán ra 26.321 đồng/USD, với chênh lệch khoảng 270 đồng/USD. Tại BIDV, USD được mua vào 26.081 đồng/USD và bán ra 26.321 đồng/USD, tương ứng chênh lệch khoảng 240 đồng/USD.

Theo số liệu khảo sát ngày 16/3/2026, HSBC là ngân hàng niêm yết giá mua USD cao nhất, ở mức 26.137 đồng/USD. Trong khi đó, Vietcombank và Agribank có giá mua USD thấp nhất, cùng ở mức 26.051 đồng/USD (mua tiền mặt). Như vậy, chênh lệch giữa ngân hàng mua USD cao nhất và thấp nhất khoảng 86 đồng mỗi USD.

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng nước ngoài, HSBC niêm yết giá mua USD 26.137 đồng/USD và bán 26.320 đồng/USD, với chênh lệch khoảng 183 đồng/USD, thấp nhất trong số các ngân hàng khảo sát. VPBank mua USD 26.130 đồng/USD và bán 26.321 đồng/USD, tương ứng chênh lệch khoảng 191 đồng/USD. Techcombank mua tiền mặt 26.098 đồng/USD, mua chuyển khoản 26.117 đồng/USD và bán ra 26.321 đồng/USD, tương ứng chênh lệch khoảng 223 đồng/USD.

Trong khi đó, ACB, Eximbank và HDBank cùng niêm yết giá mua tiền mặt 26.080 đồng/USD, mua chuyển khoản 26.110 đồng/USD và bán ra 26.321 đồng/USD, tương ứng chênh lệch khoảng 241 đồng/USD. MBBank mua tiền mặt 26.068 đồng/USD, mua chuyển khoản 26.093 đồng/USD và bán ra 26.321 đồng/USD, tương ứng chênh lệch khoảng 253 đồng/USD.

Nhìn chung, chênh lệch mua – bán USD tại các ngân hàng dao động 183–270 đồng/USD, trong đó nhóm ngân hàng thương mại nhà nước có xu hướng duy trì biên chênh lệch rộng hơn.

Trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục duy trì ở mức cao so với hệ thống ngân hàng. Theo ghi nhận, USD được giao dịch quanh 27.150 đồng/USD (mua vào) và 27.190 đồng/USD (bán ra), gần như không thay đổi so với hai phiên trước (12 và 13/3). So với ngày 11/3, mức giá này đã giảm nhẹ khi trước đó thị trường ghi nhận khoảng 27.190 đồng/USD mua vào và 27.240 đồng/USD bán ra.

Chênh lệch giữa giá bán USD tại ngân hàng thương mại và thị trường tự do hiện khoảng 870 đồng/USD.